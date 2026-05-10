Новини Вплив РФ на дітей в окупації
Росіяни на ТОТ вчать дітей бачити "терористів" в українцях, - ЦНС

Дітей на ТОТ вчать бачити в українцях терористів

На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує ідеологічну обробку дітей через так звані "антитерористичні заняття".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Боротьба з тероризмом"

Як зазначається, у Широківському сільському клубі для школярів провели окрему лекцію про "терористичну діяльність" та методи боротьби з нею. Формально такі заходи подають як навчання правилам безпеки. Однак, за інформацією ЦНС, під час подібних занять дітям системно нав’язують російські пропагандистські наративи, де Україна та все українське подається як "загроза" або "тероризм".

Окупанти змінюють світогляд дітей

У ЦНС наголошують, що таким чином окупаційна адміністрація намагається з раннього віку змінити світогляд дітей та сформувати у них лояльність до російської ідеології. Через школи, клуби та позашкільні заходи дітям поступово підміняють поняття про власну країну та історію.

Подібна практика є частиною системної політики русифікації та мілітаризації молодого покоління на тимчасово окупованих територіях України.

діти окупація Центр національного спротиву
Топ коментарі
а в Україні вільно себе почувают і проросійська церква і проросійські партії та мєри. ось тому ми і не можемо виграти війну.
10.05.2026 12:40 Відповісти
Що обрали,повторюючи за ****** "только не Порошенко!".
10.05.2026 13:10 Відповісти
Звична поведінкака терористів.
Звинувачувати інших в тому,що роблять самі.
Хамас,хусіти,хезбола,хуйло - соУпадєніє?!
10.05.2026 13:14 Відповісти
Ну, тобі вдовбали і без пуКінців. Ти справжній кацапьонок, чи як і більшість ппосто украЫнэц кацапский чмирь?
10.05.2026 12:32 Відповісти
Виїхати не судьба? Там вільний виїзд був практично 3 роки. Та й зараз можна при бажанні. Але їх батькам какая разніца. Ну от і поженуть їх та дітей їхніх з часом наштурпасадкі.
10.05.2026 12:50 Відповісти
Выехать из собственного дома это тебе не на забор поссать,куда ехать,туда где керуе той,который кричал - "жрите шашлыки войны не будет"и "русские тоже люди",с таким переезжать придется десятки раз.
10.05.2026 12:58 Відповісти
Армія була там де її розмістило політичне керівництво держави.
Тепер розкажи де був ти, чому не в армії і чому хрюкаєш свинособачою на українському ресурсі?
10.05.2026 12:56 Відповісти
Вибачте, але я не розумію кацапську бидляцьку мову.

Вибачте, я не розумію російську - це не знущання, кидання виклику, спроба мати конфлікт, не жарт, не глуз, не тролінг, не екстремізм.

Це стійка спокійна позиція, це принцип. Я обираю не розуміти російську. Їбіться як хочте. Вчіть мови, якими Вас не вбивають, наприклад.
10.05.2026 14:02 Відповісти
Вы зашли не с того ника,вернитесь обратно.
10.05.2026 15:28 Відповісти
А хто не дає вчити дітей бачити в кожному кацапі, і в усьому кацапскому - тероризм? ( тим більше, шо так воно і є)
10.05.2026 12:27 Відповісти
Ти ви що?((Це перебор,ми ж християни,європейці,"люді"((((
10.05.2026 12:52 Відповісти
Таке враження,що в Україні і сама влада вирішили як лакмус визначити "а хто ще не проти бути в ТОТ"(((
10.05.2026 13:02 Відповісти
А коли він таке казав ?
10.05.2026 14:55 Відповісти
Вивчай цитати ху&ла уважно!
Наприклад "мы будем стоять за женщинами и детьми. Не впереди,а сзади!".
Вивчай ворога!
Хіба ху&ло і рашисти тобі не вороги,а партнери і "работодатели",як для зє!
10.05.2026 15:55 Відповісти
Одразу декілька брехливих тверджень в вашому висері.

1. російська церква почувається не вільно. Гарантовано.
2. відверто проросійські партії та мери далеко не вільно себе почувають.
3. с хєра ти вирішило, що "ми не можемо виграти війну" - то зовсім не зрозуміло - мабуть в тебе напад стався і ти в своїй психіатричній помиральній ямі строчиш ці пости...
10.05.2026 21:37 Відповісти
