Оккупанты в Геническе заставляют школьников собирать помощь для армии РФ, – АТЕШ

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты заставляют школьников собирать помощь для воинских частей РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение АТЕШ.

Схема давления через школы

По данным агентов движения, оккупационная администрация Геническа обязала местные школы организовать сбор продуктов и вещей для нужд российской армии.

Требования передаются родителям через детей, что фактически делает школьников инструментом давления на семьи.

Отмечается, что дети, семьи которых отказываются выполнять эти требования, могут столкнуться с негативными последствиями в учебном процессе.

Использование детей

В движении подчеркивают, что оккупанты сознательно используют учебные заведения как способ воздействия на гражданское население.

Именно через детей, которым сложнее отказать, пытаются заставить родителей передавать ресурсы для армии.

Подобные практики, по данным АТЕШ, фиксируются и в других населенных пунктах временно оккупированной Херсонщины.

Реакция

Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины и правозащитным организациям.

Речь идет о фиксации возможных военных преступлений, связанных с принудительным использованием гражданского населения на оккупированных территориях.

