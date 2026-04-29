Хегсет об отсутствии "козырей" у Украины: Байден предоставил ей оружие на сотни миллиардов долларов, нужен мир с РФ

Министр обороны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" предоставила Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Об этом он сказал во время выступления перед Конгрессом в среду, 29 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Критика Байдена за помощь Украине

Демократ Палаты представителей от штата Вашингтон Адам Смит спросил у Хегсета, в чем ошибалась нынешняя администрация США, утверждая, что у Украины якобы нет козырей в борьбе с РФ, и поэтому Киев должен "заключить лучшее из возможных мирных соглашений":"Что вы упустили? Что вы не учли в конфликте между Россией и Украиной? Чего вы не увидели, что Украина окажется способной на то, что она сделала за последние 14 месяцев?"

Хегсет отрицал, что администрация Трампа в чем-то ошиблась.

"Мы ничего не упустили. Джо Байден, не неся никакой ответственности, бесконтрольно отдал Украине наше оружие на сотни миллиардов долларов, что привело к результату, которого не было бы при Трампе. Вы об этом не говорите. В конце концов, Трамп считает, что необходимо мирное соглашение между Россией и Украиной, выгодное обеим сторонам... Украинцы проявили незаурядное мужество, и я ценю то, что Европа теперь платит за любое оружие, которое мы предоставляем", — ответил американский высокопоставленный чиновник.

Оружие Украине от США при Байдене

  • Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.
  • После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие отборы существующего оружия для Украины.

Сам пдАр і підАр той хто тебе призначив на цю посаду!
29.04.2026 19:44 Ответить
У всьому винуватий Порошенко Байден. Він всю зброю передав Україні. Тому ми програли війну Ірану.
29.04.2026 19:46 Ответить
29.04.2026 19:47 Ответить
Сам пдАр і підАр той хто тебе призначив на цю посаду!
29.04.2026 19:44 Ответить
ета на грані правала.
29.04.2026 19:45 Ответить
бебілко...
29.04.2026 19:45 Ответить
коли не здібний ні воювати ні керувати , то треба тікати
29.04.2026 19:46 Ответить
У всьому винуватий Порошенко Байден. Він всю зброю передав Україні. Тому ми програли війну Ірану.
29.04.2026 19:46 Ответить
І не тількі Україні, а ще й міндічу!! Судячи з того що по звітності міндіч досі продає Україні зброю на сотні міл'ярдів.
3000 ДікПік Страйків на місяц це ж Потужна виручка
29.04.2026 19:52 Ответить
БАйден...БАрига...Мабуть Зе і Тр з однієї діжки розливу...
показать весь комментарий
29.04.2026 19:55 Ответить
29.04.2026 19:47 Ответить
цим козирем може стати українська ядерна або хімічна зброя - її реально зробити, технічні можливості є, залишаться політикам прийняти рішення.
29.04.2026 19:47 Ответить
Знову "за рибу гроші..."?!
29.04.2026 19:55 Ответить
ситуація не змінилась, тому - так, "знову"
29.04.2026 20:02 Ответить
Тобто, ти не порозумнішав?... Ясно...
29.04.2026 20:20 Ответить
та куди мені, до вас, потужних і незламних пенсіонерів, яким пофіг скільки війна буде тривати, і скільки людей загине

вас не будуть мобілізовувати, тому норм
29.04.2026 20:32 Ответить
Слухай! А скільки доплачують у "ВнутріМКАДді", "за умение пользоваться Гугл-переводчиком с "русскава" на "хахляцкий"?
29.04.2026 20:37 Ответить
недостатньо, треба щоб платили мінімум $1488 на тиждень
29.04.2026 20:42 Ответить
Хочеш пораду? Спробуй вивчить українську мову ... Тоді тобі платитимуть ще більше... А, саме головне - коли твоє "ВнутріМКАДдя" почне розвалюваться, ти спокійно зможеш прийти до "хахлоф", і просить милостиню "щирою українською мовою"...
29.04.2026 20:52 Ответить
Вчив, в школі та у ВНЗ, то де мої 1488 долярів?
29.04.2026 20:57 Ответить
Не бреши...
29.04.2026 20:57 Ответить
Бог знає, що я не брешу, а твоя думка не цікава.
29.04.2026 21:02 Ответить
Форумчани про тебе, іншої думки...
29.04.2026 21:05 Ответить
Ну чого Ви причепилися до дитини Тіктоку і одночасно відомого тут ядерщика. Він і ям'я своє не може написати українською.
29.04.2026 21:40 Ответить
А "постібаться"?...
29.04.2026 21:41 Ответить
Так зовсім же дитина...
29.04.2026 21:44 Ответить
А "сере", як дорослий...
29.04.2026 21:48 Ответить
Міністром Війни Трамп призначив МАГА-чувака який керував ротою наглядачів в Гуантанамо - вязниці за межами США, в якій брутально і масово катували людей без рішення Суду... Це все що потрібно про нього знати.
29.04.2026 19:47 Ответить
тупий і ще тупіший
29.04.2026 19:47 Ответить
якщо його колись підірвуть якісь шиіти, то тоді я просто скажу: " а я ж вам казав!".
29.04.2026 19:48 Ответить
Таке падло підірвати мають право навіть крішнаїти !
29.04.2026 19:54 Ответить
найкращій комент у гілці.
29.04.2026 20:00 Ответить
тупориле воно та нікчемне, влада сша лузери пришелепкуваті.
29.04.2026 19:49 Ответить
Нинішня влада в США, як копірка з ЗЕвлади в Україні. Понабрали тих, хто краще лизав рудому дупу.
29.04.2026 21:02 Ответить
Цей Гегсет небезпечний для США невіглас і підлабузник на посаді керівника Пентагону.
Небезпечний не лише для США. Про це знає весь Пентагон.
29.04.2026 19:50 Ответить
Дрібна помста Зеленському за імпічмент Трампуня. Все інше - балабольство.
29.04.2026 19:51 Ответить
Подібні висери - це тільки від ворогів України та всього цивілізованого світу.
29.04.2026 19:51 Ответить
що ще мало пропищати курча рудого бордельного півня? все передбачувано.
29.04.2026 19:52 Ответить
...15 квітня 2026 року міністр оборони США Піт Геґсет виголосив на щомісячному молитовному зібранні в Пентагоні текст, який назвав «CSAR 25:17». Невдовзі з'ясувалося, що це адаптований монолог із фільму «Кримінальне чтиво» - той самий, що у фільмі звучить перед убивством і давно живе в масовій культурі як псевдобіблійна цитата...
29.04.2026 19:53 Ответить
Гегсет, що, виконує роль Жиріновського, при Трампі?
29.04.2026 19:53 Ответить
американським П'яницям, слова не давали- своїх вистачає...
29.04.2026 19:53 Ответить
Кончений алкаш,на якого немає сенсу звертати увагу.
29.04.2026 19:55 Ответить
"Військова допомога: Від початку повномасштабного вторгнення (лютий 2022 року) адміністрація Байдена виділила близько 61,4 мільярда доларів безпосередньо на безпекову підтримку. Якщо враховувати період з початку його президентства у 2021 році, ця цифра за деякими оцінками сягає 67 мільярдів доларів.

Загальна допомога (з фінансовою та гуманітарною): Загальний обсяг підтримки (включаючи пряму бюджетну допомогу та гуманітарні потреби) перевищив 100-127 мільярдів доларів."

Де ви бачите "сотні мільярдів" про триндить цей розумово неповноціння мага-міністр війни Трампа?
29.04.2026 19:57 Ответить
Гейсекс, віддай параші Аляску. А той най напоригає.
29.04.2026 19:59 Ответить
Гегсет...не дуже розумний і зовсім не оригінальний...
29.04.2026 20:00 Ответить
Трамп закончит плохо, и даже ни потому что он клинический идиот а потому что он окружил себя сплошными идиотами...
29.04.2026 20:00 Ответить
Буквально вчора дивився расклад від американського аналітика. Штати Байдена віддали старе барахло, шо мало йти на утилізацію, його вартість приблизно 70 млрд. Замість цього їхня армія отримала нову техніку, і саме її вартість нам тут тулить цей прибухуючий підарок. Так от. Для кожного громадянина ЮЕсЕй це коштувало $6 per month. Зараз, коли Україна виносить кацапську нафту (прівєет, Туапсє!) своїми силами, кожен каубой переплачує $25/month на заправці (кон"юнктура ринку, і так далі). Так што кагбе...
29.04.2026 20:02 Ответить
А давайте уявимо що Україна не позбулась яз скотилася до рівня Білорусі і як московська маріонеточна держава вже 20 років щодня тероризує США як північний пупс Японію скільки там платники податків витратили би пер монс?
29.04.2026 21:17 Ответить
Гегсету треба просто бросити бухати і сразу в голові проясниться і з'являться гарні думки. Мабуть...
29.04.2026 20:05 Ответить
Гегсет мені нагадує пихатого,придуркуватого гусака,за яким давно плаче духовка перед святом... А вам?!
29.04.2026 20:06 Ответить
Понабирал и долбо...в по объявлению, один лучше другого. Миротворцы такие, что хоть массовую раздачу Нобелевской премии за мир устраивай. Дальновидные настолько, что рога свои в Иран встромили, все никак вытащить не могут, прямо как в "мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, кобыле так он хвост заправил, что ..."
29.04.2026 20:09 Ответить
Яка курка така й квочка чи яблуко від яблуні а цей щей дуполиз
29.04.2026 20:10 Ответить
Ти перший, мудак, з Іраном 🤬
29.04.2026 20:11 Ответить
Сперма пуйла вам потрібна.
29.04.2026 20:15 Ответить
Трампісти, альо! Ану но розкажіть нам вкотре про змову Бідона з ******???
29.04.2026 20:21 Ответить
А цей "геній" не хоче згадати: на скільки сотен мільярдів доларів Україна віддала зброї через тиск США і конкретно тодішнього Президента США Б. Клінтона (який, до речі, визнав, що то була помилка)? А згадати "Будапештський меморандум" (якщо воно взагалі про нього знає) теж не хоче? Хто там один з "гарантів безпеки"?

Цинічна брехливість стала трендом останніх (що найменше) 5 років серед політиків, дипломатів і тих, хто називає себе "політиком" чи "дипломатом"...
29.04.2026 20:21 Ответить
Трамп наполягає на мирі..? То нехай роз,,,ть керівництво рф, Москву, російський флот та інші об'єкти в цій країні, як це він зробив в Ірані разом з Натаньяху, і буде мир!
29.04.2026 20:24 Ответить
головне шо цей алконавт гегсет , каже дуже впевннено ,аж сам вірить ,в те шо каже ... ...це він у групі анонімних алконавтів навчився ...
29.04.2026 20:28 Ответить
По ходу "Факел Свободи" варто зрізати зі статуї "Свободи" у Нью Йорку.
І помістити на статую "Батьківщина Мати".
29.04.2026 20:36 Ответить
американський рашистський холуй Гексет.Якщо Ти гнидо не допомагаєш жертві рашистського кровопивці Україні, то Ти американська с..ук.а, такий самий кровопивця української крові..
29.04.2026 20:47 Ответить
***** просить трампа надавити не зє, щоб дав мирно провести парад побєдобєсія. Ой було б здорово послать зєлю нах (тихенько) і *обнуть по кривавій площі, по трибуні. Або хоч поторохтіти дронами над ними, хай повсираються
29.04.2026 20:59 Ответить
Тобто, США витратили близько 63 млрд на військову допомогу Україні протягом всієї повномаштабної війни і це для того, щоб підвищити безпеку своїм військовим та військовим базам в ЄС, видатки на яких виросли б на сотні млрд при капітуляції України.
Для порівняння акціонерам однієї компанії Meta тільки один провальний проек "віртуальні світи" коштував 60 млрд.
Це все, що потрібно знати про США. Не розумію чого про них так багато говорять, фанерна картонка...
29.04.2026 21:03 Ответить
В тепер уявіть який кіздьош буде коли замість Трампа оберуть Венса...
29.04.2026 21:20 Ответить
Що ж вони в адміністрації Трампа курять,звинувачуючи попередників?З такими побажаннями і їхніми порадами - туди по курсу відомого корабля.
29.04.2026 21:34 Ответить
Бюджет Міністерства оборони США в 2025 році 841 мільярд доларів. Віддати лише 1\8 річного бюджету тільки одного міністерства на знищення стратегічного противника (заради чого створювали і десятки років прокачували грошима НАТО) - це ж не вигідно, ага. Стратег!
29.04.2026 21:47 Ответить
Напомажена істота !
29.04.2026 21:49 Ответить
В общем понятно одно, не смотря на бурные овации, Короля мягко говоря не услышали или не хотели слышать. Теперь понятен смысл колкой "шутки" про французов. Это был ответный прощальный пинок. И не самый удачный, с учётом того что Британию тогда отпинали с помощью этих самых французов.
29.04.2026 22:18 Ответить
Та ці підбиті качки вже нічого не вирішують. Їм так кукарєкати до осені, а потім будуть жопи свою відбілювать, бо посиплеться розслідування за розслідуванням.
29.04.2026 22:20 Ответить
Не дійшло до тупака, що йому казав король Британії.
29.04.2026 22:32 Ответить
Керуючись словами цього наманікюреного пітєра можна уявити, що допомога жертві любого злочину є виключно продовженням її страждання. А треба просто мовчки зачекати завершення та поздоровити злочинця з перемогою.
30.04.2026 00:44 Ответить
 
 