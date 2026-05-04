Європейські країни НАТО зрозуміли невдоволення Трампа, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни "зрозуміли сигнал" від президента США Дональда Трампа після того, як той оголосив про виведення американського контингенту з Німеччини.

Про це він заявив журналістам у Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Що відомо?

Трамп звинуватив деякі країни НАТО у недостатній підтримці Сполучених Штатів у війні з Іраном. Ще одним проявом його невдоволення європейськими союзниками стало оголошення про плани вивести 5000 військовослужбовців з Німеччини, пише видання.

"Так, з боку США було певне розчарування, але європейці дослухалися. Зараз вони стежать за виконанням усіх двосторонніх угод про базування", - сказав Рютте.

Генсек НАТО також зазначив, що "все більше і більше" європейських країн розміщують такі засоби, як мінні тральники, поблизу Перської затоки, щоб бути готовими до "наступного етапу".

Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.

Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

