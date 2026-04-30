Финансовая помощь Байдена Украине – одна из причин, почему война до сих пор продолжается, – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что финансовая помощь Украине во время президентства Джо Байдена является одной изпричин, по которым продолжается российско-украинская война.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп о помощи Киеву

Он упомянул о Байдене и Украине, говоря о НАТО и сокращении военного присутствия не только в Германии, но и в Италии и Испании.

"Италия нам ничем не помогла. Испания была ужасна. Абсолютно ужасна. НАТО тоже. Это одно дело, когда они говорят что-то приятное: "Мы поможем, но медленно". Они занимались Украиной и создали там полный разлад. Полный хаос. Мы им помогали с Украиной, хотя мы на расстоянии океана от Украины. И Байден дал им 350 миллиардов. Это причина, почему война продолжается. Но когда они были нам нужны — их не было", — заявил Трамп.

Политик добавил, что союзники "не нужны США" в войне против Ирана. "Я им сказал: "Нам не нужна ваша помощь, но мы бы не отказались от помощи". И я хотел посмотреть, сделают ли они что-нибудь", — сказал глава Белого дома.

Трамп также обвинил страны НАТО в Европе в использовании Ормузского пролива, но в отказе помогать США в войне против Ирана.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.

Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" передала Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Оружие Украине от США при Байдене

Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.

После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие поставки существующего оружия для Украины.

