Оборонная промышленность должна стать опорой безопасности миллиарда человек в НАТО, — Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса объединить усилия для наращивания оборонного производства и объявил эту тему одним из ключевых вопросов июльского саммита в Анкаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, такое заявление он сделал во время визита в Турцию на предприятии Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, крупнейшего турецкого государственного оборонного подрядчика.
"Защита миллиарда людей в Европе и Северной Америке — это не задача только НАТО и вооруженных сил союзников. Наша промышленность также несет здесь ответственность", — заявил Рютте.
Генсек похвалил лидеров стран Альянса за взятые на себя обязательства по увеличению расходов на оборону, но сразу же предостерег: одни только деньги не обеспечат безопасность.
"Системы противовоздушной обороны, дроны, боеприпасы, радары, космические возможности — вот что нас защитит", — подчеркнул он.
Угрозы от киберпространства до морского дна
Рютте обозначил масштаб вызовов, с которыми сталкивается НАТО сегодня: Альянс действует в условиях угроз сразу на нескольких фронтах: от Арктики до Средиземного моря, от киберпространства до морского дна. Среди конкретных рисков он назвал три:
- Война России против Украины, которая "продолжается".
- Военная модернизация Китая и расширение его ядерного арсенала.
- Иран, который "сеет террор и хаос".
Роль Турции
Рютте встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить подготовку к июльскому саммиту НАТО в Анкаре. На полях саммита запланированы специальные встречи с фокусом на оборонной промышленности.
Генсек особо отметил роль Турции: "Турецкая оборонная промышленность уже вносит значительный вклад".
За годы правления Эрдогана Турция существенно укрепила свои позиции в производстве собственного вооружения: боевых самолетов, фрегатов, ударных дронов и баллистических ракет. Параллельно Анкара активно расширяет свое военное присутствие от Ближнего Востока до Африки.
Ключевую роль в этих проектах играет концерн Aselsan. Он поставляет радары, датчики и электронику для высокоточных боеприпасов, а также участвует в реализации амбициозного проекта "Стальной купол" (турецкий аналог израильской системы "Железный купол" — ракетный щит для защиты собственной территории и воздушного пространства).
"Стальной купол"
Необходимость собственного ракетного щита для Турции резко возросла после реального боевого испытания: с начала ирано-израильской войны силы НАТО уже перехватили четыре ракеты, выпущенные Ираном в направлении турецкой территории.
"НАТО всегда сделает все необходимое для защиты Турции и всех союзников", — заверил Рютте.
Чувак - США це 70% всього НАТО і воно видохлось за півтора місяця в Ірані не захвативши нічого і не досягнувши нічого крім підвищення ціни нафти.
А *********** уже нема
ПРО ШО МОВА????
І нашо ми хотіли туди стільки років - хз.