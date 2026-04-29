Гегсет про відсутність "козирів" в України: Байден віддав їй зброю на сотні мільярдів доларів, треба мир з РФ

Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.

Про це він сказав під час виступу перед Конгресом у середу, 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Критика Байдена за допомогу Україні

Демократ Палати представників від штату Вашингтон Адам Сміт запитав у Гегсета, в чому помилялася нинішня адміністрація США,  стверджуючи, що в України нібито немає козирів у боротьбі з РФ, та тому Київ має "укласти найкращу мирну угоду з можливих": "Що ви пропустили? Що ви не врахували в конфлікті між Росією та Україною? Чого ви не побачили, що Україна виявиться здатною на те, що вона зробила за останні 14 місяців?"

Гегсет заперечив, що адміністрація Трампа у чомусь помилилася.

"Ми нічого не пропустили. Джо Байден, не несучи жодної відповідальності, безконтрольно віддав Україні нашу зброю на сотні мільярдів доларів, що призвело до результату, якого не було б за Трампа. Ви про це не говорите. Зрештою Трамп вважає, що потрібна мирна угода між Росією та Україною, вигідна обом сторонам... Українці виявили неабияку мужність і я ціную те, що Європа тепер платить за будь-яку зброю, яку ми надаємо", - відповів американський високопосадовець.

Зброя Україні від США за Байдена

  • Згідно з даними Пентагону, попередня адміністрація надала Києву зброю на суму 33,8 млрд доларів із запасів Міністерства оборони та ще 33,2 млрд доларів готівкою для закупівлі зброї безпосередньо в американських оборонних компаній.
  • Після останньої видачі зброї зі складів Пентагону 9 січня 2025 року 3,85 млрд доларів із затверджених Конгресом коштів залишаються невитраченими на такі відбори існуючої зброї для України.

Сам пдАр і підАр той хто тебе призначив на цю посаду!
29.04.2026 19:44 Відповісти
У всьому винуватий Порошенко Байден. Він всю зброю передав Україні. Тому ми програли війну Ірану.
29.04.2026 19:46 Відповісти
29.04.2026 19:47 Відповісти
Коментувати
Сам пдАр і підАр той хто тебе призначив на цю посаду!
29.04.2026 19:44 Відповісти
ета на грані правала.
29.04.2026 19:45 Відповісти
бебілко...
29.04.2026 19:45 Відповісти
коли не здібний ні воювати ні керувати , то треба тікати
29.04.2026 19:46 Відповісти
У всьому винуватий Порошенко Байден. Він всю зброю передав Україні. Тому ми програли війну Ірану.
29.04.2026 19:46 Відповісти
І не тількі Україні, а ще й міндічу!! Судячи з того що по звітності міндіч досі продає Україні зброю на сотні міл'ярдів.
3000 ДікПік Страйків на місяц це ж Потужна виручка
29.04.2026 19:52 Відповісти
БАйден...БАрига...Мабуть Зе і Тр з однієї діжки розливу...
29.04.2026 19:55 Відповісти
29.04.2026 19:47 Відповісти
цим козирем може стати українська ядерна або хімічна зброя - її реально зробити, технічні можливості є, залишаться політикам прийняти рішення.
29.04.2026 19:47 Відповісти
Знову "за рибу гроші..."?!
29.04.2026 19:55 Відповісти
ситуація не змінилась, тому - так, "знову"
29.04.2026 20:02 Відповісти
Тобто, ти не порозумнішав?... Ясно...
29.04.2026 20:20 Відповісти
та куди мені, до вас, потужних і незламних пенсіонерів, яким пофіг скільки війна буде тривати, і скільки людей загине

вас не будуть мобілізовувати, тому норм
29.04.2026 20:32 Відповісти
Слухай! А скільки доплачують у "ВнутріМКАДді", "за умение пользоваться Гугл-переводчиком с "русскава" на "хахляцкий"?
29.04.2026 20:37 Відповісти
недостатньо, треба щоб платили мінімум $1488 на тиждень
29.04.2026 20:42 Відповісти
Хочеш пораду? Спробуй вивчить українську мову ... Тоді тобі платитимуть ще більше... А, саме головне - коли твоє "ВнутріМКАДдя" почне розвалюваться, ти спокійно зможеш прийти до "хахлоф", і просить милостиню "щирою українською мовою"...
29.04.2026 20:52 Відповісти
Вчив, в школі та у ВНЗ, то де мої 1488 долярів?
29.04.2026 20:57 Відповісти
Не бреши...
29.04.2026 20:57 Відповісти
Бог знає, що я не брешу, а твоя думка не цікава.
29.04.2026 21:02 Відповісти
Форумчани про тебе, іншої думки...
29.04.2026 21:05 Відповісти
Ну чого Ви причепилися до дитини Тіктоку і одночасно відомого тут ядерщика. Він і ям'я своє не може написати українською.
29.04.2026 21:40 Відповісти
А "постібаться"?...
29.04.2026 21:41 Відповісти
Так зовсім же дитина...
29.04.2026 21:44 Відповісти
А "сере", як дорослий...
29.04.2026 21:48 Відповісти
Міністром Війни Трамп призначив МАГА-чувака який керував ротою наглядачів в Гуантанамо - вязниці за межами США, в якій брутально і масово катували людей без рішення Суду... Це все що потрібно про нього знати.
29.04.2026 19:47 Відповісти
тупий і ще тупіший
29.04.2026 19:47 Відповісти
якщо його колись підірвуть якісь шиіти, то тоді я просто скажу: " а я ж вам казав!".
29.04.2026 19:48 Відповісти
Таке падло підірвати мають право навіть крішнаїти !
29.04.2026 19:54 Відповісти
найкращій комент у гілці.
29.04.2026 20:00 Відповісти
тупориле воно та нікчемне, влада сша лузери пришелепкуваті.
29.04.2026 19:49 Відповісти
Нинішня влада в США, як копірка з ЗЕвлади в Україні. Понабрали тих, хто краще лизав рудому дупу.
29.04.2026 21:02 Відповісти
Цей Гегсет небезпечний для США невіглас і підлабузник на посаді керівника Пентагону.
Небезпечний не лише для США. Про це знає весь Пентагон.
29.04.2026 19:50 Відповісти
Дрібна помста Зеленському за імпічмент Трампуня. Все інше - балабольство.
29.04.2026 19:51 Відповісти
Подібні висери - це тільки від ворогів України та всього цивілізованого світу.
29.04.2026 19:51 Відповісти
що ще мало пропищати курча рудого бордельного півня? все передбачувано.
29.04.2026 19:52 Відповісти
...15 квітня 2026 року міністр оборони США Піт Геґсет виголосив на щомісячному молитовному зібранні в Пентагоні текст, який назвав «CSAR 25:17». Невдовзі з'ясувалося, що це адаптований монолог із фільму «Кримінальне чтиво» - той самий, що у фільмі звучить перед убивством і давно живе в масовій культурі як псевдобіблійна цитата...
29.04.2026 19:53 Відповісти
Гегсет, що, виконує роль Жиріновського, при Трампі?
29.04.2026 19:53 Відповісти
американським П'яницям, слова не давали- своїх вистачає...
29.04.2026 19:53 Відповісти
Кончений алкаш,на якого немає сенсу звертати увагу.
29.04.2026 19:55 Відповісти
"Військова допомога: Від початку повномасштабного вторгнення (лютий 2022 року) адміністрація Байдена виділила близько 61,4 мільярда доларів безпосередньо на безпекову підтримку. Якщо враховувати період з початку його президентства у 2021 році, ця цифра за деякими оцінками сягає 67 мільярдів доларів.

Загальна допомога (з фінансовою та гуманітарною): Загальний обсяг підтримки (включаючи пряму бюджетну допомогу та гуманітарні потреби) перевищив 100-127 мільярдів доларів."

Де ви бачите "сотні мільярдів" про триндить цей розумово неповноціння мага-міністр війни Трампа?
29.04.2026 19:57 Відповісти
Гейсекс, віддай параші Аляску. А той най напоригає.
29.04.2026 19:59 Відповісти
Гегсет...не дуже розумний і зовсім не оригінальний...
29.04.2026 20:00 Відповісти
Трамп закончит плохо, и даже ни потому что он клинический идиот а потому что он окружил себя сплошными идиотами...
29.04.2026 20:00 Відповісти
Буквально вчора дивився расклад від американського аналітика. Штати Байдена віддали старе барахло, шо мало йти на утилізацію, його вартість приблизно 70 млрд. Замість цього їхня армія отримала нову техніку, і саме її вартість нам тут тулить цей прибухуючий підарок. Так от. Для кожного громадянина ЮЕсЕй це коштувало $6 per month. Зараз, коли Україна виносить кацапську нафту (прівєет, Туапсє!) своїми силами, кожен каубой переплачує $25/month на заправці (кон"юнктура ринку, і так далі). Так што кагбе...
29.04.2026 20:02 Відповісти
А давайте уявимо що Україна не позбулась яз скотилася до рівня Білорусі і як московська маріонеточна держава вже 20 років щодня тероризує США як північний пупс Японію скільки там платники податків витратили би пер монс?
29.04.2026 21:17 Відповісти
Гегсету треба просто бросити бухати і сразу в голові проясниться і з'являться гарні думки. Мабуть...
29.04.2026 20:05 Відповісти
Гегсет мені нагадує пихатого,придуркуватого гусака,за яким давно плаче духовка перед святом... А вам?!
29.04.2026 20:06 Відповісти
Понабирал и долбо...в по объявлению, один лучше другого. Миротворцы такие, что хоть массовую раздачу Нобелевской премии за мир устраивай. Дальновидные настолько, что рога свои в Иран встромили, все никак вытащить не могут, прямо как в "мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, кобыле так он хвост заправил, что ..."
29.04.2026 20:09 Відповісти
Яка курка така й квочка чи яблуко від яблуні а цей щей дуполиз
29.04.2026 20:10 Відповісти
Ти перший, мудак, з Іраном 🤬
29.04.2026 20:11 Відповісти
Сперма пуйла вам потрібна.
29.04.2026 20:15 Відповісти
Трампісти, альо! Ану но розкажіть нам вкотре про змову Бідона з ******???
29.04.2026 20:21 Відповісти
А цей "геній" не хоче згадати: на скільки сотен мільярдів доларів Україна віддала зброї через тиск США і конкретно тодішнього Президента США Б. Клінтона (який, до речі, визнав, що то була помилка)? А згадати "Будапештський меморандум" (якщо воно взагалі про нього знає) теж не хоче? Хто там один з "гарантів безпеки"?

Цинічна брехливість стала трендом останніх (що найменше) 5 років серед політиків, дипломатів і тих, хто називає себе "політиком" чи "дипломатом"...
29.04.2026 20:21 Відповісти
Трамп наполягає на мирі..? То нехай роз,,,ть керівництво рф, Москву, російський флот та інші об'єкти в цій країні, як це він зробив в Ірані разом з Натаньяху, і буде мир!
29.04.2026 20:24 Відповісти
головне шо цей алконавт гегсет , каже дуже впевннено ,аж сам вірить ,в те шо каже ... ...це він у групі анонімних алконавтів навчився ...
29.04.2026 20:28 Відповісти
По ходу "Факел Свободи" варто зрізати зі статуї "Свободи" у Нью Йорку.
І помістити на статую "Батьківщина Мати".
29.04.2026 20:36 Відповісти
американський рашистський холуй Гексет.Якщо Ти гнидо не допомагаєш жертві рашистського кровопивці Україні, то Ти американська с..ук.а, такий самий кровопивця української крові..
29.04.2026 20:47 Відповісти
***** просить трампа надавити не зє, щоб дав мирно провести парад побєдобєсія. Ой було б здорово послать зєлю нах (тихенько) і *обнуть по кривавій площі, по трибуні. Або хоч поторохтіти дронами над ними, хай повсираються
29.04.2026 20:59 Відповісти
Тобто, США витратили близько 63 млрд на військову допомогу Україні протягом всієї повномаштабної війни і це для того, щоб підвищити безпеку своїм військовим та військовим базам в ЄС, видатки на яких виросли б на сотні млрд при капітуляції України.
Для порівняння акціонерам однієї компанії Meta тільки один провальний проек "віртуальні світи" коштував 60 млрд.
Це все, що потрібно знати про США. Не розумію чого про них так багато говорять, фанерна картонка...
29.04.2026 21:03 Відповісти
В тепер уявіть який кіздьош буде коли замість Трампа оберуть Венса...
29.04.2026 21:20 Відповісти
Що ж вони в адміністрації Трампа курять,звинувачуючи попередників?З такими побажаннями і їхніми порадами - туди по курсу відомого корабля.
29.04.2026 21:34 Відповісти
Бюджет Міністерства оборони США в 2025 році 841 мільярд доларів. Віддати лише 1\8 річного бюджету тільки одного міністерства на знищення стратегічного противника (заради чого створювали і десятки років прокачували грошима НАТО) - це ж не вигідно, ага. Стратег!
29.04.2026 21:47 Відповісти
Напомажена істота !
29.04.2026 21:49 Відповісти
В общем понятно одно, не смотря на бурные овации, Короля мягко говоря не услышали или не хотели слышать. Теперь понятен смысл колкой "шутки" про французов. Это был ответный прощальный пинок. И не самый удачный, с учётом того что Британию тогда отпинали с помощью этих самых французов.
29.04.2026 22:18 Відповісти
Та ці підбиті качки вже нічого не вирішують. Їм так кукарєкати до осені, а потім будуть жопи свою відбілювать, бо посиплеться розслідування за розслідуванням.
29.04.2026 22:20 Відповісти
Не дійшло до тупака, що йому казав король Британії.
29.04.2026 22:32 Відповісти
Керуючись словами цього наманікюреного пітєра можна уявити, що допомога жертві любого злочину є виключно продовженням її страждання. А треба просто мовчки зачекати завершення та поздоровити злочинця з перемогою.
30.04.2026 00:44 Відповісти
 
 