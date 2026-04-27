Європі не варто покладатися на США у допомозі Україні, - євродепутат Пает

ЄС не повинен робити великі ставки на США у питанні підтримки України та мирного процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю ERR заявив депутат Європейського парламенту Урмас Пает.

Він наголосив, що росіяни користуються ситуацією, яка виникла через напруженість у відносинах між Америкою та Європою.

"Ми бачимо, що увага Америки та її президента сьогодні прикута до Ірану та Близького Сходу. З Вашингтона часом доносяться навіть радісні вигуки про те, що було правильним рішенням припинити військову допомогу Україні. Останнім часом Україна отримувала американську зброю лише завдяки тому, що європейські країни її оплачували", – констатував Пает.

За його словами, в останні тижні лунають побоювання, що дефіцит навіть цієї зброї зростає, оскільки вона у великих обсягах витрачається у війні проти Ірану.

"У цьому сенсі Європа має ще серйозніше замислитися над тим, що їй самій потрібно продовжувати робити набагато більше. Звичайно, добре і чудово, що Америка допомагає, але, дивлячись на реальну картину, у сьогоднішній ситуації на неї більше не можна робити занадто великі ставки", – вважає естонський євродепутат.

