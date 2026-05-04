Европейские страны НАТО поняли недовольство Трампа, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны "поняли сигнал" президента США Дональда Трампа после того, как тот объявил о выводе американского контингента из Германии.

Об этом он заявил журналистам в Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно?

Трамп обвинил некоторые страны НАТО в недостаточной поддержке Соединенных Штатов в войне с Ираном. Еще одним проявлением его недовольства европейскими союзниками стало объявление о планах вывести 5000 военнослужащих из Германии, пишет издание.

"Да, со стороны США было определенное разочарование, но европейцы прислушались. Сейчас они следят за выполнением всех двусторонних соглашений о базировании", — сказал Рютте.

Генсек НАТО также отметил, что "все больше и больше" европейских стран размещают такие средства, как минные тральщики, вблизи Персидского залива, чтобы быть готовыми к "следующему этапу".

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.

Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

