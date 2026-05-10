Украина участвует в масштабных учениях НАТО Aurora 26, - минобороны Швеции
Украина принимает участие в масштабных учениях НАТО, которые проходят на острове Готланд и в Балтийском море.
Об этом сообщает Министерство обороны Швеции, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
В маневрах принимают участие более 16 тысяч шведских военных, а также подразделения из 11 союзных государств и Украины. Учения продлятся до 13 мая и включают отработку сухопутных, морских и воздушных операций.
В оборонном ведомстве Швеции отметили, что участие Украины является частью партнерского сотрудничества и совместной подготовки со странами Запада.
Особое внимание во время маневров уделили обороне острова Готланд, который считают ключевой стратегической точкой в Балтийском море.
Кроме того, подразделения НАТО и партнеров отрабатывают переброску подкреплений, взаимодействие между силами Альянса и координацию совместных оборонительных действий в регионе.
Военные учения в Эстонии
Напомним, 4 мая сообщалось, что страны НАТО начали масштабные военные учения вдоль восточного фланга Альянса, в частности вблизи границ России. К учениям привлечены и военные из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль