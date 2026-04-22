Оборонна промисловість має стати опорою безпеки мільярда людей у НАТО, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни альянсу об'єднати зусилля для нарощування оборонного виробництва і оголосив цю тему одним з ключових питань липневого саміту в Анкарі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, таку заяву він зробив під час візиту до Туреччини на підприємстві Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, найбільшого турецького державного оборонного підрядника.
"Захист мільярда людей у Європі та Північній Америці — це не завдання лише НАТО і збройних сил союзників. Наша промисловість також несе тут відповідальність", — заявив Рютте.
Генсек похвалив лідерів країн альянсу за взяті на себе зобов'язання щодо підвищення витрат на оборону, але одразу застеріг: самі лише гроші не забезпечать безпеку.
Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості — ось що нас захистить", — наголосив він.
Загрози від кіберпростору до морського дна
Рютте окреслив масштаб викликів, з якими стикається НАТО сьогодні: альянс діє в умовах загроз одразу на кількох фронтах: від Арктики до Середземного моря, від кіберпростору до морського дна. Серед конкретних ризиків він назвав три:
- Війна Росії проти України, яка "продовжується";
- Військова модернізація Китаю та розширення його ядерного арсеналу;
- Іран, який "поширює терор і хаос".
Роль Туреччини
Рютте зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити підготовку до липневого саміту НАТО в Анкарі. На полях саміту заплановані спеціальні зустрічі з фокусом на оборонній промисловості.
Генсек особливо відзначив роль Туреччини: "Турецька оборонна промисловість вже робить значний внесок".
За роки правління Ердогана Туреччина суттєво посилилася у виробництві власного озброєння: бойових літаків, фрегатів, ударних дронів і балістичних ракет. Паралельно Анкара активно розширює свою військову присутність від Близького Сходу до Африки.
Ключову роль у цих проєктах відіграє концерн Aselsan. Він забезпечує радари, сенсори та електроніку для високоточних боєприпасів, а також бере участь у реалізації амбітного проєкту "Сталевий купол" (турецький аналог ізраїльської системи "Залізний купол" — ракетний щит для прикриття власної території та повітряного простору).
"Сталевий купол"
Необхідність власного ракетного щита для Туреччини різко зросла після реального бойового випробування: з початку ірано-ізраїльської війни сили НАТО вже перехопили чотири ракети, випущені Іраном у напрямку турецької території.
"НАТО завжди зробить усе необхідне для захисту Туреччини та всіх союзників", — запевнив Рютте.
Чувак - США це 70% всього НАТО і воно видохлось за півтора місяця в Ірані не захвативши нічого і не досягнувши нічого крім підвищення ціни нафти.
вы армию Евросоюза будете создавать или украинцы еще десятилетиями за вас должны умирать пока вы там в своих брюселлях, парижах и берлинах потужничаете?