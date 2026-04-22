Оборонна промисловість має стати опорою безпеки мільярда людей у НАТО, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни альянсу об'єднати зусилля для нарощування оборонного виробництва і оголосив цю тему одним з ключових питань липневого саміту в Анкарі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, таку заяву він зробив під час візиту до Туреччини на підприємстві Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, найбільшого турецького державного оборонного підрядника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Захист мільярда людей у Європі та Північній Америці — це не завдання лише НАТО і збройних сил союзників. Наша промисловість також несе тут відповідальність", — заявив Рютте.

Генсек похвалив лідерів країн альянсу за взяті на себе зобов'язання щодо підвищення витрат на оборону, але одразу застеріг: самі лише гроші не забезпечать безпеку.

Також читайте: За три місяці Росія виробляє стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, - Рютте

Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості — ось що нас захистить", — наголосив він.

Загрози від кіберпростору до морського дна

Рютте окреслив масштаб викликів, з якими стикається НАТО сьогодні: альянс діє в умовах загроз одразу на кількох фронтах: від Арктики до Середземного моря, від кіберпростору до морського дна. Серед конкретних ризиків він назвав три:

Війна Росії проти України, яка "продовжується";

Військова модернізація Китаю та розширення його ядерного арсеналу;

Іран, який "поширює терор і хаос".

Також читайте: Rheinmetall і американська Lockheed Martin спільно вироблятимуть у Європі озброєння для Patriot та ATACMS

Роль Туреччини

Рютте зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити підготовку до липневого саміту НАТО в Анкарі. На полях саміту заплановані спеціальні зустрічі з фокусом на оборонній промисловості.

Генсек особливо відзначив роль Туреччини: "Турецька оборонна промисловість вже робить значний внесок".

За роки правління Ердогана Туреччина суттєво посилилася у виробництві власного озброєння: бойових літаків, фрегатів, ударних дронів і балістичних ракет. Паралельно Анкара активно розширює свою військову присутність від Близького Сходу до Африки.

Читайте: Рютте закликав країни НАТО збільшити виробництво зброї, оскільки вони відстають від Росії та Китаю

Ключову роль у цих проєктах відіграє концерн Aselsan. Він забезпечує радари, сенсори та електроніку для високоточних боєприпасів, а також бере участь у реалізації амбітного проєкту "Сталевий купол" (турецький аналог ізраїльської системи "Залізний купол" — ракетний щит для прикриття власної території та повітряного простору).

"Сталевий купол"

Необхідність власного ракетного щита для Туреччини різко зросла після реального бойового випробування: з початку ірано-ізраїльської війни сили НАТО вже перехопили чотири ракети, випущені Іраном у напрямку турецької території.

"НАТО завжди зробить усе необхідне для захисту Туреччини та всіх союзників", — запевнив Рютте.

Читайте: Росія може напасти на одну з країн Європи, бо це вигідно Китаю, - ексголова військового комітету НАТО Бауер