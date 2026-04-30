Финансовая помощь Байдена Украине – одна из причин, почему война до сих пор продолжается, – Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что финансовая помощь Украине во время президентства Джо Байдена является одной изпричин, по которым продолжается российско-украинская война.
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп о помощи Киеву
Он упомянул о Байдене и Украине, говоря о НАТО и сокращении военного присутствия не только в Германии, но и в Италии и Испании.
"Италия нам ничем не помогла. Испания была ужасна. Абсолютно ужасна. НАТО тоже. Это одно дело, когда они говорят что-то приятное: "Мы поможем, но медленно". Они занимались Украиной и создали там полный разлад. Полный хаос. Мы им помогали с Украиной, хотя мы на расстоянии океана от Украины. И Байден дал им 350 миллиардов. Это причина, почему война продолжается. Но когда они были нам нужны — их не было", — заявил Трамп.
Политик добавил, что союзники "не нужны США" в войне против Ирана. "Я им сказал: "Нам не нужна ваша помощь, но мы бы не отказались от помощи". И я хотел посмотреть, сделают ли они что-нибудь", — сказал глава Белого дома.
Трамп также обвинил страны НАТО в Европе в использовании Ормузского пролива, но в отказе помогать США в войне против Ирана.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.
- Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" передала Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.
Оружие Украине от США при Байдене
- Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.
- После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие поставки существующего оружия для Украины.
українці ще порвуть баяни на твоєму імпічменті !
" Я б був щасливий якби РФ окупувала все до Ужгорода тоді б я міг робити гешефт як вони мені обіцяли але ЦІ КЛЯТІ УКРИ ніяк не хочуть померти - от чого вони просто не помруть щоб я заробив кілька млрд"
П.С. якби не та допомога то в Україні не було б українців та України а війна була б в Західній Європі.
П.П.С. а це чекало українців і цього хоче Краснов - ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время», вступивший в силу 1 февраля 2022 года, устанавливает общие требования к организации братских могил. Стандарт регламентирует создание запасов материалов, подготовку мест (траншеи 20х3м) и процесс захоронения погибших в результате военных действий, катастроф или пандемий.
