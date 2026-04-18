Поддержка Украины не может дальше базироваться только на США, - Пентагон

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, ответственный за вопросы политики, заявил, что помощь Украине в дальнейшем не должна полагаться исключительно на США из-за ограниченных военных запасов.

"Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за обычную оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегическая необходимость", - сказал он.

Отмечается, что это заявление прозвучало в тот момент, когда европейские союзники на встрече в Германии объявили о новой волне поддержки Украины, сосредоточенной на беспилотниках, ПВО и возможностях наносить удары на дальние расстояния.

Германия сообщила, что профинансирует дополнительные ракеты для систем Patriot, которые будут производиться внутри страны, а также системы ПВО IRIS-T и финансирование дальнобойных дронов, производимых в Украине.

Также Великобритания пообещала поставить 120 тыс. беспилотников в рамках своего ежегодного пакета военной поддержки, а Нидерланды выделили сотни миллионов евро на развитие беспилотных возможностей. Бельгия и Испания также объявили о новом финансировании, направленном на поддержку ПВО, артиллерии и боевой авиации.

В издании пишут, что эти заявления подчеркивают как динамику, так и пределы возможностей. Хотя вклад Европы растет, Украина, как и раньше, остро ощущает нехватку систем ПВО для перехвата российских баллистических ракет, а производственные мощности не успевают за спросом.

Колби подчеркнул, что для преодоления этого разрыва потребуется еще больше усилий, а также призвал к укреплению оборонно-промышленной базы:

"Европа должна поставить оборону континента и, соответственно, свою военную поддержку Украины на действительно прочную основу".

Что предшествовало?

  • Россия требует от США и западных стран прекратить поставки оружия и техники Украине с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
  • В феврале 2024 года Совет Федерации РФ выразил протест против таких поставок - мол, это вооружение применяется для "убийства мирных граждан и разрушения объектов гражданской инфраструктуры РФ".
  • На днях в Кремле заявили, что Украина должна "уже сегодня" вывести войска из подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской областей.

Україна має повернути ядерний статус і розмовляти з позиції сили.
18.04.2026 09:42 Ответить
Зате зняли санкції на нафту щоб кацапи заробили і профінансували виробництво зброї
18.04.2026 09:53 Ответить
Україна віддала . Бо не скористалась шансом. Якби при владі був Чорновіл. то ми би вступили в НАТО. А так нам сунули папірець, бо ж ми до рашки тягнулись всіма фібрами душі. І нарот і його влада.
18.04.2026 09:55 Ответить
Давлять - суки - ракети до Петріот в Трампа
18.04.2026 09:38 Ответить
Тварі трамповські! 🤬
18.04.2026 09:38 Ответить
А чого своїх нема ?
18.04.2026 10:16 Ответить
18.04.2026 09:42 Ответить
Дурень думкою багатіє.
Спочатку треба досягнути чогось простішого, наприклад запускати 50 Фламінго щонеділі.
18.04.2026 09:44 Ответить
Пакістану розкажи, або пончику.
Доречі південна африка, яка відмовилась від яз і апартеїду теж живе з відключеннями світла.
18.04.2026 09:47 Ответить
пончики вже ~70років живуть в мирному часі; а в Пакистану - лише обмежені прикордоні конфлікти до яких звикли...
Так що перш за все нині наша ціль має бути припинення війни в її гарячому варіанті: повернутися хоча би до часів 2015-2022-го років...
18.04.2026 09:58 Ответить
Не бачу звʼязку між Пакистаном/ пончиком і Африкою. А відносно ядерної зброї, я не впевнений що це взагалі під час війни можливо. Навіть якщо в нас і зʼявиться ядерна зброя, куди вона полетить і на чим ? Навіть зараз наша балістика ще не літає.
18.04.2026 10:28 Ответить
Дійсно дурень багатіє, думкою. Як рахуєш, напав би ***** як би не піндоси допомогли кацапам заволодіти українською ЯЗ? Чому залишили ЯЗ ссаме на параші, а не забрали собі чи передали союзникам?
18.04.2026 10:31 Ответить
Хто чого вартий, ця війна показує, наче на долоні.
18.04.2026 09:43 Ответить
Підтримка України вже давно не базується на базі США . США не надає допомоги безкоштовно тому що ми в глазах Трампа агресор. А навіть коли Європейських країни платять за допомогу США,то вони теж не надають.
18.04.2026 09:44 Ответить
Добре, що хоч паРаші поки що зброю не поставляють.
18.04.2026 09:44 Ответить
18.04.2026 09:53 Ответить
добре що поки по нам не запускают ракети
18.04.2026 10:36 Ответить
Потужний Лідор має фламінги, лазерне ППО, цифрове ППО фьодорова, зайві дрони і пілотів, повинен впоратись без проблем. Чи ні, зебіли?
18.04.2026 09:45 Ответить
так нам і не треба ..

у нас одних фламінгів 100500 в день

ми вже навіть Близьский Схід прикриваємо ..бо в Україні все заіпісь
18.04.2026 09:45 Ответить
Та не питання!
Тоді поверніть Україні те, що вона віддала московитам під тиском та "під чесне слово" тих же США.
Але хто ж буде згадувати "сиву давнину"?!?
18.04.2026 09:46 Ответить
18.04.2026 09:55 Ответить
а зараз хіба не так само тягнулись до Параши через Зеленського?
показать весь комментарий
18.04.2026 10:37 Ответить
Ой *******, ой ******* про обмежені запаси.

Короче, чекаємо осені. А може нам повезе і Срумпа кондрат пійме ще до осені.
18.04.2026 09:47 Ответить
Венс - це Трамп в квадраті
18.04.2026 09:53 Ответить
І замість нього прийде ДіВенс
18.04.2026 10:18 Ответить
А может нам повезе і зеленого щура кіндрат пійме ще до осені .
18.04.2026 10:38 Ответить
Та США вже давно нічим не допомагає. Навіть за розвіддані Україна та її союзники платять... Вже не кажучи за **********. А власне, самого озброєння і техніки США навіть через https://www.google.com/search?q=PURL&rlz=1C1GCEA_enUA1164UA1164&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwi1mLnN6PaTAxW7JxAIHU5qGEoQgK4QegYIAQgAEAM PURL продає в обмежені кфлькості...
18.04.2026 09:54 Ответить
то же будет и с "гарантиями". Очевидно что с США "гаранты" не получаются....

Только не понятно, какая в итоге польза Украине от "соглашения по недрам " с трампом ?
18.04.2026 09:59 Ответить
То було для Трампа.
18.04.2026 10:04 Ответить
Донні тільки казав що в них зброї необмежена кількість а цей заявляє про обмежені військові запаси?
18.04.2026 10:00 Ответить
Тому що донні такий же 3,14zдун як і потужний та незламний.
18.04.2026 10:07 Ответить
Судячи з відосиків ЗСУ залежить тільки від китайських дронів і їх комплектуючих. У Європі ніколи не було ніякої зброї і не буде, тільки для парадів. Здається і відсутність зброї США не сильно вплине (крім Патріотів).
18.04.2026 10:00 Ответить
Спасиба китайському студенту Ван Тао. I батькам які купили йому в дитинстві дуже дорогу іграшку, вертоліт за 10 доларів, яку він розбирав і збирав по десять разів на день.
18.04.2026 10:18 Ответить
?? Але ж підтримка безпеки та монополії на ядерну зброю США в 1994 році базувалася тільки на Україні!!!
18.04.2026 10:03 Ответить
Хто на кому базувався?
18.04.2026 10:33 Ответить
А що там про гарантії безпеки від Трампа казали? Поміняли їх на неймовірних умовах на договір про розробку наших рідкісних копалин і забули? Таке враження, що ***** сидить у овальному кабінеті,ба Трамп до нього по попередньому запису заходить щось попрохати
18.04.2026 10:04 Ответить
Це казка від Трампа. Ніхто їх копати не буде.
18.04.2026 10:07 Ответить
Ще одного такого "союзника" як рудий півень і )(уйло не потрібен.
18.04.2026 10:05 Ответить
А Штати президента Трампа справді підтримують Україну? Правда? Де саме? В ООН, де голосують проти підтримки? Може військовою допомогою? Коли зброя постачається за гроші, це не допомога - це бізнес. Високоприбутковий.
18.04.2026 10:15 Ответить
Так на цьому базарі зброї не великий вибір - продає тільки Трамп
18.04.2026 10:23 Ответить
Ні.
Зброї багато. Навіть Індія щось виробляє на експорт
18.04.2026 10:49 Ответить
Може - тільки літаки закупляє в кацапів
18.04.2026 10:55 Ответить
Україні не повинна надалі покладатися виключно на США через обмежені військові запаси

Так, так, хвилиночку... А хіба ьвій насяльнік не казав, що у вас необмежені запаси зброї???

https://censor.net/ua/news/3603281/tramp-vvajaye-scho-ssha-mojut-voyuvaty-vichno
18.04.2026 10:25 Ответить
Яка саме підтримка, в продажі озброєння?! То не продавайте, сосите писю!!! В прозьбах здати територію?!
18.04.2026 10:44 Ответить
США на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти, ось вся ваша підтримка!!!!
18.04.2026 10:47 Ответить
Гаранти, демократія, цінності, гуманізм, підтримка блаьлабла
18.04.2026 10:48 Ответить
А коли це підтримка України базувалася лише на США?
На більшості вашої зброї - ТАК!
Але ви не задарма її постачаєте і зовсім не за американські гроші!
При тому, що забивши ХЕР на "Будапешський меморандум", вони виправдовувались чим? Далі виписка з офіційного документу: - Сполучені Штати не виконали Будапештський меморандум шляхом прямої військової участі у захисті України. Проте, США забезпечують значну військову, фінансову та економічну підтримку, пов'язуючи це з необхідністю захисту суверенітету, гарантованого у 1994 році.
Деякі експерти та політики вважають меморандум лише історичним документом, який не спрацював, тоді як інші наголошують на важливості постійної підтримки України Заходом як елемента виконання міжнародних обіцянок.
Як казав Л. Поддерев'янський, "Ітоги падведьом" - США начолі з трампістами, це суцільна п*здлива секта дименційно орієнтованих гандо...(пардон) КОНТРАЦЕПТИВІВ, нездатних фізично дотриматись жодного з договорів які підписали вони самі й невважають за потрібне виконувати умови договорів підписаних будьяким урядом США раніше.
Одним словом - П*ДАРАСИ!
18.04.2026 10:56 Ответить
трумпівська Омерика остаточно продемонструвала, що вона - пустопорожня балаболка, а ніякий не світовий лідер, угоди з яким не варті паперу на якому вони шОсь настрочили, як, до прикладу, той же самий Будапештський мІмо-раун-дум..
ми відмовилися-порізали-віддали ядерну зброю, літаки, ракети - вони нам - дулю, без мака.. типовий кидок елітних, сцикливих мародерів-корупціонерів..
18.04.2026 11:04 Ответить
У Будапештському меморандумі вони обіцяли не нападати, не загрожувати. Україна не мала вибору. Могли стати Осю Зла як Білорусь i Іран. Ізгоями. А Україна завжди хотіла сподобатися Заходу.
18.04.2026 11:23 Ответить
 
 