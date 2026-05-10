Росіяни на ТОТ вчать дітей бачити "терористів" в українцях, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує ідеологічну обробку дітей через так звані "антитерористичні заняття".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Боротьба з тероризмом"

Як зазначається, у Широківському сільському клубі для школярів провели окрему лекцію про "терористичну діяльність" та методи боротьби з нею. Формально такі заходи подають як навчання правилам безпеки. Однак, за інформацією ЦНС, під час подібних занять дітям системно нав’язують російські пропагандистські наративи, де Україна та все українське подається як "загроза" або "тероризм".

Окупанти змінюють світогляд дітей

У ЦНС наголошують, що таким чином окупаційна адміністрація намагається з раннього віку змінити світогляд дітей та сформувати у них лояльність до російської ідеології. Через школи, клуби та позашкільні заходи дітям поступово підміняють поняття про власну країну та історію.

Подібна практика є частиною системної політики русифікації та мілітаризації молодого покоління на тимчасово окупованих територіях України.

