Гегсет про відсутність "козирів" в України: Байден віддав їй зброю на сотні мільярдів доларів, треба мир з РФ

Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.

Про це він сказав під час виступу перед Конгресом у середу, 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Критика Байдена за допомогу Україні

Демократ Палати представників від штату Вашингтон Адам Сміт запитав у Гегсета, в чому помилялася нинішня адміністрація США, стверджуючи, що в України нібито немає козирів у боротьбі з РФ, та тому Київ має "укласти найкращу мирну угоду з можливих": "Що ви пропустили? Що ви не врахували в конфлікті між Росією та Україною? Чого ви не побачили, що Україна виявиться здатною на те, що вона зробила за останні 14 місяців?"

Гегсет заперечив, що адміністрація Трампа у чомусь помилилася.

"Ми нічого не пропустили. Джо Байден, не несучи жодної відповідальності, безконтрольно віддав Україні нашу зброю на сотні мільярдів доларів, що призвело до результату, якого не було б за Трампа. Ви про це не говорите. Зрештою Трамп вважає, що потрібна мирна угода між Росією та Україною, вигідна обом сторонам... Українці виявили неабияку мужність і я ціную те, що Європа тепер платить за будь-яку зброю, яку ми надаємо", - відповів американський високопосадовець.

Зброя Україні від США за Байдена

Згідно з даними Пентагону, попередня адміністрація надала Києву зброю на суму 33,8 млрд доларів із запасів Міністерства оборони та ще 33,2 млрд доларів готівкою для закупівлі зброї безпосередньо в американських оборонних компаній.

Після останньої видачі зброї зі складів Пентагону 9 січня 2025 року 3,85 млрд доларів із затверджених Конгресом коштів залишаються невитраченими на такі відбори існуючої зброї для України.

