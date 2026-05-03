Понад 3500 військовослужбовців: у Польщі розпочалися військові навчання за участі кількох країн НАТО

У суботу, 2 травня, на полігоні в Ожиші на північному сході Польщі стартували військові навчання Amber Shock 26 за участі понад 3500 військових із кількох країн НАТО та кількох сотень одиниць техніки.

Що відомо?

Речник Багатонаціональної дивізії "Північний Схід" НАТО підполковник Даріуш Гузенда повідомив, що у навчаннях беруть участь військові 2-го кавалерійського полку армії США та інші союзні підрозділи з Польщі та США.

Після передислокації 2-го кавалерійського полку ЗС США по маршруту довжиною понад 1000 км з Німеччини до Польщі, 2-й полк розгорнув свої підрозділи на полігоні, інтегрувався з Багатонаціональною бойовою групою НАТО та був підпорядкований Багатонаціональній дивізії "Північний Схід".

Під час навчань військові виконуватимуть тактико-вогневі завдання, вдосконалюючи взаємодію між силами союзників. Кульмінаційним моментом навчань стане стрільба бойовими боєприпасами.

Частина масштабніших навчань

Зазначається, що Amber Shock 26 є частиною ширших навчань Saber Strike 26, які проходять у Польщі, Литві та Фінляндії.

"Командування багатонаціональної дивізії "Північний Схід" координує дії багатонаціональних бойових груп НАТО, розгорнутих у Литві та Польщі. Ці завдання полягають у координації навчання та підвищенні ситуаційної обізнаності в регіоні. Командування також перебуває у готовності до проведення операцій у межах колективної оборони відповідно до статті 5 Вашингтонського договору", - йдеться у публікації.

