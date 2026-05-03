Понад 3500 військовослужбовців: у Польщі розпочалися військові навчання за участі кількох країн НАТО

У суботу, 2 травня, на полігоні в Ожиші на північному сході Польщі стартували військові навчання Amber Shock 26 за участі понад 3500 військових із кількох країн НАТО та кількох сотень одиниць техніки.

Що відомо? 

Речник Багатонаціональної дивізії "Північний Схід" НАТО підполковник Даріуш Гузенда повідомив, що у навчаннях беруть участь військові 2-го кавалерійського полку армії США та інші союзні підрозділи з Польщі та США.

Після передислокації 2-го кавалерійського полку ЗС США по маршруту довжиною понад 1000 км з Німеччини до Польщі, 2-й полк розгорнув свої підрозділи на полігоні, інтегрувався з Багатонаціональною бойовою групою НАТО та був підпорядкований Багатонаціональній дивізії "Північний Схід".

Під час навчань військові виконуватимуть тактико-вогневі завдання, вдосконалюючи взаємодію між силами союзників. Кульмінаційним моментом навчань стане стрільба бойовими боєприпасами.

Частина масштабніших навчань

Зазначається, що Amber Shock 26 є частиною ширших навчань Saber Strike 26, які проходять у Польщі, Литві та Фінляндії.

"Командування багатонаціональної дивізії "Північний Схід" координує дії багатонаціональних бойових груп НАТО, розгорнутих у Литві та Польщі. Ці завдання полягають у координації навчання та підвищенні ситуаційної обізнаності в регіоні. Командування також перебуває у готовності до проведення операцій у межах колективної оборони відповідно до статті 5 Вашингтонського договору", - йдеться у публікації.

Китай контролює не лише видобуток (близько 60-70%), а й, що критичніше, понад 90% потужностей із переробки та очищення рідкоземельних металів.
Залежність: Без цих металів неможливе виробництво електромобілів, вітрогенераторів, смартфонів і, найголовніше, високоточної зброї та винищувачів (наприклад, F-35).
показати весь коментар
03.05.2026 01:08 Відповісти
Затопивши світовий ринок дешевими рідкоземельними металами, Китай фактично вибив ґрунт з-під ніг західних виробників, зробивши їхню діяльність економічно безглуздою.
У Вашингтоні та Брюсселі довго заплющували очі на цю загрозу: політиків цілком влаштовувала схема, за якої брудні та малоприбуткові етапи виробництва перекладалися на Китай.
Про стратегічні наслідки такого самоусунення ніхто серйозно не думав - і тепер рахунок за короткозорість стає дедалі вищим.

Захід нарешті почав діяти, намагаючись субсидувати власну галузь. Але проблема в тому, що на будівництво повного циклу переробки «з нуля» потрібні десятиліття та мільярдні інвестиції, які важко залучити, доки Китай може в будь-який момент знову обвалити ціни.
показати весь коментар
03.05.2026 01:10 Відповісти
Нові американські винищувачі F-35 передаються в війська без радарів, замість них виробник встановлює баластну заглушку, пишуть автори статті в The Washington Post.
Підрядники Пентагону не можуть випускати локатори через нестачу рідкоземельного металу галію, який надходить з Китаю.
За наявними даними, понад 300 нових винищувачів F-35 постачають без радіолокаторів нового покоління. Замість цього машини сходять з конвеєра з баластними вантажами в носових обтічниках - вони тимчасово замінюють пристрій, постачання якого США не можуть налагодити у потрібному обсязі.
У лютому ВПС США це заперечували, проте пізніше конгресмен Роб Уіттман, голова одного з підкомітетів Комітету з питань збройних сил Палати представників, визнав, що літаки дійсно передаватимуться з баластом.
показати весь коментар
03.05.2026 01:13 Відповісти
Головне - техніка: ракети, літаки, безпілотники................... і тут є багато проблем.
показати весь коментар
03.05.2026 01:06 Відповісти
США зовсім не виробляють неочищений галій, тоді як на Китай припадає 99% світового виробництва. Пекін використовує цей економічний важіль, вводячи експортні обмеження, які додають ринку невизначеності. Китаю не потрібна ідеальна «блокада»: достатньо створити стратегічну перешкоду - підняти витрати, уповільнити виробництво, збільшити інвестиційні ризики та змусити оборонну промисловість США йти на компроміси. У системах Пентагону більш ніж 11 тисячам компонентів потрібен галій. А оскільки майже 85% цих постачань залежать від китайського постачальника, оборонний сектор опиняється в зоні ризику.
показати весь коментар
03.05.2026 01:15 Відповісти
Головна перевага ******** військової електроніки пов'язана з нітридом галію (GaN). Це напівпровідник, який забезпечує стрибок можливостей приблизно на 50% для таких радарів, як нова система AN/APG-85 на F-35, порівняно зі старою, де використовувався арсенід галію.
Здатність нітриду галію працювати при значно більшій потужності та ефективніше відводити тепло відкриває нову еру для бойових систем.
Це означає, що радари можуть раніше виявляти загрози, супроводжувати більше цілей і стабільно працювати в умовах радіоперешкод.
Нітрид галію концентрує енергію в більш компактних і легких системах. Саме він дозволяє просунутим датчикам ******** літаків здалеку виявляти ворожі борти, подавляти чужі радари та підтримувати захищений зв'язок.
показати весь коментар
03.05.2026 01:16 Відповісти
Поки не встановлений радар - літаки використовують лише для тренування.
показати весь коментар
03.05.2026 01:21 Відповісти
Так що це - "перша армія світу", насправді, виявляється "голозадою"?
показати весь коментар
03.05.2026 06:18 Відповісти
...як і друга
показати весь коментар
03.05.2026 06:54 Відповісти
Ну - про другу було відомо вже давно... Про першу я здогадувався - хоча лише на "теоретичному" рівні... Все починається з Адама Сміта, і Маркса з Енгельсом... Є таке поняття - "виробничі сили". Саме вони дають поштовх економіці. Тричі поштовх США давали емігранти - після війн. Зараз такого поштовху не передбачається. Хто "штовхатиме" економіку США? Трамп? Так він, навпаки, "виштовхує" емігрантів, з США...
показати весь коментар
03.05.2026 07:09 Відповісти
ця вся муйня твоя з рос смі
показати весь коментар
03.05.2026 06:40 Відповісти
The Washington Post.

Why America's best fighter jets are being made with deadweight

China has a near monopoly on metal critical to modern warfare.

April 27, 2026
показати весь коментар
03.05.2026 07:48 Відповісти
 
 