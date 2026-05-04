Новини Навчання країн НАТО
НАТО проводить навчання вздовж кордонів Росії із залученням України

Країни НАТО розпочали масштабні військові навчання вздовж східного флангу Альянсу, зокрема поблизу кордонів Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі ERR.

Маневри охоплюють кілька держав і передбачають відпрацювання оборонних сценаріїв із залученням тисяч військовослужбовців та техніки.

Естонія стала центром найбільших навчань НАТО

В Естонії 4 травня стартували навчання "Весняний шторм 2026", які триватимуть майже місяць. У найактивнішій фазі до них залучено понад 12 тисяч військових з Естонії та країн-союзників.

Мета маневрів — відпрацювання спільних оборонних дій в умовах умовної війни, інтеграція підрозділів та швидке розгортання сил. До навчань залучені військові з Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Польщі, Фінляндії, Швеції та інших країн НАТО, а також України.

"Навчання включають досвід війни Росії проти України та використання сучасних безпілотних систем у бойових умовах", — йдеться у повідомленнях організаторів.

Балтія та Північна Європа відпрацьовують спільну оборону

Паралельно навчання проходять у Литві, де в районі Паневежиса триває тактичний етап під назвою "Удар короля". У ньому беруть участь близько 1000 військовослужбовців та представники державних структур.

У Польщі на полігоні в Ожиші стартували навчання НАТО з участю понад 3500 військових і великої кількості техніки, включно з підрозділами США.

У Фінляндії розпочалися маневри Northern Strike 26, які проходять за 50–70 кілометрів від російського кордону. У них задіяні сухопутні війська та авіація. Додатково в середині травня у країні заплановані нові етапи навчань Metso 126 та Saber Strike 26.

Досвід Захисників України, у протистоянні московській війні ****** з 2014 року, НЕОЦІНЕННИЙ !!
04.05.2026 22:15 Відповісти
А ещё можно на 9 мая зарядить сотню дронов гуанном и скинуть на парад на красной площади. И ведь не придерёшься-никаких боевых действий ни восьмого ни девятого.
04.05.2026 22:43 Відповісти
найкращий захист від агресії це повномасштабна підготовка до неї, бо "найкраща битва та, яка НЕ відбулася"

Цей вираз є відомою цитатою з трактату «Мистецтво війни» давньокитайського стратега Сунь-цзи. Вона означає, що найвищою майстерністю є перемога над ворогом без прямого військового зіткнення, руйнуванням його планів або союзів, а не знищення військ у кривавій війні

це про Мінськ-1 та Мінськ-2
ми були на межі повномасштабної війни і розгрому обох випадках, але уникли їх завдячуючи дипломатичній майстерності Пороха
04.05.2026 22:20 Відповісти
А що, непогана ідея: перевдягнутися в однострій ЗСУ і зайняти Кенігсберг. Каци все рівно українську від польської не відрізняють.
04.05.2026 22:27 Відповісти
5 рік йде війна а вони навчання проводять біля кордону нападника....це вже п#зд@ць чи ще ніт?
05.05.2026 05:45 Відповісти
Та это не реально.
Разве ради "движухи".
С чем они на ЕС, на мотоциклах......
05.05.2026 10:01 Відповісти
 
 