Європейські країни НАТО зрозуміли невдоволення Трампа, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни "зрозуміли сигнал" від президента США Дональда Трампа після того, як той оголосив про виведення американського контингенту з Німеччини.

Про це він заявив журналістам у Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Що відомо?

Трамп звинуватив деякі країни НАТО у недостатній підтримці Сполучених Штатів у війні з Іраном. Ще одним проявом його невдоволення європейськими союзниками стало оголошення про плани вивести 5000 військовослужбовців з Німеччини, пише видання.

"Так, з боку США було певне розчарування, але європейці дослухалися. Зараз вони стежать за виконанням усіх двосторонніх угод про базування", - сказав Рютте.

Генсек НАТО також зазначив, що "все більше і більше" європейських країн розміщують такі засоби, як мінні тральники, поблизу Перської затоки, щоб бути готовими до "наступного етапу".

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.
  • Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

Топ коментарі
Бідолашний Хрютте ніяк не второпає що часи безоглядного підхрюкування Трампині і Америці вже в минулому. Умєрла так умєрла.
04.05.2026 10:41 Відповісти
РюТТе, тебя кто то уполномочил делать такие заявы? Командуешь НАТО командуй, формально и Трамп твой подчиненный)
04.05.2026 10:34 Відповісти
Слухати поради американського прорашистського холуя.котрий по вказівці куйла є шефом "похоронної бригади" і ЄС І НАТО.ЦЕ ПОГОДЖУВАТИСЯ НА ВЛАСНІ ПОХОРОНИ ЖИВЦЕМ...
04.05.2026 10:48 Відповісти
Прикольно що є ще хтось хто на повному серйозі говорить що "розуміє Трампа"
04.05.2026 10:49 Відповісти
як американці завербували цього голландця, це ж він вкинув європейцям в голову, що до пришибленого треба звертатися як до "татуся", і це лайно є генсеком нато, дуже велику шкоду завдає Європі і Україні
04.05.2026 10:50 Відповісти
І чого "трясти яйцями"? Трамп схожий на пацана, з кацапського анекдоту:
- Ребя-а-а!!! Ребята-а-а! Я мядведя паимал!
- Так веди яво сюда!!!
- А он меня не пускаи-и-ить...
Європа правильно діє - вичікує, поки завершаться бойові дії між Трампом, та Іраном... А потім введуть тральщики в протоку, і почнуть розмінування... Трамп розпочинав війну - Європу не питався... Тепер Європа дає йому можливість "сьорбать" ту "кашу", яку він заварив... Вони тут, "ні до чого"...
04.05.2026 10:50 Відповісти
А хіба НАТО не оборонний альянс?
04.05.2026 10:56 Відповісти
Звісно оборонний... у розумінні трампа - він почав війнушку з Ірану і тепер усі повинні його від того Ірану обороняти
04.05.2026 11:14 Відповісти
Образився трампакс, що обісрався з Іраном, а Рютте дупу не підтер.
04.05.2026 12:12 Відповісти
Як же Рютте не хочеться втрачати свою посаду, що хоч ладен робити, аби тільки догодити "папіку"😂
04.05.2026 15:36 Відповісти
 
 