Украина участвует в масштабных учениях НАТО Aurora 26, - минобороны Швеции

Украина принимает участие в масштабных учениях НАТО, которые проходят на острове Готланд и в Балтийском море.

Об этом сообщает Министерство обороны Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В маневрах принимают участие более 16 тысяч шведских военных, а также подразделения из 11 союзных государств и Украины. Учения продлятся до 13 мая и включают отработку сухопутных, морских и воздушных операций.

В оборонном ведомстве Швеции отметили, что участие Украины является частью партнерского сотрудничества и совместной подготовки со странами Запада.

Особое внимание во время маневров уделили обороне острова Готланд, который считают ключевой стратегической точкой в Балтийском море.

Кроме того, подразделения НАТО и партнеров отрабатывают переброску подкреплений, взаимодействие между силами Альянса и координацию совместных оборонительных действий в регионе.

Военные учения в Эстонии

Напомним, 4 мая сообщалось, что страны НАТО начали масштабные военные учения вдоль восточного фланга Альянса, в частности вблизи границ России. К учениям привлечены и военные из Украины.

