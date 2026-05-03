Ми виведемо з Німеччини набагато більше, ніж 5 тис. військових, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що з німецьких військових баз буде виведено частину американського контингенту, причому йдеться про понад п’ять тисяч військовослужбовців.

Скільки військових планують вивести?

"Ми збираємося значно скоротити їх, і ми скорочуємо набагато більше, ніж 5000 осіб", - заявив Трамп.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.

Намір США вийти з НАТО

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

