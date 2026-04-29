Хегсет об отсутствии "козырей" у Украины: Байден предоставил ей оружие на сотни миллиардов долларов, нужен мир с РФ
Министр обороны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" предоставила Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.
Об этом он сказал во время выступления перед Конгрессом в среду, 29 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
Критика Байдена за помощь Украине
Демократ Палаты представителей от штата Вашингтон Адам Смит спросил у Хегсета, в чем ошибалась нынешняя администрация США, утверждая, что у Украины якобы нет козырей в борьбе с РФ, и поэтому Киев должен "заключить лучшее из возможных мирных соглашений":"Что вы упустили? Что вы не учли в конфликте между Россией и Украиной? Чего вы не увидели, что Украина окажется способной на то, что она сделала за последние 14 месяцев?"
Хегсет отрицал, что администрация Трампа в чем-то ошиблась.
"Мы ничего не упустили. Джо Байден, не неся никакой ответственности, бесконтрольно отдал Украине наше оружие на сотни миллиардов долларов, что привело к результату, которого не было бы при Трампе. Вы об этом не говорите. В конце концов, Трамп считает, что необходимо мирное соглашение между Россией и Украиной, выгодное обеим сторонам... Украинцы проявили незаурядное мужество, и я ценю то, что Европа теперь платит за любое оружие, которое мы предоставляем", — ответил американский высокопоставленный чиновник.
Оружие Украине от США при Байдене
- Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.
- После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие отборы существующего оружия для Украины.
ПорошенкоБайден. Він всю зброю передав Україні. Тому ми програли війну Ірану.
Небезпечний не лише для США. Про це знає весь Пентагон.
Загальна допомога (з фінансовою та гуманітарною): Загальний обсяг підтримки (включаючи пряму бюджетну допомогу та гуманітарні потреби) перевищив 100-127 мільярдів доларів."
Де ви бачите "сотні мільярдів" про триндить цей розумово неповноціння мага-міністр війни Трампа?
Цинічна брехливість стала трендом останніх (що найменше) 5 років серед політиків, дипломатів і тих, хто називає себе "політиком" чи "дипломатом"...
Для порівняння акціонерам однієї компанії Meta тільки один провальний проек "віртуальні світи" коштував 60 млрд.
Це все, що потрібно знати про США. Не розумію чого про них так багато говорять, фанерна картонка...