Финансовая помощь Байдена Украине – одна из причин, почему война до сих пор продолжается, – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что финансовая помощь Украине во время президентства Джо Байдена является одной изпричин, по которым продолжается российско-украинская война.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале 

Трамп о помощи Киеву

Он упомянул о Байдене и Украине, говоря о НАТО и сокращении военного присутствия не только в Германии, но и в Италии и Испании.

"Италия нам ничем не помогла. Испания была ужасна. Абсолютно ужасна. НАТО тоже. Это одно дело, когда они говорят что-то приятное: "Мы поможем, но медленно". Они занимались Украиной и создали там полный разлад. Полный хаос. Мы им помогали с Украиной, хотя мы на расстоянии океана от Украины. И Байден дал им 350 миллиардов. Это причина, почему война продолжается. Но когда они были нам нужны — их не было", — заявил Трамп.

Политик добавил, что союзники "не нужны США" в войне против Ирана. "Я им сказал: "Нам не нужна ваша помощь, но мы бы не отказались от помощи". И я хотел посмотреть, сделают ли они что-нибудь", — сказал глава Белого дома.

Трамп также обвинил страны НАТО в Европе в использовании Ормузского пролива, но в отказе помогать США в войне против Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Венс гордится тем, что не помогает Украине, это означает, что он поддерживает РФ, — Зеленский

  • Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.
  • Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" передала Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Оружие Украине от США при Байдене

  • Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.
  • После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие поставки существующего оружия для Украины.

Читайте также: Трамп: Мерц должен заниматься завершением войны в Украине, а не вмешиваться в дела США

ПЕРЕКЛАД

" Я б був щасливий якби РФ окупувала все до Ужгорода тоді б я міг робити гешефт як вони мені обіцяли але ЦІ КЛЯТІ УКРИ ніяк не хочуть померти - от чого вони просто не помруть щоб я заробив кілька млрд"
Ах ти руда вошива псина! Ядерні ракети на території України були всі націлені на США. І їх потенціал був величезний-ядерний попіл від США. Україна відмовилась від цієї руйнівної сили,зменшивши загрозу штатам,які були одним з гарантів безпеки України. І тепер цей сучий син говорить про адресність підтримки України? Мерзотник,маразматик,руде дєрьмо.
Старий ідіот знову пігулки переплутав. Сьогодні ж парне число, а він пургу про 350 лярдів.
от же ж гніда !

українці ще порвуть баяни на твоєму імпічменті !

.
власне кажучи американці повторили помилку українців і тепер без очків видно яку.... , 70% заплатить за вибір , схема тцк - це шлях відбиття бабок на крові , зеля і партія слуг це чудово знали тому і залужного з армії прибрали щоб не мішав бабло "косиити"...
Гольфоцефал! Замість мізків м'ячик для гольфу!
ДВа маразматіка на цій планеті роблять цій планеті нерви старий длб такий пень зробить з штатів тикву
нам не потрібна ваша допомога, але ми б не відмовилися від допомоги.
********
жіноча логіка: ʼні я не хочу твоєї увагиʼ з думкою ʼпрояви наполегливістьʼ. Дивно тільки що він же за паспортом наче чоловік.
Шо він меле? бідон не дав Україні лендліз, а натомість давав жалюгідні крихти. Причому і їх почав давати лиже після третього місяцю війни. Отже він за його "логікою" якраз бажав Україні поразки і якнайшвидшого припинення війни.
Закон про лендліз Україні Із підтримкою демократів та республіканців.прийняв Конгрес США і підписав президент США. На дуже вигідних умовах для України. Але Україна так офіційно і не зверталась до США по лендліз на протязі року, починаючи з дати підписання закону про лендліз президентом США Байденом. Зеленський проігнорував подану он-лайн петицію з вимогою про офіційне звернення України до США по лендліз, яку у встановлений термін підписало більше 25 тис. громадян України.
П$дофіл Краснов спільник п$дофіла Прутіна по геноциду Українського народу. Під трибунал цих нелюдей і катів!

П.С. якби не та допомога то в Україні не було б українців та України а війна була б в Західній Європі.

П.П.С. а це чекало українців і цього хоче Краснов - ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время», вступивший в силу 1 февраля 2022 года, устанавливает общие требования к организации братских могил. Стандарт регламентирует создание запасов материалов, подготовку мест (траншеи 20х3м) и процесс захоронения погибших в результате военных действий, катастроф или пандемий.
Всі погані, всі не те роблять, всі слабкі, недолугі, некомпетентні.
тепер трампу треба дати нобелівську премію за те, що "байден втратив 350 мільйярдів"

я нічого не переплутав ?
Ось вони ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США!
Підстилка *****.
Ах ти руда вошива псина! Ядерні ракети на території України були всі націлені на США. І їх потенціал був величезний-ядерний попіл від США. Україна відмовилась від цієї руйнівної сили,зменшивши загрозу штатам,які були одним з гарантів безпеки України. І тепер цей сучий син говорить про адресність підтримки України? Мерзотник,маразматик,руде дєрьмо.
Ну ці ракети без обслуговування через пару років вже були б не боєздатні, а такіх виробництв в Україні ніколи не було на жаль
история не имеет сослагательних наклонений
Щось люди бригада в білих халатах не поспішають.😒
Да не реагуйте, просто чекайте коли воно забереться з білого дому , не так вже і багато 2.5 роки . Війна йде 13й рік
е...й га...н.
Он деградирует просто на глазах . Удивляет реакция народа США, ведь наматывает проблем обществу на много лет. Страна великая становится дешёвой для начала.
дивує , що Ніхто цього рудого мудака не зупинить , навіть стрільці перевелися
в такій мега державі
У цієї цинічної рудої потвори поваги до фактів і до людського життя, рівно стільки ж, скільки й совісті - тобто абсолютний нуль. Його логіка проста, як двері в дурдомі: якщо перестати годувати жертву, вона швидше перестане чинити опір і швидше здохне, і тоді вбивця зможе нарешті спокійно піти собі обідати. Геніальний ,,мирний план'' геніального ,,миротворця'', чи не так? Для цього обрубка здорового глузду допомога Україні -це виявляється ,,зло'', бо вона заважає нам швиденько померти й не псувати йому статистику. Байден, бачте, винен, що не дав нас добити. І він реально щиро обурюється, що Байден завадив бліцкригу на кістках.!!! Це ж наскільки треба бути моральним дегенератом, щоб видавати такий примітивний шлак за політичну позицію?! Це не політик, це не людина, це якась помилка природи з повністю вирізаною совістю- ходяча антиреклама еволюції з ампутованою честю та інтелектом табуретки. Суцільне посміховисько, від якого тхне мерзотою. Слухати цей дикий абсурд - це як порпатися у відходах: нудотно й смердюче. Типова дешманська підробка під лідера, яка викликає лише одне бажання - ретельно витерти черевики і вимити руки з хлоркою після кожного його слова.... .
Байден підступно продовжує викривляти простір-час, таким чином 24 години 20 січня 2025 року ніяк не можуть закінчитися.
Тварюка остання. Аби Байден не допоміг Україні то зараз Сосія разом з іраном тебе б в сраку їпала прямо посеред твого гольфклубу
Слухай сюди, рудий підор. Скільки б нам не виділила адміністрація Байдена - гроші ми віддамо їй, якщо вона вимагатиме. А тобі віддамо те, що ти нам дав.
Лузер
вже рік як американський сраколиз куйла "тромб" припинив допомогу Україні, а війна .яку він грозився завершити за 24 години триває...Чи ж не й..обнутий цей покидьок.кальсонами куйла по старій макітрі???
Путінська повія цей Трампушко! Як же він позорить Америку! 80 рочків, а розум як у дитяти. Деменція, однако...
Руде підрило, щоб ти здох!
Ідіот
Уйо@ок ✓1
думаю, влітку почне натякати про фінансову підтримку для рф.
Стара вонюча матня. Ті Америці точно дибіли через одного, якщо вибрали таке в президенти.
Боже, якщо ти є, прибери цього ідіота, чи відправ його до чортів. Він це заслужив.
Трапм после каждого звонка идёт ещё строжее и строжее по плану. Слава Украине!
