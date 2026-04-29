Якщо Венс пишається тим, що не допомагає Україні, це означає, що він підтримує РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкритикував коментарі віцепрезидента США Джей Ді Венса, який виступив проти продовження американської допомоги Україні, заявивши, що такі позиції ризикують піти на користь Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю NewsMax, інформує Цензор.НЕТ.

Про Венса

"[Я не] згоден з віцепрезидентом. Ми відкриті, і ми не вороги. Росія — це ворог", - сказав він.

Але Зеленський додав, що якщо Венс "пишається тим, що не допомагає нам, це означає, що він допомагає росіянам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відреагував на заяву Венса: Сподіваюсь, США не припинять постачання дефіцитних систем за програмою PURL

Зеленський зазначив, що скорочення підтримки послабить як Україну, так і США, а також додасть сміливості Москві.

"Росія не поважає слабкість, і якщо ніхто нам не допоможе, ми, звичайно, опинимося в слабшому становищі", - сказав він.

Відносини Вашингтона та Києва

Проте він наголосив на важливості відносин між США та Україною.

"Я впевнений, що Сполучені Штати є чудовим партнером для України, і українці також можуть зміцнити Сполучені Штати", - додав Зеленський. "У бізнесі кажуть, що це взаємовигідна ситуація, тож чому б не виграти?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гегсет про відсутність "козирів" в України: Байден віддав їй зброю на сотні мільярдів доларів, треба мир з РФ

Що передувало?