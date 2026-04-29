Если Вэнс гордится тем, что не помогает Украине, это означает, что он поддерживает РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский раскритиковал высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса, выступившего против продления американской помощи Украине, заявив, что такие позиции рискуют сыграть на руку России.

Об этом он сказал в интервью NewsMax, сообщает Цензор.НЕТ.

О Вэнсе

"[Я не] согласен с вице-президентом. Мы открыты, и мы - не враги. Россия - это враг", - сказал он.

Но Зеленский добавил, что если Вэнс "гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает россиянам".

Зеленский отметил, что сокращение поддержки ослабит как Украину, так и США, а также придаст смелости Москве.

"Россия не уважает слабость, и если никто нам не поможет, мы, конечно, окажемся в более слабом положении", - сказал он.

Отношения Вашингтона и Киева

Однако он подчеркнул важность отношений между США и Украиной.

"Я уверен, что Соединенные Штаты являются прекрасным партнером для Украины, и украинцы также могут укрепить Соединенные Штаты", - добавил Зеленский. - В бизнесе говорят, что это взаимовыгодная ситуация, так почему бы не выиграть?"

