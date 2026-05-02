США виведуть з Німеччини 5 тисяч своїх військових, - ЗМІ
Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.
Про це пишуть Reuters та CBS News з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
США виводять війська
За словами посадовців Пентагону, цей крок пов'язаний із незадоволенням Дональда Трампа рівнем допомоги, яку європейські союзники надали США у війні проти Ірану.
Трамп погрожував скороченням військ на початку цього тижня після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який у понеділок заявив, що іранці принижують США на переговорах щодо припинення двомісячної війни.
Співрозмовник Reuters у Пентагоні заявив, що нещодавні заяви німецької сторони були "недоречними та контрпродуктивними".
"Президент цілком справедливо реагує на ці контрпродуктивні зауваження",- сказав посадовець.
Очікується, що виведення військ США з Німеччини буде завершено впродовж наступних шести-дванадцяти місяців.
Напруженість між Трампом та Мерцом
- Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, заявивши про його неефективну роботу в управлінні країною.
- Перед тим Фрідріх Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході. Він заявив, що Вашингтон не демонструє чіткої стратегії щодо Ірану, тоді як іранська влада, на його думку, принижує американську націю.
Осьо шуфріч жукова носив.
Так краще вже знову навести порядок в Афганістані!
Ще один потрапив до shitlist-у тампона. І ніби ввічливий був, і у костюмі з краваткою, і навіть подарував свідоцтво про народження його діда у золотій рамці. Але ні - не допомогло...
Ні про що. Міг би і всіх забрати.
При тому, що держава, на яку вони напали і найсильніша держава в світі ( США), яка мала психічно хворого нападника положити в лікарню - передана в руки популістам і ідіотам.
Трампа потрібно терміново лікувати !!
Тепер німецькі домогосподарки будуть мобілізовуватись, проходити військові збори на базі Нордхольц, проходити трейнінги з громадянської безпеки...