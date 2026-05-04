3 659 13

Европейские страны НАТО поняли недовольство Трампа, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны "поняли сигнал" президента США Дональда Трампа после того, как тот объявил о выводе американского контингента из Германии.

Об этом он заявил журналистам в Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно?

Трамп обвинил некоторые страны НАТО в недостаточной поддержке Соединенных Штатов в войне с Ираном. Еще одним проявлением его недовольства европейскими союзниками стало объявление о планах вывести 5000 военнослужащих из Германии, пишет издание.

"Да, со стороны США было определенное разочарование, но европейцы прислушались. Сейчас они следят за выполнением всех двусторонних соглашений о базировании", — сказал Рютте.

Генсек НАТО также отметил, что "все больше и больше" европейских стран размещают такие средства, как минные тральщики, вблизи Персидского залива, чтобы быть готовыми к "следующему этапу".

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.
  • Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

Бідолашний Хрютте ніяк не второпає що часи безоглядного підхрюкування Трампині і Америці вже в минулому. Умєрла так умєрла.
04.05.2026 10:41 Ответить
РюТТе, тебя кто то уполномочил делать такие заявы? Командуешь НАТО командуй, формально и Трамп твой подчиненный)
04.05.2026 10:34 Ответить
Слухати поради американського прорашистського холуя.котрий по вказівці куйла є шефом "похоронної бригади" і ЄС І НАТО.ЦЕ ПОГОДЖУВАТИСЯ НА ВЛАСНІ ПОХОРОНИ ЖИВЦЕМ...
04.05.2026 10:48 Ответить
Прикольно що є ще хтось хто на повному серйозі говорить що "розуміє Трампа"
04.05.2026 10:49 Ответить
як американці завербували цього голландця, це ж він вкинув європейцям в голову, що до пришибленого треба звертатися як до "татуся", і це лайно є генсеком нато, дуже велику шкоду завдає Європі і Україні
04.05.2026 10:50 Ответить
І чого "трясти яйцями"? Трамп схожий на пацана, з кацапського анекдоту:
- Ребя-а-а!!! Ребята-а-а! Я мядведя паимал!
- Так веди яво сюда!!!
- А он меня не пускаи-и-ить...
Європа правильно діє - вичікує, поки завершаться бойові дії між Трампом, та Іраном... А потім введуть тральщики в протоку, і почнуть розмінування... Трамп розпочинав війну - Європу не питався... Тепер Європа дає йому можливість "сьорбать" ту "кашу", яку він заварив... Вони тут, "ні до чого"...
04.05.2026 10:50 Ответить
А хіба НАТО не оборонний альянс?
04.05.2026 10:56 Ответить
Звісно оборонний... у розумінні трампа - він почав війнушку з Ірану і тепер усі повинні його від того Ірану обороняти
04.05.2026 11:14 Ответить
Образився трампакс, що обісрався з Іраном, а Рютте дупу не підтер.
04.05.2026 12:12 Ответить
Як же Рютте не хочеться втрачати свою посаду, що хоч ладен робити, аби тільки догодити "папіку"😂
