Окупанти в Генічеську змушують школярів збирати допомогу для армії РФ, – рух "Атеш"

На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти змушують школярів збирати допомогу для військових підрозділів РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "Атеш".

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Схема тиску через школи

За даними агентів руху, окупаційна адміністрація Генічеська зобов’язала місцеві школи організувати збір продуктів і речей для потреб російської армії.

Вимоги передаються батькам через дітей, що фактично робить школярів інструментом тиску на родини.

Зазначається, що діти, сім’ї яких відмовляються виконувати ці вимоги, можуть зазнати негативних наслідків у навчальному процесі.

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Використання дітей

У русі підкреслюють, що окупанти свідомо використовують освітні заклади як спосіб впливу на цивільне населення.

Саме через дітей, яким складніше відмовити, намагаються змусити батьків передавати ресурси для армії.

Подібні практики, за даними руху "Атеш", фіксуються й в інших населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини.

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Реакція

Уся зібрана інформація вже передана Силам оборони України та правозахисним організаціям.

Йдеться про фіксацію можливих воєнних злочинів, пов’язаних із примусовим використанням цивільного населення на окупованих територіях.

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