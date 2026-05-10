РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4590 посетителей онлайн
Новости Учения стран НАТО
1 028 2

Украина участвует в масштабных учениях НАТО Aurora 26, - минобороны Швеции

Украина присоединилась к масштабным учениям НАТО Aurora 26

Украина принимает участие в масштабных учениях НАТО, которые проходят на острове Готланд и в Балтийском море.

Об этом сообщает Министерство обороны Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В маневрах принимают участие более 16 тысяч шведских военных, а также подразделения из 11 союзных государств и Украины. Учения продлятся до 13 мая и включают отработку сухопутных, морских и воздушных операций.

В оборонном ведомстве Швеции отметили, что участие Украины является частью партнерского сотрудничества и совместной подготовки со странами Запада.

Особое внимание во время маневров уделили обороне острова Готланд, который считают ключевой стратегической точкой в Балтийском море.

Кроме того, подразделения НАТО и партнеров отрабатывают переброску подкреплений, взаимодействие между силами Альянса и координацию совместных оборонительных действий в регионе.

Читайте также: НАТО проводит учения вдоль границ России с привлечением Украины

Военные учения в Эстонии

Напомним, 4 мая сообщалось, что страны НАТО начали масштабные военные учения вдоль восточного фланга Альянса, в частности вблизи границ России. К учениям привлечены и военные из Украины.

Читайте также: Более 3500 военнослужащих: в Польше начались военные учения с участием нескольких стран НАТО

Автор: 

НАТО (10596) обучение (617) Балтийское море (44)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тренуються обороняти Тайвань?
показать весь комментарий
10.05.2026 18:01 Ответить
Свербить у дупи? 😂
показать весь комментарий
10.05.2026 22:27 Ответить
 
 