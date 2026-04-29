Министр обороны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" предоставила Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Об этом он сказал во время выступления перед Конгрессом в среду, 29 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Критика Байдена за помощь Украине

Демократ Палаты представителей от штата Вашингтон Адам Смит спросил у Хегсета, в чем ошибалась нынешняя администрация США, утверждая, что у Украины якобы нет козырей в борьбе с РФ, и поэтому Киев должен "заключить лучшее из возможных мирных соглашений":"Что вы упустили? Что вы не учли в конфликте между Россией и Украиной? Чего вы не увидели, что Украина окажется способной на то, что она сделала за последние 14 месяцев?"

Хегсет отрицал, что администрация Трампа в чем-то ошиблась.

"Мы ничего не упустили. Джо Байден, не неся никакой ответственности, бесконтрольно отдал Украине наше оружие на сотни миллиардов долларов, что привело к результату, которого не было бы при Трампе. Вы об этом не говорите. В конце концов, Трамп считает, что необходимо мирное соглашение между Россией и Украиной, выгодное обеим сторонам... Украинцы проявили незаурядное мужество, и я ценю то, что Европа теперь платит за любое оружие, которое мы предоставляем", — ответил американский высокопоставленный чиновник.

Оружие Украине от США при Байдене

Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.

После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие отборы существующего оружия для Украины.

