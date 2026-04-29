Если Вэнс гордится тем, что не помогает Украине, это означает, что он поддерживает РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский раскритиковал высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса, выступившего против продления американской помощи Украине, заявив, что такие позиции рискуют сыграть на руку России.

"[Я не] согласен с вице-президентом. Мы открыты, и мы - не враги. Россия - это враг", - сказал он. 

Но Зеленский добавил, что если Вэнс "гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает россиянам".

Зеленский отметил, что сокращение поддержки ослабит как Украину, так и США, а также придаст смелости Москве.

"Россия не уважает слабость, и если никто нам не поможет, мы, конечно, окажемся в более слабом положении", - сказал он.

Однако он подчеркнул важность отношений между США и Украиной.

"Я уверен, что Соединенные Штаты являются прекрасным партнером для Украины, и украинцы также могут укрепить Соединенные Штаты", - добавил Зеленский. - В бизнесе говорят, что это взаимовыгодная ситуация, так почему бы не выиграть?"

  • Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.

Топ комментарии
Гундосий а двушки на москву це підтримка рашки чи ні?
29.04.2026 21:16
Якщо гундосий здав територію,покриває корупцію,то він працює на раху 100%.Питання-що це чмо робить на посаді президента?
29.04.2026 21:13
Винятковий випадок коли я цілковито підтримую Президента України Зеленського.
29.04.2026 21:18
29.04.2026 21:43
29.04.2026 22:00
29.04.2026 21:13
29.04.2026 21:16
29.04.2026 21:34
29.04.2026 21:17
29.04.2026 21:21
29.04.2026 21:22
А тепер уявіть,що цей чувак якого зараз зробив Зе стане президентом, на відміну від нинішньої України в США президенти змінюються...а у нас все ще буде віслюк за кермом!
29.04.2026 21:33
29.04.2026 22:03
29.04.2026 21:22
29.04.2026 21:19
Вісім років не доходило, що ***** хоче колонізацією знищити всю Україну...
29.04.2026 21:23
29.04.2026 21:25
29.04.2026 21:27
29.04.2026 21:29
29.04.2026 21:27
29.04.2026 21:28
29.04.2026 21:29
29.04.2026 21:29
29.04.2026 21:29
29.04.2026 21:34
30.04.2026 00:03
29.04.2026 21:38
29.04.2026 21:40
29.04.2026 21:49
29.04.2026 22:02
29.04.2026 22:07
30.04.2026 00:46
29.04.2026 22:05
29.04.2026 22:13
29.04.2026 22:14
селюк включай мозги . чи салом та самогоном все атрофіровалося? 23 березня 2017 року - масштабна катастрофаПодія: Близько 02:45 ночі почалася пожежа, що призвела до масової детонації *********** на площі понад 360 гектарів.Наслідки: З міста та околиць було евакуйовано понад 20 000 осіб. Загинуло двоє людей, сотні будинків було пошкоджено осколками та ударною хвилею.Збитки: Знищено близько 125 000 - 138 000 тонн *********** на суму до 1 млрд доларів.Причини: Основною версією слідства стала диверсія, ймовірно, здійснена за допомогою безпілотника. Пізніше слідча комісія ВРУ заявляла про версію підриву закладених у землю зарядів. Совпаденіє?
29.04.2026 22:18
29.04.2026 22:59
30.04.2026 00:47
29.04.2026 22:16
30.04.2026 00:06
29.04.2026 23:13
30.04.2026 00:07
29.04.2026 21:48
30.04.2026 00:08
29.04.2026 21:57
29.04.2026 21:59
29.04.2026 22:11
29.04.2026 22:54
29.04.2026 23:00
30.04.2026 00:12
