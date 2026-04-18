Високопоставлений чиновник Пентагону Елбрідж Колбі, відповідальний за питання політики, заявив, що допомога Україні не повинна надалі покладатися виключно на США через обмежені військові запаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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"Європа повинна прискорити прийняття на себе основної відповідальності за звичайну оборону континенту. Це не питання вибору, а стратегічна необхідність", - сказав він.

Зазначається, що ця заява пролунала в той момент, коли європейські союзники на зустрічі в Німеччині оголосили про нову хвилю підтримки України, зосереджену на безпілотниках, ППО та можливостях завдавати ударів на далекі відстані.

Німеччина повідомила, що профінансує додаткові ракети для систем Patriot, які будуть вироблятися всередині країни, а також системи ППО IRIS-T і фінансування далекобійних дронів, що виробляються в Україні.

Також Велика Британія пообіцяла поставити 120 тис. безпілотників у рамках свого щорічного пакета військової підтримки, а Нідерланди виділили сотні мільйонів євро на розвиток безпілотних можливостей. Бельгія та Іспанія також оголосили про нове фінансування, спрямоване на підтримку ППО, артилерії та бойової авіації.

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У виданні пишуть, що ці заяви підкреслюють як динаміку, так і межі можливостей. Хоча внесок Європи зростає, Україна, як і раніше, гостро відчуває нестачу систем ППО для перехоплення російських балістичних ракет, а виробничі потужності не встигають за попитом.

Колбі підкреслив, що для подолання цього розриву знадобиться ще більше зусиль, а також закликав до зміцнення оборонно-промислової бази:

"Європа повинна поставити оборону континенту і, відповідно, свою військову підтримку України на дійсно стійку основу".

Що передувало?

Росія вимагає від США та західних країн припинити постачання зброї та техніки Україні від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У лютому 2024 року Рада федерацій РФ висловила протест проти таких поставок — мовляв, ці озброєння застосовуються для "вбивства мирних громадян та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури РФ".

Днями у Кремлі заявили, що Україні треба "вже сьогодні" вивести війська з підконтрольних їй частин Донецької та Луганської областей.

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