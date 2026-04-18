Поддержка Украины не может дальше базироваться только на США, - Пентагон
Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, ответственный за вопросы политики, заявил, что помощь Украине в дальнейшем не должна полагаться исключительно на США из-за ограниченных военных запасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
"Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за обычную оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегическая необходимость", - сказал он.
Отмечается, что это заявление прозвучало в тот момент, когда европейские союзники на встрече в Германии объявили о новой волне поддержки Украины, сосредоточенной на беспилотниках, ПВО и возможностях наносить удары на дальние расстояния.
Германия сообщила, что профинансирует дополнительные ракеты для систем Patriot, которые будут производиться внутри страны, а также системы ПВО IRIS-T и финансирование дальнобойных дронов, производимых в Украине.
Также Великобритания пообещала поставить 120 тыс. беспилотников в рамках своего ежегодного пакета военной поддержки, а Нидерланды выделили сотни миллионов евро на развитие беспилотных возможностей. Бельгия и Испания также объявили о новом финансировании, направленном на поддержку ПВО, артиллерии и боевой авиации.
В издании пишут, что эти заявления подчеркивают как динамику, так и пределы возможностей. Хотя вклад Европы растет, Украина, как и раньше, остро ощущает нехватку систем ПВО для перехвата российских баллистических ракет, а производственные мощности не успевают за спросом.
Колби подчеркнул, что для преодоления этого разрыва потребуется еще больше усилий, а также призвал к укреплению оборонно-промышленной базы:
"Европа должна поставить оборону континента и, соответственно, свою военную поддержку Украины на действительно прочную основу".
Что предшествовало?
- Россия требует от США и западных стран прекратить поставки оружия и техники Украине с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
- В феврале 2024 года Совет Федерации РФ выразил протест против таких поставок - мол, это вооружение применяется для "убийства мирных граждан и разрушения объектов гражданской инфраструктуры РФ".
- На днях в Кремле заявили, что Украина должна "уже сегодня" вывести войска из подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской областей.
Спочатку треба досягнути чогось простішого, наприклад запускати 50 Фламінго щонеділі.
Доречі південна африка, яка відмовилась від яз і апартеїду теж живе з відключеннями світла.
Так що перш за все нині наша ціль має бути припинення війни в її гарячому варіанті: повернутися хоча би до часів 2015-2022-го років...
у нас одних фламінгів 100500 в день
ми вже навіть Близьский Схід прикриваємо ..бо в Україні все заіпісь
Тоді поверніть Україні те, що вона віддала московитам під тиском та "під чесне слово" тих же США.
Але хто ж буде згадувати "сиву давнину"?!?
Короче, чекаємо осені. А може нам повезе і Срумпа кондрат пійме ще до осені.
Только не понятно, какая в итоге польза Украине от "соглашения по недрам " с трампом ?
Зброї багато. Навіть Індія щось виробляє на експорт
Так, так, хвилиночку... А хіба ьвій насяльнік не казав, що у вас необмежені запаси зброї???
На більшості вашої зброї - ТАК!
Але ви не задарма її постачаєте і зовсім не за американські гроші!
При тому, що забивши ХЕР на "Будапешський меморандум", вони виправдовувались чим? Далі виписка з офіційного документу: - Сполучені Штати не виконали Будапештський меморандум шляхом прямої військової участі у захисті України. Проте, США забезпечують значну військову, фінансову та економічну підтримку, пов'язуючи це з необхідністю захисту суверенітету, гарантованого у 1994 році.
Деякі експерти та політики вважають меморандум лише історичним документом, який не спрацював, тоді як інші наголошують на важливості постійної підтримки України Заходом як елемента виконання міжнародних обіцянок.
Як казав Л. Поддерев'янський, "Ітоги падведьом" - США начолі з трампістами, це суцільна п*здлива секта дименційно орієнтованих гандо...(пардон) КОНТРАЦЕПТИВІВ, нездатних фізично дотриматись жодного з договорів які підписали вони самі й невважають за потрібне виконувати умови договорів підписаних будьяким урядом США раніше.
Одним словом - П*ДАРАСИ!
ми відмовилися-порізали-віддали ядерну зброю, літаки, ракети - вони нам - дулю, без мака.. типовий кидок елітних, сцикливих мародерів-корупціонерів..