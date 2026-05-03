Ми виведемо з Німеччини набагато більше, ніж 5 тис. військових, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що з німецьких військових баз буде виведено частину американського контингенту, причому йдеться про понад п’ять тисяч військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
Скільки військових планують вивести?
"Ми збираємося значно скоротити їх, і ми скорочуємо набагато більше, ніж 5000 осіб", - заявив Трамп.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.
Намір США вийти з НАТО
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
Nik Bron
АГЕНТ КРАСНОВ ПОВІДОМЛЯЄ: Трамп, після 90-хвилинної телефонної розмови з путіним, що відбулася 29 квітня 2026 року, оприлюднив на платформі Truth Social заяву, що його адміністрація «вивчає» можливість повного виведення американських військ із Німеччини.
Ця 90-хвилинна інтимна телефонна розмова з найбільшим воєнним злочинцем нашого часу та найстрашнішим масовим вбивцею з часів Гітлера не була просто розмовою. Це була угода. Виведення військ з Німеччини - це не «тактика переговорів». Це оплата...
Це момент, коли президент США завдає удару НАТО в спину, поки путін підпалює Європу. Трамп навмисно залишає Європу беззахисною. Він жертвує безпекою 450 мільйонів європейців заради короткої, брудної розмови віч-на-віч з диктатором, чиї війська зараз скоюють воєнні злочини. І він робить це публічно, без сорому, навіть не намагаючись приховати свою приналежність.
Коли цей рудий вuթסმסқ репетує «Америка понад усе», він навмисно бреше. Для нього путін понад усе.
Станом на 30 квітня 2026 року, згідно з повідомленнями у світових ЗМІ, ситуація навколо заяви Дональда Трампа від 29 квітня 2026 року викликала найгострішу кризу у відносинах всередині НАТО за останні десятиліття.
Шок у Берліні: канцлер Фрідріх Мерц скликав екстрене засідання уряду. У німецьких політичних колах заяву Трампа сприйняли як пряму помсту за відмову Німеччини брати участь у війні проти Ірану.
Франція та Польща закликали до негайного створення «Європейського оборонного союзу», оскільки надійність парасольки безпеки США тепер під великим питанням.
Країни Балтії висловили глибоку стурбованість, що послаблення американської присутності в Німеччині - це сигнал путіну про готовність США «здати» Східну Європу.
Ситуація в Брюсселі та штаб-квартирі НАТО станом на сьогодні, 30 квітня 2026 року, описується як критична. Після вчорашньої заяви президента Трампа та його розмови з Путіним офіційні особи та дипломати працюють у режимі надзвичайної ситуації, готуючи екстренне засідання НАТО.
Мета екстреного саміту: обговорення «Плану Б» (так званого «Європейського НАТО») - механізму захисту Європи без прямої участі США або в умовах їхнього виходу з ключових структур Альянсу.
Рівень напруги неймовірний - в Брюсселі вже відкрито говорять про «екзистенційну загрозу» Альянсу. Саміт має стати моментом істини: чи зможе Європа об'єднатися без лідерства Вашингтона, чи Альянс почне фрагментуватися на окремі оборонні блоки.
Повідомляється, що держсекретар США Марко Рубіо може пропустити або обмежити свою участь у найближчих зустрічах міністрів НАТО, що є безпрецедентним сигналом - фактично дипломатичним демаршем.
Разом з тим, європейські лідери шоковані пропозицією путіна про «перемир'я на 9 травня», яку він озвучив Трампу. Більшість членів НАТО вважають це пасткою для легітимізації окупації.
Повідомляється також про «глибоке розчарування» серед військового керівництва США, яке вважає, що такий крок руйнує систему стримування, що будувалася 80 років.
Критики Трампа наголошують, що навіть якщо виведення військ не відбудеться швидко, сама заява вже завдала шкоди. Вона дає путіну впевненість у тому, що єдність Заходу розколота, а США більше не гарантують безпеку Європи.
А Франція ядерна держава, на відміну від Німеччини.
А Трамп послідовний у своїх діях.
Велич Америки будує на грабуванні інших. А сама жирна ціль для грабунку - це звичайно Європа за океаном.
Це всім очевидний факт.
Франция, как обычно,ни на что не способна,не хватит решимости применить яо,пока будут думать,их бомбами уже будут владеть немцы,а в обычном бою французы уже не смогут противостоять даже алжирской армии.
Величие Европы строилось на американском рынке сбыта,за десятилетия положительного торгового баланса они набрались жирку,наглости в необоснованном и ошибочном понимании своего экономического величия и полностью растеряли военный потенциал в надежде на американскую мощь.
Это неоспоримые факты.
Німеччина - це ядро - інформаційний центр. Майже вся промисловість Німеччини розташована за межами Німеччини.
Аналогічно як і для Франції, Італії, Японії, США.
Подорожуй любою країною Європи чи далі - і питайся чиї це заводи в країні - тобі по черзі будуть казати - "це Німецький", "це Французький", "це Американський", "а там - Японський".
А з місцевих заводів - лише сувенірні.
Зрозумів?
Свої власні заводи?
Захватывают в первую очередь политическую власть,а не материальные ценности, грабёж захваченных территорий это стимул для простых солдатиков идти в бой,а не причина для больших политиков развязывать войну,ваш уровень мышления находится на уровне провинциального таксиста.
Тому німці керують Польшею руками поляків - так простіше, так дешевше, ...
Немає причини завойовувати Польшу, ставити там своїх поліцаїв за кожним поляком та регулярно придушувати бунти. Для чого?
Німці діють більш тонко та розумно.
Але тобі з твоїм мозком цього не зрозуміти.
Твій мозок генерує кацапські ідеї - напасти, вбити, обікрасти... а там хоть трава не рости.
Німці - та Німеччина ТІСЯЧОЛІТНЯ держава - що має в планах існувати ВІЧНО.
А вічно існувати на грубому нассилі неможливо.
А) колективному пуйлу може стукнути що завгодно, особливо після спілкування з попами, шаманами та резиновими попками..
Б) напасти на Европу це значить НЕ відмінять/послаблять санкції а навпаки - повна втрата ринку на Захід та втрата репутації до рівня : людожери / троцкісти / фашисти / алькаіда ..
Так що гадати на кавовій ( кайфовій) гущі або потужно працювати аналітикам національної безпеки.
шо за мавпа ?
▪️Часть выведенных из Европы войск может быть возвращена в США, а затем направлена за границу, следуя приоритетам Пентагона: собственная территория и Азиатско-Тихоокеанский регион.
▪️О возможной переброске в другие европейские страны в решении не упоминается.
▪️В Германии сейчас находится 36 тысяч американских военных. Получается, останется 31 тысяча.
▪️Вывод войск затронет одну боевую бригаду. Также будет перенаправлен в другой пункт назначения батальон дальнобойных средств поражения, который должен был быть развёрнут в Германии в этом году.
Плохо, что это именно вывод войск из Европы, а не их переброска на восточный фланг НАТО. Но, наверное, это ещё не все новости - вероятно, Трамп будет выводить что-то из Испании и Италии - посмотрим, сколько и куда.
Напоминаю, что в Европе на ротационной основе находится 80-100 тыс. американских военных, а в декабре был принят NDAA, который https://t.me/ToBeOr_Official/19552 запрещает Трампу опускать численность войск в Европе ниже порога в 76 тыс. более чем на 45 дней.
То есть после вывода из Германии там останется не так много войск, которые Трамп может вывести.
Без рішення Конгресу трамп не може зменшити цей контингент нижче 76 тисяч, тому хай не ******* про "значно більше".
Вже нарощує.
Херово, що тільки"в умовах мирного стану"... сіреч: ще не всі свої яйця поперечухали...
понаобирають, блін, муйні, шо у нас шо у них, а потім інші, за них, розбирають ту руїну..
В чому проблема? Така країна, з військовою історією, реально воюючою армією, на відміну від США
Ну Ок.
Тільки потім хай не дивується, що літакам ВПС США треба Півствіту облітати, щоб дістатися до точки конфлікту.
Ти вже **** заробив на нагороду чекіст року!!!