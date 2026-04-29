Если Вэнс гордится тем, что не помогает Украине, это означает, что он поддерживает РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский раскритиковал высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса, выступившего против продления американской помощи Украине, заявив, что такие позиции рискуют сыграть на руку России.
Об этом он сказал в интервью NewsMax, сообщает Цензор.НЕТ.
О Вэнсе
"[Я не] согласен с вице-президентом. Мы открыты, и мы - не враги. Россия - это враг", - сказал он.
Но Зеленский добавил, что если Вэнс "гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает россиянам".
Зеленский отметил, что сокращение поддержки ослабит как Украину, так и США, а также придаст смелости Москве.
"Россия не уважает слабость, и если никто нам не поможет, мы, конечно, окажемся в более слабом положении", - сказал он.
Отношения Вашингтона и Киева
Однако он подчеркнул важность отношений между США и Украиной.
"Я уверен, что Соединенные Штаты являются прекрасным партнером для Украины, и украинцы также могут укрепить Соединенные Штаты", - добавил Зеленский. - В бизнесе говорят, что это взаимовыгодная ситуация, так почему бы не выиграть?"
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.
А тепер уявіть,що цей чувак якого зараз зробив Зе стане президентом, на відміну від нинішньої України в США президенти змінюються...а у нас все ще буде віслюк за кермом!
Вісім років не доходило, що ***** хоче колонізацією знищити всю Україну...
селюк включай мозги . чи салом та самогоном все атрофіровалося? 23 березня 2017 року - масштабна катастрофаПодія: Близько 02:45 ночі почалася пожежа, що призвела до масової детонації *********** на площі понад 360 гектарів.Наслідки: З міста та околиць було евакуйовано понад 20 000 осіб. Загинуло двоє людей, сотні будинків було пошкоджено осколками та ударною хвилею.Збитки: Знищено близько 125 000 - 138 000 тонн *********** на суму до 1 млрд доларів.Причини: Основною версією слідства стала диверсія, ймовірно, здійснена за допомогою безпілотника. Пізніше слідча комісія ВРУ заявляла про версію підриву закладених у землю зарядів. Совпаденіє?
який взаємозв'язок між "Ротердам+" та диверсіями на складах?
й яким чином до тих диверсій причетний Порошенко?
