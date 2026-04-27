Европе не стоит полагаться на США в помощи Украине, – евродепутат Паэт

ЕС не должен делать большую ставку на США в вопросе поддержки Украины и мирного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ERR заявил депутат Европейского парламента Урмас Паэт.

Он подчеркнул, что россияне пользуются ситуацией, возникшей из-за напряженности в отношениях между Америкой и Европой.

"Мы видим, что внимание Америки и ее президента сегодня приковано к Ирану и Ближнему Востоку. Из Вашингтона порой доносятся даже радостные возгласы о том, что было правильным решением прекратить военную помощь Украине. В последнее время Украина получала американское оружие только благодаря тому, что европейские страны его оплачивали", – констатировал Пает.

По его словам, в последние недели звучат опасения, что дефицит даже этого оружия растет, поскольку оно в больших объемах расходуется в войне против Ирана.

"В этом смысле Европа должна еще серьезнее задуматься над тем, что ей самой нужно продолжать делать гораздо больше. Конечно, хорошо и замечательно, что Америка помогает, но, глядя на реальную картину, в сегодняшней ситуации на нее больше нельзя делать слишком большие ставки", – считает эстонский евродепутат.

Трамп спеціально розпочав війну проти ірану щоб кремль користуючись нагодою підняв ціну на нафтопродукти а ніяке там я з чи ще щось
27.04.2026 11:39 Ответить
🤣
27.04.2026 12:01 Ответить
Отак поволі сша скочується на рівень Аргентини. Як це і було до Другої Світової.
27.04.2026 12:05 Ответить
Трамп може допомогти тільки Московії.
27.04.2026 12:15 Ответить
 
 