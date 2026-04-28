Мілітаризація і русифікація українських дітей: судитимуть посадовця МОН РФ Омельчука, - Кравченко

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо Андрія Омельчука, якого підозрюють в організації примусової русифікації освіти та мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Освіта не може бути інструментом війни. Але росія зробила її саме такою.

Спроба змінити свідомість українських дітей

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо заступника міністра науки та вищої освіти рф Андрія Омельчука. Йдеться про одного з ключових організаторів системного знищення української освіти на тимчасово окупованих територіях.

Йому інкримінується співучасть у зміні меж території та державного кордону України. Але по суті – це про інше.

Про спробу змінити не лише кордони, а й свідомість українських дітей.

Під його кураторством українські школи та виші примусово переводилися на російські стандарти: перереєстрація закладів, заміна програм, витіснення української мови, історії та культури.

"Ми бачимо, як системно освіту перетворюють на інструмент асиміляції та мілітаризації дітей на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини", - наголосив Кравченко.

Мілітаризація дітей на ТОТ

Через так звані "перевиховні" табори, воєнізовані рухи "Юнармія", "Рух перших", "Воїн" дітей залучають до ідеологічної обробки, навчають поводження зі зброєю та змушують присягати на вірність державі-агресору.

Це не про освіту. Це про підготовку до війни.

За планами рф, до 2030 року кількість учасників таких рухів має зростати на 250 тисяч щороку – зокрема за рахунок 1,6 млн дітей, які перебувають в окупації. Частину з них прямо готують до служби у збройних силах рф.

З 2019 по 2025 рік до "Юнармії" залучено щонайменше 6 тисяч українських дітей. Відомі випадки, коли після досягнення повноліття вони воювали проти власної держави.

Генпрокурор додав, що ці дії кваліфікують як воєнні злочини.

Підозри іншим злочинцям

Ювенальними прокурорами вже повідомлено про підозру 18 учасникам організованої групи, які забезпечували ці процеси. Загалом у цій категорії – 30 підозрюваних, двоє вже засуджені.

"Я переконаний: кожен, хто намагається відібрати у дитини її ідентичність і перетворити її на зброю, відповідатиме. Це не лише про право. Це про майбутнє країни. І це не крапка. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.

