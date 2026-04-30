"Справляється жахливо": Трамп знову пройшовся по політиці Мерца

Президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, заявивши про його неефективну роботу в управлінні країною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарях для журналістів під час спілкування у Білому домі.

Американський глава заявив, що у німецького уряду накопичилося одразу кілька серйозних проблем, серед яких ситуація з міграцією, енергетичною політикою та війною в Україні.

Жорстка оцінка роботи Мерца

За словами Трампа, канцлер Німеччини не справляється з ключовими викликами, які стоять перед його країною. Він підкреслив, що ситуація в різних сферах державного управління залишається складною.

Американський президент окремо виділив український напрямок, заявивши, що Берлін має труднощі у формуванні ефективної політики щодо війни.

"Він справляється жахливо. У нього проблеми з імміграцією, енергетикою, у нього проблеми всілякого роду, і велика проблема з Україною", — заявив Дональд Трамп.

Політичні суперечки між США та Німеччиною

Останні заяви Трампа стали продовженням публічних дискусій між політичними лідерами США та Німеччини.

Раніше Фрідріх Мерц критикував підхід Вашингтона до міжнародних криз і заявляв про відсутність чіткої стратегії у США щодо низки конфліктів.

До слова, раніше Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе державний візит короля Великої Британії Чарльза III покращити його відносини з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Зокрема, британський прем’єр, на його думку, припустився серйозних прорахунків у питаннях міграції та енергетики.

