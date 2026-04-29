Якщо Венс пишається тим, що не допомагає Україні, це означає, що він підтримує РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкритикував коментарі віцепрезидента США Джей Ді Венса, який виступив проти продовження американської допомоги Україні, заявивши, що такі позиції ризикують піти на користь Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю NewsMax, інформує Цензор.НЕТ.

Про Венса

"[Я не] згоден з віцепрезидентом. Ми відкриті, і ми не вороги. Росія — це ворог", - сказав він. 

Але Зеленський додав, що якщо Венс "пишається тим, що не допомагає нам, це означає, що він допомагає росіянам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відреагував на заяву Венса: Сподіваюсь, США не припинять постачання дефіцитних систем за програмою PURL

Зеленський зазначив, що скорочення підтримки послабить як Україну, так і США, а також додасть сміливості Москві.

"Росія не поважає слабкість, і якщо ніхто нам не допоможе, ми, звичайно, опинимося в слабшому становищі", - сказав він.

Відносини Вашингтона та Києва

Проте він наголосив на важливості відносин між США та Україною.

"Я впевнений, що Сполучені Штати є чудовим партнером для України, і українці також можуть зміцнити Сполучені Штати", - додав Зеленський. "У бізнесі кажуть, що це взаємовигідна ситуація, тож чому б не виграти?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гегсет про відсутність "козирів" в України: Байден віддав їй зброю на сотні мільярдів доларів, треба мир з РФ

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.

Топ коментарі
Гундосий а двушки на москву це підтримка рашки чи ні?
Винятковий випадок коли я цілковито підтримую Президента України Зеленського.
Якщо гундосий здав територію,покриває корупцію,то він працює на раху 100%.Питання-що це чмо робить на посаді президента?
Коментувати
Сортувати:
ну так українці не проти , навідь задоволені. які проблеми?
Вся команда трампа такіж як і шеф моральні уроди виняткові падлюки
Це значить шо він дебіл
Гундосий а двушки на москву це підтримка рашки чи ні?
Совсєм другоє
!!!!!!!!!!
Венс ще та скотиняка, але деколи краще не відкривати рота
Це той випадок,коли ЗЕ підтвердив,що він дебіл.Такими заявами займаються помічники,якщо хоть трохи є в пустій макітрі.
Для тупого наріта саме те,що потрібно.Так от наш Вова Венса зробив .
Згоден з вами, в деяких випадках мовчання золото.
А тепер уявіть,що цей чувак якого зараз зробив Зе стане президентом, на відміну від нинішньої України в США президенти змінюються...а у нас все ще буде віслюк за кермом!
Ти не чудік а кацапсяча підстилка
Як можна підтримувати персонажа, якого грає актор? Доречі, посередній.
До "Вови" це тільки-тільки дійшло, на п'ятий рік повномасштабної війни...
Вісім років не доходило, що ***** хоче колонізацією знищити всю Україну...
Якщо россосія - ворог, то про що ви там увесь час шушукаєтесь ?
Зе бовдур не далекоглядний, своїм піздіжом тільки наживає ворогів для країни.Просто треба бути реалістами і дивитися,що наступний кандидат від респів після відходу Трампа це Д.Дж.Венс.
Воно нічого не вирішує.Написали-прочитав.В чиїх інтересах тексти-здогадатись не важко
Це сказав друг Міндіча.
Відкрий очі(Вимикач цивілізацій з ****** більше разів спілкувалися телефоном ніж з тобою,і результатом тих розмов є щось нове проти України******** для нього найс гай,а ти йому просто не подобаєшся)
І жодним словом про міндіча ,умерова ,шефіра та іншої, мерзоти яка під час війни розікрала мільярди ніби це його друзі і він нічого не знає.
А двушку на Москву Венс відправляє чи ще ні?
Ді джея Венса куйло замовив його послуги.
Венс вице-президент другой страны, он Украине ничем не обязан, а его моральные качества не лучше чем самого дебила и его окружения. Шинковать бабло с окружением на крови в своей стране это наверное другое.
нажаль, Україні доводиться мати справу з покидьком венсом, який є другою особою "чи то такого собі начебто партнера" України

Що він, як і ти ВЕЛИКИЙ МУДАК !!!
Ну, скільки можна? То гундосий, то здав усе, то клоун, то іди на піаніно пограй. Ви реальні люди? Україна є і буде і зараз є, і "клоун" наш керує країною. Бо якби, хтось був би інший, то не факт, щоб Україна і ми були б Українцями. І не треба тут розказувати, от Порошенко... Та при Порошенко скільки складів з ************ повзривалось? Забули?? От так само і асфальт. Зрозумійте - і Порошенко і Тимошенко І Зеленський не вороги України. Війна б була всеодно. Ворог - русня!
та да рошенко для ДЛНР ********** , вони йому вугілля ппід маркою " Ротердам +" потім бахнули склади щоб не знайти кінці !була така схема .
Дебіл це назавжди і невиліковно
Молодець! знайди собі гарного психіатра , та лічись поки не наступили невозврані процеси. ще є час
Пательня, тобі психіатр не допоможе. Припини брехати
Вбив брата Єрмака і з*їв .А шо Свинарчуки витворяли,просто капець
.Улікаря давно був???
Хронологія найбільших вибухів

селюк включай мозги . чи салом та самогоном все атрофіровалося? 23 березня 2017 року - масштабна катастрофаПодія: Близько 02:45 ночі почалася пожежа, що призвела до масової детонації *********** на площі понад 360 гектарів.Наслідки: З міста та околиць було евакуйовано понад 20 000 осіб. Загинуло двоє людей, сотні будинків було пошкоджено осколками та ударною хвилею.Збитки: Знищено близько 125 000 - 138 000 тонн *********** на суму до 1 млрд доларів.Причини: Основною версією слідства стала диверсія, ймовірно, здійснена за допомогою безпілотника. Пізніше слідча комісія ВРУ заявляла про версію підриву закладених у землю зарядів. Совпаденіє?
як думаєш ,а хто міг робити підриви,щоб звинувачувати Петра для того, щоб дорватися до влади???
ти внаглу брешеш, що тоді в ОРДЛО насилались **********
Теля,точно ***
Григорія сковородою по голові - тяжола клініка...

не встигаю за вашою думкою.
який взаємозв'язок між "Ротердам+" та диверсіями на складах?
й яким чином до тих диверсій причетний Порошенко?
у Григорія таргани на цимбалах в голові грають

Зелений козлик з короною на голові домекається що його літак разом з ним зникнуть з радарів. ЦРУ лишень розводитиме руками "А хто хто це наробив!?"
вам що жалко ?

пашла атвєтка за пінжак.
По морде Венса понятно сразу, что не Венс оно а Мразь а какая же мразь не поддержит ********
Когда ты Володя поймёшь что вся команда трампа это кремлёвские твари работающие на путина. Посылай их всех на четыре американские буквы!
Правильно каже "зегавара" але чим він кращий ,будучи "слугою рашиста" в Україні...?
тобі треба Венса зараз, ****** криворагульне?
Всё продаётся и все продаются! Марионетка.
для американської влади головний ворог - то Китай, вони це не приховують, саме з цих міркувань США почали війну проти Ірану, сподіваючись, що завдадуть удару по китайській економіці, бо як відомо дешева нафта є двигуном розвитку економіки. Теперішня влада США готова навіть співпрацювати з росією, аби тільки послабити Китай, в росії вже ж давно капіталізм, приватна власність і жодного натяку на комунізм чи соціалізм, то ж американські капіталісти споліваються, що зможуть подружитися з російськими олігархами
