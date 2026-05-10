Україна бере участь у масштабних навчаннях НАТО Aurora 26, - Міноборони Швеції
Україна бере участь у масштабних навчаннях НАТО, які проходять на острові Ґотланд та у Балтійському морі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Швеції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У маневрах беруть участь понад 16 тисяч шведських військових, а також підрозділи з 11 союзних держав і України. Навчання триватимуть до 13 травня та включають відпрацювання сухопутних, морських і повітряних операцій.
В оборонному відомстві Швеції зазначили, що участь України є частиною партнерської співпраці та спільної підготовки з країнами Заходу.
Особливу увагу під час маневрів приділили обороні острова Ґотланд, який вважають ключовою стратегічною точкою у Балтійському морі.
Крім того, підрозділи НАТО та партнерів відпрацьовують перекидання підкріплень, взаємодію між силами Альянсу та координацію спільних оборонних дій у регіоні.
