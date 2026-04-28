Милитаризация и русификация украинских детей: будут судить чиновника МОН РФ Омельчука, – Кравченко
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении Андрея Омельчука, которого подозревают в организации принудительной русификации образования и милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Образование не может быть инструментом войны. Но Россия сделала его именно таким.
Попытка изменить сознание украинских детей
Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука. Речь идет об одном из ключевых организаторов системного уничтожения украинского образования на временно оккупированных территориях.
Ему инкриминируется соучастие в изменении границ территории и государственной границы Украины. Но по сути – речь идет о другом.
О попытке изменить не только границы, но и сознание украинских детей.
Под его кураторством украинские школы и вузы принудительно переводились на российские стандарты: перерегистрация учреждений, замена программ, вытеснение украинского языка, истории и культуры.
"Мы видим, как системно образование превращают в инструмент ассимиляции и милитаризации детей на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", — подчеркнул Кравченко.
Милитаризация детей на ВОТ
- Через так называемые "перевоспитательные" лагеря, военизированные движения "Юнармия", "Движение первых", "Воин" детей вовлекают в идеологическую обработку, обучают обращению с оружием и заставляют присягать на верность государству-агрессору.
- Это не об образовании. Это о подготовке к войне.
- По планам РФ, к 2030 году количество участников таких движений должно расти на 250 тысяч ежегодно – в частности за счет 1,6 млн детей, находящихся в оккупации. Часть из них прямо готовят к службе в вооруженных силах РФ.
- С 2019 по 2025 год в "Юнармию" привлечено не менее 6 тысяч украинских детей. Известны случаи, когда после достижения совершеннолетия они воевали против собственного государства.
Генеральный прокурор добавил, что эти действия квалифицируются как военные преступления.
Подозрения другим преступникам
Ювенальными прокурорами уже сообщено о подозрении 18 участникам организованной группы, которые обеспечивали эти процессы. Всего в этой категории – 30 подозреваемых, двое уже осуждены.
"Я убежден: каждый, кто пытается отобрать у ребенка его идентичность и превратить его в оружие, понесет ответственность. Речь идет не только о праве. Речь идет о будущем страны. И это не точка. Работаем дальше", — подчеркнул Кравченко.
сбу ловить торчків, що готуються вбивати героїв генералів!
до цих утирків, виключно підозри!!!
головне імітація важливості прокурорів під час війни. бо невідомо що придумають неадекватні зелені.