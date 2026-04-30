Фінансова допомога Байдена Україні – одна з причин, чому війна досі триває, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.
Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Трамп про допомогу Києву
Він згадав про Байдена та Україну, говорячи про НАТО та скорочення військової присутності не лише в Німеччині, а й в Італії й Іспанії.
"Італія нам нічим не допомогла. Іспанія була жахлива. Абсолютно жахлива. НАТО теж. Це одна річ, коли вони говорять щось приємне: "Ми допоможемо, але повільно". Вони займалися Україною і створили там повний розбрат. Повний хаос. Ми їм допомагали з України, хоч ми на відстані океану від України. І Байден дав їм 350 мільярдів. Це причина, чому війна триває. Але коли вони були нам потрібні — їх не було", - заявив Трамп.
Політик додав, що союзники "не потрібні США" у війні проти Ірану. "Я їм сказав: "нам не потрібна ваша допомога, але ми б не відмовилися від допомоги", і я хотів побачити, чи вони щось зроблять", - сказав глава Білого дому.
Трамп також звинуватив країни НАТО у Європі у використанні Ормузької протоки, але у відмові допомагати США у війні проти Ірану.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.
- Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.
Зброя Україні від США за Байдена
- Згідно з даними Пентагону, попередня адміністрація надала Києву зброю на суму 33,8 млрд доларів із запасів Міністерства оборони та ще 33,2 млрд доларів готівкою для закупівлі зброї безпосередньо в американських оборонних компаній.
- Після останньої видачі зброї зі складів Пентагону 9 січня 2025 року 3,85 млрд доларів із затверджених Конгресом коштів залишаються невитраченими на такі відбори існуючої зброї для України.
українці ще порвуть баяни на твоєму імпічменті !
.
" Я б був щасливий якби РФ окупувала все до Ужгорода тоді б я міг робити гешефт як вони мені обіцяли але ЦІ КЛЯТІ УКРИ ніяк не хочуть померти - от чого вони просто не помруть щоб я заробив кілька млрд"
********
П.С. якби не та допомога то в Україні не було б українців та України а війна була б в Західній Європі.
П.П.С. а це чекало українців і цього хоче Краснов - ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время», вступивший в силу 1 февраля 2022 года, устанавливает общие требования к организации братских могил. Стандарт регламентирует создание запасов материалов, подготовку мест (траншеи 20х3м) и процесс захоронения погибших в результате военных действий, катастроф или пандемий.
я нічого не переплутав ?
людибригада в білих халатах не поспішають.😒
в такій мега державі
Там не мозок а маршмелоу.
і навіть якими б не були результати переговорів про мир - капітуляцію -України.
І якщо проаналізувати події з 2014 р., а також вивчити всю криваву історію відносин
України з Московію , то добре зрозуміло, що це станеться і тільки тоді, коли нас
знищать, або ж ми переможемо. Агресія кремля може бути ще рік і два, а може
і століття. Ця кривава війна триватиме завжди. До того часу коли Українці
повністю не винищать цю московську заразу.
В США очевидно нікому пояснити цьому ... що на війні воюють не гроші, а люди. Військовий бюджет В'єтнаму був в сотні разів менший ніж у США, але американці жалюгідно втекли звідти кинувши своїх союзників.
Це розуміють росіяни на війні з Україною ...
"Они не сдадутся ! Никогда ! Ни с каким президентом ! Забудьте вообще эту ф...ю !"
10.02.2023 Позачергове засідання постійних членів РБ РФ, начальник ГШ ЗС РФ Герасимов
ще гірший за нашого.. які ідіоти могли таке обрати?..