Якщо Венс пишається тим, що не допомагає Україні, це означає, що він підтримує РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розкритикував коментарі віцепрезидента США Джей Ді Венса, який виступив проти продовження американської допомоги Україні, заявивши, що такі позиції ризикують піти на користь Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю NewsMax, інформує Цензор.НЕТ.
Про Венса
"[Я не] згоден з віцепрезидентом. Ми відкриті, і ми не вороги. Росія — це ворог", - сказав він.
Але Зеленський додав, що якщо Венс "пишається тим, що не допомагає нам, це означає, що він допомагає росіянам".
Зеленський зазначив, що скорочення підтримки послабить як Україну, так і США, а також додасть сміливості Москві.
"Росія не поважає слабкість, і якщо ніхто нам не допоможе, ми, звичайно, опинимося в слабшому становищі", - сказав він.
Відносини Вашингтона та Києва
Проте він наголосив на важливості відносин між США та Україною.
"Я впевнений, що Сполучені Штати є чудовим партнером для України, і українці також можуть зміцнити Сполучені Штати", - додав Зеленський. "У бізнесі кажуть, що це взаємовигідна ситуація, тож чому б не виграти?"
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тепер уявіть,що цей чувак якого зараз зробив Зе стане президентом, на відміну від нинішньої України в США президенти змінюються...а у нас все ще буде віслюк за кермом!
Вісім років не доходило, що ***** хоче колонізацією знищити всю Україну...
селюк включай мозги . чи салом та самогоном все атрофіровалося? 23 березня 2017 року - масштабна катастрофаПодія: Близько 02:45 ночі почалася пожежа, що призвела до масової детонації *********** на площі понад 360 гектарів.Наслідки: З міста та околиць було евакуйовано понад 20 000 осіб. Загинуло двоє людей, сотні будинків було пошкоджено осколками та ударною хвилею.Збитки: Знищено близько 125 000 - 138 000 тонн *********** на суму до 1 млрд доларів.Причини: Основною версією слідства стала диверсія, ймовірно, здійснена за допомогою безпілотника. Пізніше слідча комісія ВРУ заявляла про версію підриву закладених у землю зарядів. Совпаденіє?
який взаємозв'язок між "Ротердам+" та диверсіями на складах?
й яким чином до тих диверсій причетний Порошенко?
