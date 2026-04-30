Фінансова допомога Байдена Україні – одна з причин, чому війна досі триває, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що фінансова допомога Україні під час каденції Джо Байдена є однією з причин, чому російсько-українська війна триває.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп про допомогу Києву

Він згадав про Байдена та Україну, говорячи про НАТО та скорочення військової присутності не лише в Німеччині, а й в Італії й Іспанії.

"Італія нам нічим не допомогла. Іспанія була жахлива. Абсолютно жахлива. НАТО теж. Це одна річ, коли вони говорять щось приємне: "Ми допоможемо, але повільно". Вони займалися Україною і створили там повний розбрат. Повний хаос. Ми їм допомагали з України, хоч ми на відстані океану від України. І Байден дав їм 350 мільярдів. Це причина, чому війна триває. Але коли вони були нам потрібні — їх не було", - заявив Трамп.

Політик додав, що союзники "не потрібні США" у війні проти Ірану. "Я їм сказав: "нам не потрібна ваша допомога, але ми б не відмовилися від допомоги", і я хотів побачити, чи вони щось зроблять", - сказав глава Білого дому.

Трамп також звинуватив країни НАТО у Європі у використанні Ормузької протоки, але у відмові допомагати США у війні проти Ірану.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.
  • Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.

Зброя Україні від США за Байдена

  • Згідно з даними Пентагону, попередня адміністрація надала Києву зброю на суму 33,8 млрд доларів із запасів Міністерства оборони та ще 33,2 млрд доларів готівкою для закупівлі зброї безпосередньо в американських оборонних компаній.
  • Після останньої видачі зброї зі складів Пентагону 9 січня 2025 року 3,85 млрд доларів із затверджених Конгресом коштів залишаються невитраченими на такі відбори існуючої зброї для України.

Топ коментарі
+38
ПЕРЕКЛАД

" Я б був щасливий якби РФ окупувала все до Ужгорода тоді б я міг робити гешефт як вони мені обіцяли але ЦІ КЛЯТІ УКРИ ніяк не хочуть померти - от чого вони просто не помруть щоб я заробив кілька млрд"
30.04.2026 23:16 Відповісти
+35
Ах ти руда вошива псина! Ядерні ракети на території України були всі націлені на США. І їх потенціал був величезний-ядерний попіл від США. Україна відмовилась від цієї руйнівної сили,зменшивши загрозу штатам,які були одним з гарантів безпеки України. І тепер цей сучий син говорить про адресність підтримки України? Мерзотник,маразматик,руде дєрьмо.
30.04.2026 23:33 Відповісти
+26
Старий ідіот знову пігулки переплутав. Сьогодні ж парне число, а він пургу про 350 лярдів.

30.04.2026 23:15 Відповісти
30.04.2026 23:15 Відповісти
Старий ідіот знову пігулки переплутав. Сьогодні ж парне число, а він пургу про 350 лярдів.
30.04.2026 23:15 Відповісти
от же ж гніда !

українці ще порвуть баяни на твоєму імпічменті !

.
30.04.2026 23:38 Відповісти
власне кажучи американці повторили помилку українців і тепер без очків видно яку.... , 70% заплатить за вибір , схема тцк - це шлях відбиття бабок на крові , зеля і партія слуг це чудово знали тому і залужного з армії прибрали щоб не мішав бабло "косиити"...
01.05.2026 01:42 Відповісти
Гольфоцефал! Замість мізків м'ячик для гольфу!
30.04.2026 23:18 Відповісти
ДВа маразматіка на цій планеті роблять цій планеті нерви старий длб такий пень зробить з штатів тикву
30.04.2026 23:19 Відповісти
нам не потрібна ваша допомога, але ми б не відмовилися від допомоги.
********
30.04.2026 23:22 Відповісти
жіноча логіка: ʼні я не хочу твоєї увагиʼ з думкою ʼпрояви наполегливістьʼ. Дивно тільки що він же за паспортом наче чоловік.
30.04.2026 23:34 Відповісти
Шо він меле? бідон не дав Україні лендліз, а натомість давав жалюгідні крихти. Причому і їх почав давати лиже після третього місяцю війни. Отже він за його "логікою" якраз бажав Україні поразки і якнайшвидшого припинення війни.
30.04.2026 23:22 Відповісти
Закон про лендліз Україні Із підтримкою демократів та республіканців.прийняв Конгрес США і підписав президент США. На дуже вигідних умовах для України. Але Україна так офіційно і не зверталась до США по лендліз на протязі року, починаючи з дати підписання закону про лендліз президентом США Байденом. Зеленський проігнорував подану он-лайн петицію з вимогою про офіційне звернення України до США по лендліз, яку у встановлений термін підписало більше 25 тис. громадян України.
30.04.2026 23:35 Відповісти
П$дофіл Краснов спільник п$дофіла Прутіна по геноциду Українського народу. Під трибунал цих нелюдей і катів!

П.С. якби не та допомога то в Україні не було б українців та України а війна була б в Західній Європі.

П.П.С. а це чекало українців і цього хоче Краснов - ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время», вступивший в силу 1 февраля 2022 года, устанавливает общие требования к организации братских могил. Стандарт регламентирует создание запасов материалов, подготовку мест (траншеи 20х3м) и процесс захоронения погибших в результате военных действий, катастроф или пандемий.
30.04.2026 23:23 Відповісти
Всі погані, всі не те роблять, всі слабкі, недолугі, некомпетентні.
30.04.2026 23:24 Відповісти
тепер трампу треба дати нобелівську премію за те, що "байден втратив 350 мільйярдів"

я нічого не переплутав ?
30.04.2026 23:25 Відповісти
Ось вони ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США!
30.04.2026 23:25 Відповісти
Підстилка *****.
30.04.2026 23:28 Відповісти
Ну ці ракети без обслуговування через пару років вже були б не боєздатні, а такіх виробництв в Україні ніколи не було на жаль
01.05.2026 02:18 Відповісти
история не имеет сослагательних наклонений
01.05.2026 02:42 Відповісти
Щось люди бригада в білих халатах не поспішають.😒
30.04.2026 23:34 Відповісти
Да не реагуйте, просто чекайте коли воно забереться з білого дому , не так вже і багато 2.5 роки . Війна йде 13й рік
30.04.2026 23:35 Відповісти
е...й га...н.
30.04.2026 23:40 Відповісти
Он деградирует просто на глазах . Удивляет реакция народа США, ведь наматывает проблем обществу на много лет. Страна великая становится дешёвой для начала.
30.04.2026 23:44 Відповісти
дивує , що Ніхто цього рудого мудака не зупинить , навіть стрільці перевелися
в такій мега державі
30.04.2026 23:58 Відповісти
У цієї цинічної рудої потвори поваги до фактів і до людського життя, рівно стільки ж, скільки й совісті - тобто абсолютний нуль. Його логіка проста, як двері в дурдомі: якщо перестати годувати жертву, вона швидше перестане чинити опір і швидше здохне, і тоді вбивця зможе нарешті спокійно піти собі обідати. Геніальний ,,мирний план'' геніального ,,миротворця'', чи не так? Для цього обрубка здорового глузду допомога Україні -це виявляється ,,зло'', бо вона заважає нам швиденько померти й не псувати йому статистику. Байден, бачте, винен, що не дав нас добити. І він реально щиро обурюється, що Байден завадив бліцкригу на кістках.!!! Це ж наскільки треба бути моральним дегенератом, щоб видавати такий примітивний шлак за політичну позицію?! Це не політик, це не людина, це якась помилка природи з повністю вирізаною совістю- ходяча антиреклама еволюції з ампутованою честю та інтелектом табуретки. Суцільне посміховисько, від якого тхне мерзотою. Слухати цей дикий абсурд - це як порпатися у відходах: нудотно й смердюче. Типова дешманська підробка під лідера, яка викликає лише одне бажання - ретельно витерти черевики і вимити руки з хлоркою після кожного його слова.... .
01.05.2026 00:00 Відповісти
Байден підступно продовжує викривляти простір-час, таким чином 24 години 20 січня 2025 року ніяк не можуть закінчитися.
01.05.2026 00:05 Відповісти
Тварюка остання. Аби Байден не допоміг Україні то зараз Сосія разом з іраном тебе б в сраку їпала прямо посеред твого гольфклубу
01.05.2026 00:06 Відповісти
Слухай сюди, рудий підор. Скільки б нам не виділила адміністрація Байдена - гроші ми віддамо їй, якщо вона вимагатиме. А тобі віддамо те, що ти нам дав.
01.05.2026 00:14 Відповісти
Лузер
01.05.2026 00:19 Відповісти
вже рік як американський сраколиз куйла "тромб" припинив допомогу Україні, а війна .яку він грозився завершити за 24 години триває...Чи ж не й..обнутий цей покидьок.кальсонами куйла по старій макітрі???
01.05.2026 00:19 Відповісти
Путінська повія цей Трампушко! Як же він позорить Америку! 80 рочків, а розум як у дитяти. Деменція, однако...
01.05.2026 00:32 Відповісти
Руде підрило, щоб ти здох!
01.05.2026 00:42 Відповісти
Ідіот
01.05.2026 00:46 Відповісти
Уйо@ок ✓1
01.05.2026 01:09 Відповісти
думаю, влітку почне натякати про фінансову підтримку для рф.
01.05.2026 01:21 Відповісти
Стара вонюча матня. Ті Америці точно дибіли через одного, якщо вибрали таке в президенти.
01.05.2026 02:02 Відповісти
Боже, якщо ти є, прибери цього ідіота, чи відправ його до чортів. Він це заслужив.
01.05.2026 02:56 Відповісти
Трапм после каждого звонка идёт ещё строжее и строжее по плану. Слава Украине!
01.05.2026 02:57 Відповісти
Та звісно так - зеленский з арахамією вже підписали капітуляцію у Стамбулі, залишилось тіки слугам у вр проголосувати, а тут Джонсон і Байден з своєю допомогою.
01.05.2026 04:04 Відповісти
Руда тупа папуга, завчила декілька фраз і кожни "два тижні" промовляє їх.
Там не мозок а маршмелоу.
01.05.2026 05:44 Відповісти
Так ця кривава війна не закінчилась б при Байдені і не закінчиться і зараз при Трампі,
і навіть якими б не були результати переговорів про мир - капітуляцію -України.
І якщо проаналізувати події з 2014 р., а також вивчити всю криваву історію відносин
України з Московію , то добре зрозуміло, що це станеться і тільки тоді, коли нас
знищать, або ж ми переможемо. Агресія кремля може бути ще рік і два, а може
і століття. Ця кривава війна триватиме завжди. До того часу коли Українці
повністю не винищать цю московську заразу.
01.05.2026 06:13 Відповісти
А зобов'язання США по Будапештському Меморандуму?
01.05.2026 06:28 Відповісти
"Якби не гроші, що виділив Байден Україні, війна б давно закінчилась" Трамп
В США очевидно нікому пояснити цьому ... що на війні воюють не гроші, а люди. Військовий бюджет В'єтнаму був в сотні разів менший ніж у США, але американці жалюгідно втекли звідти кинувши своїх союзників.
Це розуміють росіяни на війні з Україною ...
"Они не сдадутся ! Никогда ! Ни с каким президентом ! Забудьте вообще эту ф...ю !"
10.02.2023 Позачергове засідання постійних членів РБ РФ, начальник ГШ ЗС РФ Герасимов
https://x.com/FranzMaser/status/2050047883437617543
01.05.2026 06:34 Відповісти
трамплін співчуває Гітлеру кремлівському, бо сам такий самий.... Поглянеш на кабінет цих пдр-в в Білому домі, то відібрані здається всі ФСБ
01.05.2026 06:35 Відповісти
..сцикливий дебіл-мародер..
ще гірший за нашого.. які ідіоти могли таке обрати?..
01.05.2026 06:36 Відповісти
Та кажи вже,що Байден війну і почав, чого уж там.
01.05.2026 06:37 Відповісти
Це як в анекдоті.Я Дартаньян,а всі інші пі дари. Рудий педофіл щось квакає про Байдена.Та старий Джо зразок адекватності порівняно з цим клоуном.
01.05.2026 06:40 Відповісти
Рудий придурок вважає що правильно було б як би Україна , не маючи коштів для спротиву, виконала б забаганку трупіна і стала б "маларосієй." Хлопці-американці, треба якось уже цілитись по- точніше.
01.05.2026 07:03 Відповісти
Может это правда,байденовские миллиарды помогли удержаться кварталу у власти,дали стимул не бежать шашлычнику на Средиземное море,а остаться и начать шлагбаумировать эти грошики,а без квартала у Украины был шанс повернуть ход войны в свою сторону.
01.05.2026 07:10 Відповісти
 
 