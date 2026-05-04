НАТО проводить навчання вздовж кордонів Росії із залученням України
Країни НАТО розпочали масштабні військові навчання вздовж східного флангу Альянсу, зокрема поблизу кордонів Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі ERR.
Маневри охоплюють кілька держав і передбачають відпрацювання оборонних сценаріїв із залученням тисяч військовослужбовців та техніки.
Естонія стала центром найбільших навчань НАТО
В Естонії 4 травня стартували навчання "Весняний шторм 2026", які триватимуть майже місяць. У найактивнішій фазі до них залучено понад 12 тисяч військових з Естонії та країн-союзників.
Мета маневрів — відпрацювання спільних оборонних дій в умовах умовної війни, інтеграція підрозділів та швидке розгортання сил. До навчань залучені військові з Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Польщі, Фінляндії, Швеції та інших країн НАТО, а також України.
"Навчання включають досвід війни Росії проти України та використання сучасних безпілотних систем у бойових умовах", — йдеться у повідомленнях організаторів.
Балтія та Північна Європа відпрацьовують спільну оборону
Паралельно навчання проходять у Литві, де в районі Паневежиса триває тактичний етап під назвою "Удар короля". У ньому беруть участь близько 1000 військовослужбовців та представники державних структур.
У Польщі на полігоні в Ожиші стартували навчання НАТО з участю понад 3500 військових і великої кількості техніки, включно з підрозділами США.
У Фінляндії розпочалися маневри Northern Strike 26, які проходять за 50–70 кілометрів від російського кордону. У них задіяні сухопутні війська та авіація. Додатково в середині травня у країні заплановані нові етапи навчань Metso 126 та Saber Strike 26.
- До слова, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європі потрібно звернутися до досвіду України і вчитися на її оборонно-технологічній революції.
Цей вираз є відомою цитатою з трактату «Мистецтво війни» давньокитайського стратега Сунь-цзи. Вона означає, що найвищою майстерністю є перемога над ворогом без прямого військового зіткнення, руйнуванням його планів або союзів, а не знищення військ у кривавій війні
це про Мінськ-1 та Мінськ-2
ми були на межі повномасштабної війни і розгрому обох випадках, але уникли їх завдячуючи дипломатичній майстерності Пороха
