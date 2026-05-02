УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14965 відвідувачів онлайн
Новини Війська США в Європі
4 950 38

США виведуть з Німеччини 5 тисяч своїх військових, - ЗМІ

США планують вивести з Німеччини 5 тисяч військових

Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.

Про це пишуть Reuters та CBS News з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США виводять війська 

За словами посадовців Пентагону, цей крок пов'язаний із незадоволенням Дональда Трампа рівнем допомоги, яку європейські союзники надали США у війні проти Ірану.

Трамп погрожував скороченням військ на початку цього тижня після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який у понеділок заявив, що іранці принижують США на переговорах щодо припинення двомісячної війни.

Співрозмовник Reuters у Пентагоні заявив, що нещодавні заяви німецької сторони були "недоречними та контрпродуктивними".

"Президент цілком справедливо реагує на ці контрпродуктивні зауваження",- сказав посадовець.

Очікується, що виведення військ США з Німеччини буде завершено впродовж наступних шести-дванадцяти місяців.

Читайте також: США можуть скоротити свій військовий контингент у Німеччині

Напруженість між Трампом та Мерцом

  • Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, заявивши про його неефективну роботу в управлінні країною.
  • Перед тим Фрідріх Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході. Він заявив, що Вашингтон не демонструє чіткої стратегії щодо Ірану, тоді як іранська влада, на його думку, принижує американську націю.

Читайте також: Трамп допускає скорочення чисельності військ США в Італії та Іспанії

Автор: 

Німеччина (7997) Пентагон (1476) США (26438) Трамп Дональд (8785) Мерц Фрідріх (429)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Я боюсь уявити, скільки часу знадобиться США, щоб відновити свою репутацію, яку оце недоумкувато створіння примудрилося просрати за неповні 2 роки
показати весь коментар
02.05.2026 01:49 Відповісти
+23
Трамп вирішив робити тільки те єдине, що в нього добре виходить - все псувати.
показати весь коментар
02.05.2026 01:44 Відповісти
+13
Ну, тут ще і братани ************.
показати весь коментар
02.05.2026 03:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп вирішив робити тільки те єдине, що в нього добре виходить - все псувати.
показати весь коментар
02.05.2026 01:44 Відповісти
Ну, тут ще і братани ************.
показати весь коментар
02.05.2026 03:38 Відповісти
Тримав портрет Вольфа Віленського, героя війни, от правда до Бені ніякого відношення не мав.
показати весь коментар
02.05.2026 07:16 Відповісти
Да яка різниця кого на лопаті носити - аби ліліпута не понесли горизонтально.
Осьо шуфріч жукова носив.
показати весь коментар
02.05.2026 11:45 Відповісти
Виведуть з Німеччини на Кубу?
Так краще вже знову навести порядок в Афганістані!
показати весь коментар
02.05.2026 01:46 Відповісти
" ШО ? Опять ? " (с)
показати весь коментар
02.05.2026 01:49 Відповісти
Станом на грудень 2025, на базах у Німеччині було дислоковано понад 36 тис. військовослужбовців США - це найбільший американський контингент у Європі.
показати весь коментар
02.05.2026 02:56 Відповісти
У 1985 році, до падіння Берлінської стіни та закінчення холодної війни, у ФРН було розміщено 250 000 американських солдатів.
показати весь коментар
02.05.2026 04:36 Відповісти
Або до Ірану підтягнуть
показати весь коментар
02.05.2026 03:53 Відповісти
Я боюсь уявити, скільки часу знадобиться США, щоб відновити свою репутацію, яку оце недоумкувато створіння примудрилося просрати за неповні 2 роки
показати весь коментар
02.05.2026 01:49 Відповісти
В цьому поколінні це вже не відбудеться. І в наступному також бо буде сформована нова схема, без них. А далі - можливо буде деяке відновлення та лиш тому що пам'ять коротка.
показати весь коментар
02.05.2026 06:45 Відповісти
Десятиріччя
показати весь коментар
02.05.2026 07:48 Відповісти
Яку репутацію? І серед кого? Вас і Портнікова?
показати весь коментар
02.05.2026 08:45 Відповісти
Співрозмовник Reuters у Пентагоні заявив, що нещодавні заяви німецької сторони були "недоречними та контрпродуктивними"."Президент цілком справедливо реагує на ці контрпродуктивні зауваження",- сказав посадовець.

Ще один потрапив до shitlist-у тампона. І ніби ввічливий був, і у костюмі з краваткою, і навіть подарував свідоцтво про народження його діда у золотій рамці. Але ні - не допомогло...
показати весь коментар
02.05.2026 01:57 Відповісти
Мені оці "співрозмовники" просто цирк на дроті.
показати весь коментар
02.05.2026 05:15 Відповісти
35-5=30
Ні про що. Міг би і всіх забрати.
показати весь коментар
02.05.2026 02:59 Відповісти
Мадяру на місяць не вистачить.
показати весь коментар
02.05.2026 03:03 Відповісти
Виведуть куди?
показати весь коментар
02.05.2026 05:12 Відповісти
У Польшу.
показати весь коментар
02.05.2026 14:17 Відповісти
Так отож
показати весь коментар
02.05.2026 14:44 Відповісти
Це ще кацапи по тому НАТО толком і не стріляли , а янкі вже тікають.
показати весь коментар
02.05.2026 06:05 Відповісти
Кацапам і всій місці їх армії нападу жаба дає цицьки в українських болотах. У кцапів головна зброя - лякати і брехати. Правда та, що тільки вони, як хворі на голову можуть бити ракетами по мирних містах.
При тому, що держава, на яку вони напали і найсильніша держава в світі ( США), яка мала психічно хворого нападника положити в лікарню - передана в руки популістам і ідіотам.
показати весь коментар
02.05.2026 06:27 Відповісти
Присутність сил США у Німеччині:

 ● понад 36 000 кадрових військових;
 ● близько 1 500 резервістів;
 ● майже 11 500 цивільних працівників.
Трампа потрібно терміново лікувати !!
показати весь коментар
02.05.2026 06:58 Відповісти
якщо вони перебазують своїх вояків в Прибалтику чи Польщу - то нехай.
показати весь коментар
02.05.2026 07:02 Відповісти
Це трампонутий сина, він завжди тебе кинути зможе. США вже опустив нижче нікуди
показати весь коментар
02.05.2026 07:15 Відповісти
Звиздець Мерцу!
Тепер німецькі домогосподарки будуть мобілізовуватись, проходити військові збори на базі Нордхольц, проходити трейнінги з громадянської безпеки...
показати весь коментар
02.05.2026 07:21 Відповісти
Піджали хвіст і втекли. Тепер якщо мені хтось скаже що США перемогли Японію - плюну в очі! Аніматори
показати весь коментар
02.05.2026 08:10 Відповісти
Не несіть ахінею, не ототожнюйте США, її історію з нинішнім придурком. І що за звичка така - плюватися, де вас виховували?
показати весь коментар
02.05.2026 10:02 Відповісти
То , мабуть, кацап.
показати весь коментар
02.05.2026 14:19 Відповісти
На місці Німеччини треба дати 72 години і нехай вй…бують всі. Може тоді німці займуться соєю армією.
показати весь коментар
02.05.2026 09:09 Відповісти
А що трапиться на 73й годинi?
показати весь коментар
02.05.2026 14:21 Відповісти
Цікаво буде слухати,як республіканці в один голос! будуть поливати лайном трампа, коли він піде в минуле, а вони втратять усі позиції у владі....Краще б,щоб трамп здох до виборів - пишні поховання краще ніж громадянські війни
показати весь коментар
02.05.2026 09:23 Відповісти
Слабых и беззащитных надо защищать. Европейцы как невинные дети в этом грубом и диком мире. Другие взрослые и могут позаботиться о себе сами.
показати весь коментар
02.05.2026 09:47 Відповісти
Може і добре, що окупанти підуть з Німеччини. Хай країна сама думає про свою безпеку. Можливості у неї є.
показати весь коментар
02.05.2026 10:02 Відповісти
той недолугий трамп заздрить мерцу чи шо в того дебіла там за страсті? пентагон бомбить америку - ховайся розбігайся
показати весь коментар
02.05.2026 11:49 Відповісти
так вроде их переведут в Румынию?
показати весь коментар
02.05.2026 11:55 Відповісти
хай трам з цими 5к американців там попильніше попридивляеться до них особисто, може байден і їм 350 мільярдів роздав поки ніхто не бачив
показати весь коментар
02.05.2026 12:59 Відповісти
Тобто це натяк Балтійцям ? Що мовляв при атаці орків, прийти на допомогу зможуть лише німці та французи ? + Рольники звичайно, але якщо дуже багато заплатити
показати весь коментар
02.05.2026 13:36 Відповісти
 
 