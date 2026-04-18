Поддержка Украины не может дальше базироваться только на США, - Пентагон

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, ответственный за вопросы политики, заявил, что помощь Украине в дальнейшем не должна полагаться исключительно на США из-за ограниченных военных запасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за обычную оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегическая необходимость", - сказал он.

Отмечается, что это заявление прозвучало в тот момент, когда европейские союзники на встрече в Германии объявили о новой волне поддержки Украины, сосредоточенной на беспилотниках, ПВО и возможностях наносить удары на дальние расстояния.

Германия сообщила, что профинансирует дополнительные ракеты для систем Patriot, которые будут производиться внутри страны, а также системы ПВО IRIS-T и финансирование дальнобойных дронов, производимых в Украине.

Также Великобритания пообещала поставить 120 тыс. беспилотников в рамках своего ежегодного пакета военной поддержки, а Нидерланды выделили сотни миллионов евро на развитие беспилотных возможностей. Бельгия и Испания также объявили о новом финансировании, направленном на поддержку ПВО, артиллерии и боевой авиации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение финансирования Украины - это одно из того, чем я больше всего горжусь, - Вэнс

В издании пишут, что эти заявления подчеркивают как динамику, так и пределы возможностей. Хотя вклад Европы растет, Украина, как и раньше, остро ощущает нехватку систем ПВО для перехвата российских баллистических ракет, а производственные мощности не успевают за спросом.

Колби подчеркнул, что для преодоления этого разрыва потребуется еще больше усилий, а также призвал к укреплению оборонно-промышленной базы:

"Европа должна поставить оборону континента и, соответственно, свою военную поддержку Украины на действительно прочную основу".

Что предшествовало?

Россия требует от США и западных стран прекратить поставки оружия и техники Украине с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В феврале 2024 года Совет Федерации РФ выразил протест против таких поставок - мол, это вооружение применяется для "убийства мирных граждан и разрушения объектов гражданской инфраструктуры РФ".

На днях в Кремле заявили, что Украина должна "уже сегодня" вывести войска из подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прогнозирует сокращение поставок ракет для Patriot из-за войны в Иране: Сегодня мы не являемся приоритетом