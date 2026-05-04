Європейські країни НАТО зрозуміли невдоволення Трампа, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни "зрозуміли сигнал" від президента США Дональда Трампа після того, як той оголосив про виведення американського контингенту з Німеччини.
Про це він заявив журналістам у Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Що відомо?
Трамп звинуватив деякі країни НАТО у недостатній підтримці Сполучених Штатів у війні з Іраном. Ще одним проявом його невдоволення європейськими союзниками стало оголошення про плани вивести 5000 військовослужбовців з Німеччини, пише видання.
"Так, з боку США було певне розчарування, але європейці дослухалися. Зараз вони стежать за виконанням усіх двосторонніх угод про базування", - сказав Рютте.
Генсек НАТО також зазначив, що "все більше і більше" європейських країн розміщують такі засоби, як мінні тральники, поблизу Перської затоки, щоб бути готовими до "наступного етапу".
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.
- Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.
Європа правильно діє - вичікує, поки завершаться бойові дії між Трампом, та Іраном... А потім введуть тральщики в протоку, і почнуть розмінування... Трамп розпочинав війну - Європу не питався... Тепер Європа дає йому можливість "сьорбать" ту "кашу", яку він заварив... Вони тут, "ні до чого"...