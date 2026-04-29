Пентагон гальмує допомогу Україні – сенатор Макконнелл заявив про блокування $400 млн

У США розгортається новий скандал навколо військової допомоги Україні – Пентагон досі не розподілив навіть $400 млн, які були санкціоновані Конгресом кілька місяців тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише сенатор-республіканець Мітч Макконнелл в своїй колонці The Washington Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сталося

Конгрес США ще минулого року погодив виділення $400 млн щорічно в межах Ініціативи сприяння безпеці України. Це рішення підтримали обидві партії, а фінансування на 2026 рік було повністю затверджене.

Однак, за словами Макконнелла, ці кошти фактично "лежать без руху" в Пентагоні.

"Відомство не розподіляє навіть скромні 400 мільйонів доларів, які Конгрес санкціонував кілька місяців тому", – наголосив сенатор.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Проблеми в комунікації

Сенатори намагалися отримати пояснення від керівництва політичного підрозділу Пентагону, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі, але не отримали відповіді.

Це викликало зростаюче роздратування серед законодавців, зокрема членів комітетів із питань збройних сил.

Роль Колбі та попередні рішення

Макконнелл звертає увагу, що це не перший суперечливий крок Колбі.

Зокрема, раніше він нібито стояв за рішенням призупинити постачання зброї Україні – і це рішення навіть стало несподіванкою для президента Дональда Трампа.

Також Колбі називав допомогу Україні та союзникам по НАТО "марнотратством" і намагався виключити ці програми з бюджету на 2026 рік.

Втім, Конгрес відновив фінансування, підкресливши, що підтримка України – це інвестиція у безпеку самих США.

Чому це важливо для США

Сенатор наголошує, що допомога Україні вже дала відчутний ефект для американської оборонної промисловості.

У перші два роки війни це призвело до мільярдних інвестицій у виробництво боєприпасів і критичних компонентів, зокрема ракетних двигунів.

Крім того, Конгрес навіть перевищив бюджетний запит адміністрації, щоб вирішити проблему дефіциту боєприпасів.

Критика стратегії Пентагону

Макконнелл різко розкритикував підхід Міноборони США, заявивши, що затягування допомоги фактично повторює політику попередньої адміністрації.

"Зволікання з наданням Україні необхідних ресурсів послаблює її здатність захищатися і погіршує перспективи дипломатії", – зазначив він.

Проблема обмеженого доступу до досвіду війни

Окремо сенатор звернув увагу, що Пентагон обмежує участь американських військових у вивченні українського досвіду війни.

Попри те, що окремі посадовці називали Україну "Кремнієвою долиною війни", більшість військових не мають змоги безпосередньо вивчати сучасні бойові технології.

"Вони не можуть навчатися на війні, якщо не мають можливості належним чином її спостерігати", – підкреслив Макконнелл.

Геополітичний контекст

Сенатор наголосив, що противники США активно вчаться на війні в Україні:

Іран уже використовує дронові технології у власних атаках

Північна Корея відправляє війська для набуття бойового досвіду

Китай уважно аналізує війну для модернізації своєї армії

За його словами, США вже "платять ціну за бездіяльність", адже не використовують українські інновації у сфері дронів і протидронових систем.

Фінальна критика

У підсумку Макконнелл поставив під сумнів логіку дій Пентагону:

"Якщо ми прагнемо залишатися провідною світовою державою, ми не повинні дозволяти чиновникам підривати лідерство США… У чому річ?"

Що передувало

Високопоставлений чиновник Пентагону Елбрідж Колбі, відповідальний за питання політики, заявив, що допомога Україні не повинна надалі покладатися виключно на США через обмежені військові запаси.

Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.

