НАТО проводить навчання вздовж кордонів Росії із залученням України

Країни НАТО розпочали масштабні військові навчання вздовж східного флангу Альянсу, зокрема поблизу кордонів Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі ERR.

Маневри охоплюють кілька держав і передбачають відпрацювання оборонних сценаріїв із залученням тисяч військовослужбовців та техніки.

Естонія стала центром найбільших навчань НАТО

В Естонії 4 травня стартували навчання "Весняний шторм 2026", які триватимуть майже місяць. У найактивнішій фазі до них залучено понад 12 тисяч військових з Естонії та країн-союзників.

Мета маневрів — відпрацювання спільних оборонних дій в умовах умовної війни, інтеграція підрозділів та швидке розгортання сил. До навчань залучені військові з Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Польщі, Фінляндії, Швеції та інших країн НАТО, а також України.

"Навчання включають досвід війни Росії проти України та використання сучасних безпілотних систем у бойових умовах", — йдеться у повідомленнях організаторів.

Балтія та Північна Європа відпрацьовують спільну оборону

Паралельно навчання проходять у Литві, де в районі Паневежиса триває тактичний етап під назвою "Удар короля". У ньому беруть участь близько 1000 військовослужбовців та представники державних структур.

У Польщі на полігоні в Ожиші стартували навчання НАТО з участю понад 3500 військових і великої кількості техніки, включно з підрозділами США.

У Фінляндії розпочалися маневри Northern Strike 26, які проходять за 50–70 кілометрів від російського кордону. У них задіяні сухопутні війська та авіація. Додатково в середині травня у країні заплановані нові етапи навчань Metso 126 та Saber Strike 26.

До слова, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європі потрібно звернутися до досвіду України і вчитися на її оборонно-технологічній революції.

