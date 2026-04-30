УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16037 відвідувачів онлайн
Новини
1 892 15

"Справляється жахливо": Трамп знову пройшовся по політиці Мерца

Трамп критикує Мерца

Президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, заявивши про його неефективну роботу в управлінні країною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарях для журналістів під час спілкування у Білому домі.

Американський глава заявив, що у німецького уряду накопичилося одразу кілька серйозних проблем, серед яких ситуація з міграцією, енергетичною політикою та війною в Україні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Жорстка оцінка роботи Мерца

За словами Трампа, канцлер Німеччини не справляється з ключовими викликами, які стоять перед його країною. Він підкреслив, що ситуація в різних сферах державного управління залишається складною.

Американський президент окремо виділив український напрямок, заявивши, що Берлін має труднощі у формуванні ефективної політики щодо війни.

"Він справляється жахливо. У нього проблеми з імміграцією, енергетикою, у нього проблеми всілякого роду, і велика проблема з Україною", — заявив Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Мерц має займатися завершенням війни в Україні, а не втручатися у справи США

Політичні суперечки між США та Німеччиною

Останні заяви Трампа стали продовженням публічних дискусій між політичними лідерами США та Німеччини.

Раніше Фрідріх Мерц критикував підхід Вашингтона до міжнародних криз і заявляв про відсутність чіткої стратегії у США щодо низки конфліктів.

  • До слова, раніше Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе державний візит короля Великої Британії Чарльза III покращити його відносини з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Зокрема, британський прем’єр, на його думку, припустився серйозних прорахунків у питаннях міграції та енергетики.

Також читайте: Фінансова допомога Байдена Україні – одна з причин, чому війна досі триває, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (8774) війна в Україні (8195) Мерц Фрідріх (428)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
ЗАТО ВІН АХРЕНІТЕЛЬНО)))))

Шо там Ормуз Трампушка? Як там Іран? Ти Китай перемагати зібрався а Іран не можеш
показати весь коментар
30.04.2026 23:18 Відповісти
+10
Ты с Ираном разберись, олух
показати весь коментар
30.04.2026 23:19 Відповісти
+6
Та годі вже нахвалювати Мерца, всі і так бачать, що він найбільш адекватний канцлер за останні десятиліття.
показати весь коментар
30.04.2026 23:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗАТО ВІН АХРЕНІТЕЛЬНО)))))

Шо там Ормуз Трампушка? Як там Іран? Ти Китай перемагати зібрався а Іран не можеш
показати весь коментар
30.04.2026 23:18 Відповісти
Ты с Ираном разберись, олух
показати весь коментар
30.04.2026 23:19 Відповісти
Ой бідося то просто не в те вухо прилетіло..
показати весь коментар
30.04.2026 23:29 Відповісти
жахливо чи ні справляється канцлер Меру із справами Германії та Європи, не мені судити, але...

159 українських кораблів НЕ потопив

.
показати весь коментар
30.04.2026 23:35 Відповісти
Та годі вже нахвалювати Мерца, всі і так бачать, що він найбільш адекватний канцлер за останні десятиліття.
показати весь коментар
30.04.2026 23:56 Відповісти
Бл# ... Дед походу совсем крякнулся.
Следующим этапом он начнет рассказывать, что народец в США х#ровенький, вот был бы он принцессой Нарнии, вторая мировая никогда бы не началась.
показати весь коментар
01.05.2026 00:09 Відповісти
Рудий поц щось друге на думку не приходе.
показати весь коментар
01.05.2026 00:09 Відповісти
Чия б корова мичала...🐮
показати весь коментар
01.05.2026 00:42 Відповісти
Що, в усьому світі нема сєльодкі щоб заткнути підстаркуватого *************?
показати весь коментар
01.05.2026 01:28 Відповісти
Дайте вгадаю, хто на думку трамп-по-по відмінно справляється!.. Кім Чен Ин, ***** і, звісно, оце деменційне притрушене!
показати весь коментар
01.05.2026 01:55 Відповісти
Трапм открыто начал работать против Украины! Этого может не видит только слепой или тот кто не дружить мо своей головой. Все будет Украина! Слава Украине!
показати весь коментар
01.05.2026 03:05 Відповісти
Мерц та Стармер не справляються , а Орбан та Фіцо справляються…це по Трампу…Що потрібно думати про Трампа…
показати весь коментар
01.05.2026 03:47 Відповісти
Трамп - це ложка дьогтю лайна в американській бочці меду. Переживаю за долю бочки...
показати весь коментар
01.05.2026 05:04 Відповісти
Раз так сказав найкращій, найчудовійщій та найпрекраснійщий президент сша, майже Бох, значит так воно і є.
показати весь коментар
01.05.2026 06:43 Відповісти
Таурусы не дает,значит работает на путина - Трамп прав,фриц мямля и балаболка.
показати весь коментар
01.05.2026 07:05 Відповісти
 
 