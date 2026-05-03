Ми виведемо з Німеччини набагато більше, ніж 5 тис. військових, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що з німецьких військових баз буде виведено частину американського контингенту, причому йдеться про понад п’ять тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Скільки військових планують вивести?

"Ми збираємося значно скоротити їх, і ми скорочуємо набагато більше, ніж 5000 осіб", - заявив Трамп.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.

Намір США вийти з НАТО

Топ коментарі
+29
Однім словом (Рудий Виродок Краснов)все робить для цапорилого біосмітя,підіграє х@йлуші.
03.05.2026 07:44 Відповісти
+21
Оральний секс Путіну протягом всієї каденції
03.05.2026 07:46 Відповісти
+20
коли союзник (сіреч: товариш) ненадійний - нехай пенздлює. Краще зі справжнім другом втратити, ніж покластися на трампанутого
03.05.2026 07:54 Відповісти
... і заведемо в Польщу і Румунію!
03.05.2026 07:44 Відповісти
з нету:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091293819777&__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************************-byEUCJicm&__tn__=-UC%2CP-R Nik Bron

АГЕНТ КРАСНОВ ПОВІДОМЛЯЄ: Трамп, після 90-хвилинної телефонної розмови з путіним, що відбулася 29 квітня 2026 року, оприлюднив на платформі Truth Social заяву, що його адміністрація «вивчає» можливість повного виведення американських військ із Німеччини.
Ця 90-хвилинна інтимна телефонна розмова з найбільшим воєнним злочинцем нашого часу та найстрашнішим масовим вбивцею з часів Гітлера не була просто розмовою. Це була угода. Виведення військ з Німеччини - це не «тактика переговорів». Це оплата...
Це момент, коли президент США завдає удару НАТО в спину, поки путін підпалює Європу. Трамп навмисно залишає Європу беззахисною. Він жертвує безпекою 450 мільйонів європейців заради короткої, брудної розмови віч-на-віч з диктатором, чиї війська зараз скоюють воєнні злочини. І він робить це публічно, без сорому, навіть не намагаючись приховати свою приналежність.
Коли цей рудий вuթסმסқ репетує «Америка понад усе», він навмисно бреше. Для нього путін понад усе.
Станом на 30 квітня 2026 року, згідно з повідомленнями у світових ЗМІ, ситуація навколо заяви Дональда Трампа від 29 квітня 2026 року викликала найгострішу кризу у відносинах всередині НАТО за останні десятиліття.
Шок у Берліні: канцлер Фрідріх Мерц скликав екстрене засідання уряду. У німецьких політичних колах заяву Трампа сприйняли як пряму помсту за відмову Німеччини брати участь у війні проти Ірану.
Франція та Польща закликали до негайного створення «Європейського оборонного союзу», оскільки надійність парасольки безпеки США тепер під великим питанням.
Країни Балтії висловили глибоку стурбованість, що послаблення американської присутності в Німеччині - це сигнал путіну про готовність США «здати» Східну Європу.
Ситуація в Брюсселі та штаб-квартирі НАТО станом на сьогодні, 30 квітня 2026 року, описується як критична. Після вчорашньої заяви президента Трампа та його розмови з Путіним офіційні особи та дипломати працюють у режимі надзвичайної ситуації, готуючи екстренне засідання НАТО.
Мета екстреного саміту: обговорення «Плану Б» (так званого «Європейського НАТО») - механізму захисту Європи без прямої участі США або в умовах їхнього виходу з ключових структур Альянсу.
Рівень напруги неймовірний - в Брюсселі вже відкрито говорять про «екзистенційну загрозу» Альянсу. Саміт має стати моментом істини: чи зможе Європа об'єднатися без лідерства Вашингтона, чи Альянс почне фрагментуватися на окремі оборонні блоки.
Повідомляється, що держсекретар США Марко Рубіо може пропустити або обмежити свою участь у найближчих зустрічах міністрів НАТО, що є безпрецедентним сигналом - фактично дипломатичним демаршем.
Разом з тим, європейські лідери шоковані пропозицією путіна про «перемир'я на 9 травня», яку він озвучив Трампу. Більшість членів НАТО вважають це пасткою для легітимізації окупації.
Повідомляється також про «глибоке розчарування» серед військового керівництва США, яке вважає, що такий крок руйнує систему стримування, що будувалася 80 років.
Критики Трампа наголошують, що навіть якщо виведення військ не відбудеться швидко, сама заява вже завдала шкоди. Вона дає путіну впевненість у тому, що єдність Заходу розколота, а США більше не гарантують безпеку Європи.
03.05.2026 09:52 Відповісти
"Франція та Польща закликали до негайного створення «Європейського оборонного союзу»" - і це буде вірним рішенням, якщо згадати як свого часу Гітлер по черзі "чпокав" країни Європи.
03.05.2026 10:20 Відповісти
Сралін робив те саме!! 39 захопив екс-ЗУНР і частину ПНР. Захопив частину Фінляндії. 40й - позахоплював балтійські країни. Віджав частину у Румунії з у утворенням МАССР ( Молдовська автономна сср) . Потім румуни воювали на боці рейху ( союзник сталіна з 39 по 41й) . І були дуже жорстокими до мирняку
03.05.2026 11:00 Відповісти
Никого он там не зраджуе, господи. Меньше читайте ифнопомойки
03.05.2026 10:25 Відповісти
По суті є якісь заперечення?
03.05.2026 11:11 Відповісти
Какие могут быть заперечення тому кто потребляет инфопомои? Вы и суть - понятия несовместимые, даже близко
03.05.2026 12:19 Відповісти
Та так, один на всенькому світі є аполлон і вундеркінд, що доглупався до суті всіх речей: Антон Антонов #592434…
03.05.2026 13:04 Відповісти
Пан Кайзер. Вы переоцениваете умственные способности местной публики. На ваш единственный, толковый аналитический коммент только четыре лайка. Зато в комментах, где Рыжего назвали *********-раз в 10 больше. Ваша проблема в том, что вы умны. Такие как вы никогда не станут лидерами общественных мнений))
03.05.2026 13:11 Відповісти
Дякую, я швидше копірайтер. На рахунок загалу - прекрасно розумію, що 73% долбобобів нікуди не подівалися. Тому намагаюся пОстити влучні фотожаби, адже малюнок потребує менш інтенсивного мислення, ніж текст. Можливо, хтось і задумається.
03.05.2026 13:33 Відповісти
Ты что Дональдик,без американского присутствия немецкая политическая система пойдет в разнос, найдётся художник который опять нарисует войнушки с Польшей и Францией.
03.05.2026 07:44 Відповісти
"Художник нарисовал войнушки с Польшей и Францией", з-за того, що США оголосили політику "ізоляціонізму" . А Сталін, взагалі, не був художником...
03.05.2026 07:50 Відповісти
Как изысканно,как утонченно,как политически выверенно ,как остроумно звучат здешние коменты- да вот жаль,Рыжий их не читает...(
03.05.2026 08:28 Відповісти
Німці давно захопили Польшу - економічно.
А Франція ядерна держава, на відміну від Німеччини.
А Трамп послідовний у своїх діях.
Велич Америки будує на грабуванні інших. А сама жирна ціль для грабунку - це звичайно Європа за океаном.
Це всім очевидний факт.
03.05.2026 11:13 Відповісти
После экономического захвата вполне логично провести военный захват,это будет поддержано обществом,главное будет его правильно прогреть.
Франция, как обычно,ни на что не способна,не хватит решимости применить яо,пока будут думать,их бомбами уже будут владеть немцы,а в обычном бою французы уже не смогут противостоять даже алжирской армии.
Величие Европы строилось на американском рынке сбыта,за десятилетия положительного торгового баланса они набрались жирку,наглости в необоснованном и ошибочном понимании своего экономического величия и полностью растеряли военный потенциал в надежде на американскую мощь.
Это неоспоримые факты.
03.05.2026 11:31 Відповісти
Ти нічого не знаєш про світовий устрій - від слова взагалі.
Німеччина - це ядро - інформаційний центр. Майже вся промисловість Німеччини розташована за межами Німеччини.
Аналогічно як і для Франції, Італії, Японії, США.
Подорожуй любою країною Європи чи далі - і питайся чиї це заводи в країні - тобі по черзі будуть казати - "це Німецький", "це Французький", "це Американський", "а там - Японський".
А з місцевих заводів - лише сувенірні.
Зрозумів?
03.05.2026 11:56 Відповісти
Где ты видел,что я писал про какие то заводы,у тебя в голове туман?
03.05.2026 12:08 Відповісти
Так що захоплювати Німеччині в інших країнах?
Свої власні заводи?
03.05.2026 11:57 Відповісти
Немецкие компании в Польше должны работать по немецким законам,польские законы, для них, отсталые и примитивные.
Захватывают в первую очередь политическую власть,а не материальные ценности, грабёж захваченных территорий это стимул для простых солдатиков идти в бой,а не причина для больших политиков развязывать войну,ваш уровень мышления находится на уровне провинциального таксиста.
03.05.2026 12:14 Відповісти
Що ти мелеш. Ще раз. Польща в ЄС, а ЄС керують Німці, Французи, Італійці - стара Європа.
Тому німці керують Польшею руками поляків - так простіше, так дешевше, ...
Немає причини завойовувати Польшу, ставити там своїх поліцаїв за кожним поляком та регулярно придушувати бунти. Для чого?
Німці діють більш тонко та розумно.
Але тобі з твоїм мозком цього не зрозуміти.
Твій мозок генерує кацапські ідеї - напасти, вбити, обікрасти... а там хоть трава не рости.
Німці - та Німеччина ТІСЯЧОЛІТНЯ держава - що має в планах існувати ВІЧНО.
А вічно існувати на грубому нассилі неможливо.
показати весь коментар
03.05.2026 13:55 Відповісти
Нах ты мне пишешь этот эмоциональный хлам,вякаешь как таксист,которого подрезал бомбила и поцарапал тебе крыло,под моими золотыми комментами писать нужно содержательно и сдержанно,соответствовать моему высокому уровню.
03.05.2026 15:32 Відповісти
03.05.2026 07:44 Відповісти
Не все так сумно. 😁 Вивести навіть тих же 5000 здорових, молодих, активних вояків у пустелю Невади? Так ротрібна інфраструктура! І не лише військова. Просто звільнити таку кількість? 🤔 І куди підуть звільнені? У бізнес? У промисловість? Навряд чи. Значна кількість навчених поводження зі зброєю таки з цією зброєю не розстануться і поповнять різні злочинні, напівзлочинні організації та приватні аомії, що по суті мало відрізняється від злочинних організацій. Більшість стане такими собі ронінами, які більше нічого не вміють робити, окрім займатися військовим ремеслом. Америка це переживала як мінімум 4 рази - вперше після Громадянської війни, коли почалася епоха Біллі Кіда, Буча Кессіді иа інших, коли застрелити людину було простіше, ніж плюнути на тротуар, вдруге - після Першої світової аійни, коли почалася, Велика депресія і на світ Божий вилізли Аль Капоне, "Лакі" Лучано та інші. Потім були сплески злочинності після повернення військових з Другої світової, Корейської, В'єтнамської воєн. Те ж було і після демлбілізації значної кількості військових після Іракської та Афганськох воєн, правда в менших масштабах. Трамп - ідіот. Але там не всі ідіоти.
03.05.2026 11:30 Відповісти
5 тисяч це абсолютно не критична маса для кількості населення США.
03.05.2026 11:41 Відповісти
Ви не уважні, пане Міхал: "Ми виведемо з Німеччини набагато більше, ніж 5 тис. військових, - ТрампДжерело: https://censor.net/ua/n4001219😊
03.05.2026 11:51 Відповісти
Цікаво, скільки років після царювання паДонні у США будуть обирати виключно демократів?
03.05.2026 07:45 Відповісти
До тих пір поки вони не обісруться..а це станетсья в будь якому випадку...і так по колу
03.05.2026 08:32 Відповісти
гандонні не досидить до виборів, його місце займе діджей з виразними очима і там буде тотальний неофашизм, занавєс.
03.05.2026 09:34 Відповісти
Це вони наробили разом... Дістали населення повісточкою, квіром та всякою дичиною, + не реагували на чуттеві моменти щодо нелегалів, що бісило білих виборців і реднеків ( тобто звичайних сільских хазяїв-хліборобів )
03.05.2026 11:04 Відповісти
В Європі ніколи не називали фермерів реднеками. Це суто американська назва
03.05.2026 11:19 Відповісти
03.05.2026 07:46 Відповісти
..і це нічого, що у нас їх там лише 5-ти тисяч.
03.05.2026 07:47 Відповісти
03.05.2026 15:02 Відповісти
ми введемо своїх ухилятов
03.05.2026 07:50 Відповісти
Тебе чи шо?
03.05.2026 10:26 Відповісти
Можна подумать - ті "5 тисяч", щось вирішують... Хіба що у повій німецьких, заробітки впадуть...
03.05.2026 07:52 Відповісти
Виключно "контингент стримування", як живий аналог ЯЗ.
03.05.2026 10:23 Відповісти
Є дві протилежні тези➡️ :
А) колективному пуйлу може стукнути що завгодно, особливо після спілкування з попами, шаманами та резиновими попками..
Б) напасти на Европу це значить НЕ відмінять/послаблять санкції а навпаки - повна втрата ринку на Захід та втрата репутації до рівня : людожери / троцкісти / фашисти / алькаіда ..

Так що гадати на кавовій ( кайфовій) гущі або потужно працювати аналітикам національної безпеки.
03.05.2026 11:08 Відповісти
03.05.2026 07:54 Відповісти
Ось такий план ****..ка трампліна та х..йла по розвалу ЄС... Епштейн погляне як впаде популярність Мерці та його партії ..ну і разом з х..йлом оцінять те як впаде підтримка України..
03.05.2026 07:56 Відповісти

шо за мавпа ?
03.05.2026 08:00 Відповісти
маГака orangeгутанова
03.05.2026 09:17 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/20596 Быть Или: Детали.
▪️Часть выведенных из Европы войск может быть возвращена в США, а затем направлена за границу, следуя приоритетам Пентагона: собственная территория и Азиатско-Тихоокеанский регион.
▪️О возможной переброске в другие европейские страны в решении не упоминается.
▪️В Германии сейчас находится 36 тысяч американских военных. Получается, останется 31 тысяча.
▪️Вывод войск затронет одну боевую бригаду. Также будет перенаправлен в другой пункт назначения батальон дальнобойных средств поражения, который должен был быть развёрнут в Германии в этом году.
Плохо, что это именно вывод войск из Европы, а не их переброска на восточный фланг НАТО. Но, наверное, это ещё не все новости - вероятно, Трамп будет выводить что-то из Испании и Италии - посмотрим, сколько и куда.
Напоминаю, что в Европе на ротационной основе находится 80-100 тыс. американских военных, а в декабре был принят NDAA, который https://t.me/ToBeOr_Official/19552 запрещает Трампу опускать численность войск в Европе ниже порога в 76 тыс. более чем на 45 дней.
То есть после вывода из Германии там останется не так много войск, которые Трамп может вывести.
03.05.2026 08:00 Відповісти
Для того, щоб встигнуть захопить країни Балтії, більше 45 днів, не потрібно...
03.05.2026 08:04 Відповісти
ага , за три дні Київ
03.05.2026 08:05 Відповісти
Ти знаєш демографічний склад країн Балтії, за національною ознакою?
03.05.2026 08:07 Відповісти
знаю ,росіяни в балтиці вороги пуйла
03.05.2026 08:11 Відповісти
Ти впевнений? У нас війна, вже друге десятиліття, жителі бачать, ЩО несе РОсія - і деякі, до цих пір, "мріють", щоб, "живя на Крещатике,видеть в окно, Рассию...". Про те саме мріють і "русские", у Вільнюсі, Каунасі, Ризі, з Шяуляєм, і Таллінні, з Нарвою...Просто вони, "да пары, да времени...", мовчать...
03.05.2026 08:41 Відповісти
і вони не хочуть хлебати щі
03.05.2026 08:13 Відповісти
А за скільки НАТО, даже без США, знищать ху...лостан
03.05.2026 08:27 Відповісти
Не знаю... Але війська Європи, на мою думку, серйозно воювать, не готові... А кацапів ми вже навчили...
03.05.2026 08:34 Відповісти
Як правильно дохнути щоб рідня отримввала ладу ?
03.05.2026 09:05 Відповісти
Для Європи і ЦЬОГО вистачить... Бо, поки вона буде "чухаться", та "проводить консультації" - оті "недобитки" вже будуть пить естонське пиво...
03.05.2026 09:09 Відповісти
в Європі зараз знаходиться близько 82 тисячі особового складу америкаських військ.
Без рішення Конгресу трамп не може зменшити цей контингент нижче 76 тисяч, тому хай не ******* про "значно більше".
03.05.2026 08:59 Відповісти
конгрес вже нічого не вирішує - без нього йде війна з іраном, яка не мала б йти (щось там є про 60 днів, що нікого не хвилює), без нього продається зброя, перерозподіляються фінансові потоки, йдуть торгові війни - це все те, на що мав би впливати конгрес. тромб може вивести скільки захоче на 45 днів під виглядом ротації, а потім забути їх повернути, або знайти інший шлях обійти конгрес. на крайняк, свої люди в пентагоні знайдуть якийсь привід. ця вся система запобіжників - це бульбашка яка вже лопнула.
03.05.2026 09:44 Відповісти
якби конгрес нічого не вирішував, а вирішував тільки трамп одноосібно, то рф з лютого вже воювала би з американською зброєю і американськими розвідданними, а кораблі з американськими вояками відпливли би з Європи вже у березні.
03.05.2026 13:54 Відповісти
Німеччина плюне на обмеження і буде нарощувати свої збройні сили
03.05.2026 08:02 Відповісти
Ото ж бо.
Вже нарощує.
Херово, що тільки"в умовах мирного стану"... сіреч: ще не всі свої яйця поперечухали...
03.05.2026 08:16 Відповісти
03.05.2026 08:18 Відповісти
при Гітлері
03.05.2026 08:21 Відповісти
ти, дебіл, вже з Афганістану вивів "набагато більше", з ганьбою та втратами, технічно скинувши усю "заварену кашу" на Байдена.. ідіот..
понаобирають, блін, муйні, шо у нас шо у них, а потім інші, за них, розбирають ту руїну..
03.05.2026 08:18 Відповісти
Афганістан - не Європа...
03.05.2026 10:23 Відповісти
Маскальська *****.
03.05.2026 08:20 Відповісти
Крашена
03.05.2026 09:03 Відповісти
Доки трампонутий при владі він буде все робить що наказує ху...ло, а США будуть знищені як світовий лідер.
03.05.2026 08:24 Відповісти
Пуйло не наказує напряму щось рудому довбню, вони обмінюються послугами. Це у головного пепсіканця називається ,,угода''. Головні цілі Трумпа - заробить побільше грошенят та послабити ЄС як друго економічного та політичного конкурента після Китаю.
03.05.2026 08:58 Відповісти
Недавно вийшла стаття блумберг, де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
03.05.2026 08:26 Відповісти
Назва статті))), США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя...
03.05.2026 08:30 Відповісти
«Не варто недооцінювати той факт, що жодна країна, здатна мати ядерну зброю, не зазнала агресії, окупації чи перекроювання кордонів», - писав Хан для Newsweek у 2011 році, за десять років до своєї смерті у віці 85 років. «Якби Ірак та Лівія були ядерними державами, їх би не знищили так, як ми це нещодавно бачили».
03.05.2026 08:33 Відповісти
Так після Ірану не ясно їхні бази захист або навпаки мішені.
03.05.2026 08:27 Відповісти
Інший театр бойових дій. Інші тактичні прийоми та відповідно підготовка як військовослужбовців так і техніки, інше оснащення та екіпірування, нові місця розміщення та дислокації, нова логістика та організація взаємодії - гроші, гроші, гроші… давай, Доні, грабуй реднеків…
03.05.2026 08:29 Відповісти
Як вони схожі оці старі упирі
03.05.2026 09:00 Відповісти
Німеччина може своїх військових мати.
В чому проблема? Така країна, з військовою історією, реально воюючою армією, на відміну від США
03.05.2026 09:12 Відповісти
Ну що, радянських окупантів німці позбавилися, черга за американськими. Такого добра краще в країні не мати.
03.05.2026 09:17 Відповісти
Та воно до 5 рахувати не вміє, у нього 5, наступна цифра "більше", наступна "набагато більше"
03.05.2026 09:22 Відповісти
Ой, та виводь. На адміністрацію лузера сподіватися марна справа.
03.05.2026 09:24 Відповісти
Цікаво, встигне руде ЧМО віддати х*йлу Аляску, чи не?
03.05.2026 09:39 Відповісти
сша скотилося до рівня Аргентини. Там їм і місце.
03.05.2026 10:10 Відповісти
дожили, в кожній державі з максимальною кількістю ЯЗ маємо по хйлу
03.05.2026 10:17 Відповісти
мета цієї американо- рашистської змови , припинити.або суттєво зменшити війскову і фінансову допомогу ЄС Україні.адже ЄС ПОТРІБНО ТЕРМІНОВО ВКЛАДАТИ ГРОШІ В ОБОРОНУ ЄС.ТА ЇЇ ОЗБРОЄННЯ.В ТОЙ САМИЙ ЧАС ,АМЕРИКАНСЬКІ ВИРОБНИКИ ЗБРОЇ МОЖУТЬ ПЕРЕХОДИТИ НА ДВОДЕННИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ЗАМОВЛЕНЬ З БОКУ ЄС
03.05.2026 10:54 Відповісти
Дебіл руйнує те, що його попередники вибудовуввли майже століття.

Ну Ок.
Тільки потім хай не дивується, що літакам ВПС США треба Півствіту облітати, щоб дістатися до точки конфлікту.
03.05.2026 10:55 Відповісти
краснов на роботі.
Ти вже **** заробив на нагороду чекіст року!!!
03.05.2026 11:44 Відповісти
03.05.2026 11:46 Відповісти
в цій трагікомедії неймовірний сюжет - дурень прикидається ідіотом. Геніально!
03.05.2026 11:54 Відповісти
Для путіна ідеальне вікно для маленької побідоносної війни. Кращого часу не буде
03.05.2026 15:05 Відповісти
 
 