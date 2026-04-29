Пентагон тормозит помощь Украине – сенатор Макконнелл заявил о блокировании $400 млн
В США разгорается новый скандал вокруг военной помощи Украине — Пентагон до сих пор не распределил даже 400 млн долларов, которые были одобрены Конгрессом несколько месяцев назад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сенатор-республиканец Митч Макконнелл в своей колонке в The Washington Post.
Что произошло
Конгресс США еще в прошлом году одобрил выделение $400 млн ежегодно в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Это решение поддержали обе партии, а финансирование на 2026 год было полностью утверждено.
Однако, по словам Макконнелла, эти средства фактически "лежат без дела" в Пентагоне.
"Ведомство не распределяет даже скромные 400 миллионов долларов, которые Конгресс санкционировал несколько месяцев назад", – подчеркнул сенатор.
Проблемы в коммуникации
Сенаторы пытались получить объяснения от руководства политического подразделения Пентагона, которое возглавляет заместитель министра Элбридж Колби, но не получили ответа.
Это вызвало растущее раздражение среди законодателей, в частности членов комитетов по вопросам вооруженных сил.
Роль Колби и предыдущие решения
Макконнелл обращает внимание, что это не первый спорный шаг Колби.
В частности, ранее он якобы стоял за решением приостановить поставки оружия Украине – и это решение даже стало неожиданностью для президента Дональда Трампа.
Также Колби называл помощь Украине и союзникам по НАТО "расточительством" и пытался исключить эти программы из бюджета на 2026 год.
Впрочем, Конгресс возобновил финансирование, подчеркнув, что поддержка Украины – это инвестиция в безопасность самих США.
Почему это важно для США
Сенатор отмечает, что помощь Украине уже дала ощутимый эффект для американской оборонной промышленности.
В первые два года войны это привело к миллиардным инвестициям в производство боеприпасов и критически важных компонентов, в частности ракетных двигателей.
Кроме того, Конгресс даже превысил бюджетный запрос администрации, чтобы решить проблему дефицита боеприпасов.
Критика стратегии Пентагона
Макконнелл резко раскритиковал подход Минобороны США, заявив, что затягивание помощи фактически повторяет политику предыдущей администрации.
"Промедление с предоставлением Украине необходимых ресурсов ослабляет ее способность защищаться и ухудшает перспективы дипломатии", – отметил он.
Проблема ограниченного доступа к опыту войны
Отдельно сенатор обратил внимание, что Пентагон ограничивает участие американских военных в изучении украинского опыта войны.
Несмотря на то, что отдельные чиновники называли Украину "Кремниевой долиной войны", большинство военных не имеют возможности непосредственно изучать современные боевые технологии.
"Они не могут учиться на войне, если не имеют возможности должным образом ее наблюдать", – подчеркнул Макконнелл.
Геополитический контекст
Сенатор подчеркнул, что противники США активно учатся на войне в Украине:
- Иран уже использует дронные технологии в своих атаках
- Северная Корея отправляет войска для приобретения боевого опыта
- Китай внимательно анализирует войну для модернизации своей армии
По его словам, США уже "платят цену за бездействие", ведь не используют украинские инновации в сфере дронов и противодроновых систем.
Финальная критика
В итоге Макконнелл поставил под сомнение логику действий Пентагона:
"Если мы стремимся оставаться ведущей мировой державой, мы не должны позволять чиновникам подрывать лидерство США… В чем дело?"
Что предшествовало
- Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, ответственный за вопросы политики, заявил, что помощь Украине не должна в дальнейшем полагаться исключительно на США из-за ограниченных военных запасов.
- Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
Час конгресменам це усвідомити.