Понад 3500 військовослужбовців: у Польщі розпочалися військові навчання за участі кількох країн НАТО
У суботу, 2 травня, на полігоні в Ожиші на північному сході Польщі стартували військові навчання Amber Shock 26 за участі понад 3500 військових із кількох країн НАТО та кількох сотень одиниць техніки.
Про це пише RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Речник Багатонаціональної дивізії "Північний Схід" НАТО підполковник Даріуш Гузенда повідомив, що у навчаннях беруть участь військові 2-го кавалерійського полку армії США та інші союзні підрозділи з Польщі та США.
Після передислокації 2-го кавалерійського полку ЗС США по маршруту довжиною понад 1000 км з Німеччини до Польщі, 2-й полк розгорнув свої підрозділи на полігоні, інтегрувався з Багатонаціональною бойовою групою НАТО та був підпорядкований Багатонаціональній дивізії "Північний Схід".
Під час навчань військові виконуватимуть тактико-вогневі завдання, вдосконалюючи взаємодію між силами союзників. Кульмінаційним моментом навчань стане стрільба бойовими боєприпасами.
Частина масштабніших навчань
Зазначається, що Amber Shock 26 є частиною ширших навчань Saber Strike 26, які проходять у Польщі, Литві та Фінляндії.
"Командування багатонаціональної дивізії "Північний Схід" координує дії багатонаціональних бойових груп НАТО, розгорнутих у Литві та Польщі. Ці завдання полягають у координації навчання та підвищенні ситуаційної обізнаності в регіоні. Командування також перебуває у готовності до проведення операцій у межах колективної оборони відповідно до статті 5 Вашингтонського договору", - йдеться у публікації.
Залежність: Без цих металів неможливе виробництво електромобілів, вітрогенераторів, смартфонів і, найголовніше, високоточної зброї та винищувачів (наприклад, F-35).
У Вашингтоні та Брюсселі довго заплющували очі на цю загрозу: політиків цілком влаштовувала схема, за якої брудні та малоприбуткові етапи виробництва перекладалися на Китай.
Про стратегічні наслідки такого самоусунення ніхто серйозно не думав - і тепер рахунок за короткозорість стає дедалі вищим.
Захід нарешті почав діяти, намагаючись субсидувати власну галузь. Але проблема в тому, що на будівництво повного циклу переробки «з нуля» потрібні десятиліття та мільярдні інвестиції, які важко залучити, доки Китай може в будь-який момент знову обвалити ціни.
Підрядники Пентагону не можуть випускати локатори через нестачу рідкоземельного металу галію, який надходить з Китаю.
За наявними даними, понад 300 нових винищувачів F-35 постачають без радіолокаторів нового покоління. Замість цього машини сходять з конвеєра з баластними вантажами в носових обтічниках - вони тимчасово замінюють пристрій, постачання якого США не можуть налагодити у потрібному обсязі.
У лютому ВПС США це заперечували, проте пізніше конгресмен Роб Уіттман, голова одного з підкомітетів Комітету з питань збройних сил Палати представників, визнав, що літаки дійсно передаватимуться з баластом.
Здатність нітриду галію працювати при значно більшій потужності та ефективніше відводити тепло відкриває нову еру для бойових систем.
Це означає, що радари можуть раніше виявляти загрози, супроводжувати більше цілей і стабільно працювати в умовах радіоперешкод.
Нітрид галію концентрує енергію в більш компактних і легких системах. Саме він дозволяє просунутим датчикам ******** літаків здалеку виявляти ворожі борти, подавляти чужі радари та підтримувати захищений зв'язок.
