Свириденко обговорила з представниками Конгресу США оборонні потреби України та посилення тиску на РФ
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у межах візиту до Сполучених Штатів провела зустрічі з представниками Конгресу США. Йшлося про ключові оборонні потреби України та необхідність посилення тиску на РФ.
Про це глава уряду повідомила у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Важливість посилення України
"Ми обговорили важливість збереження і посилення підтримки України – зокрема, у сферах безпеки, фінансової допомоги та санкційного тиску на Росію. Ми окреслили ключові оборонні потреби України, наш пріоритет зараз – протидія російським балістичним ракетам. Від цього залежить наша здатність пройти наступну зиму, захистити наших людей і нашу енергетику", - зазначила Свириденко.
Необхідність тиску на РФ
Вона наголосила, що Україна прагне справедливого і тривалого миру.
"Один із ключових інструментів досягнення миру – посилення тиску на Росію. Санкції вже знижують потенціал російської воєнної машини – і цей тиск має лише зростати. Критично важливо обмежити постачання компонентів для виробництва зброї та послідовно скорочувати доходи РФ від експорту нафти і газу – саме це поступово послаблює російську спроможність вести війну", - заявила прем'єрка.
Співпраця у сфері оборони
Водночас, за словами Свириденко, Україна пропонує партнерам найсучасніші оборонні рішення та унікальний військовий досвід їх застосування.
"Це технології, створені для протидії в сучасній війні, вони випробувані в реальних бойових умовах і постійно вдосконалюються. Саме таких українських рішень сьогодні потребує глобальна безпека", - сказала глава уряду.
Подяка за підтримку
Також Свириденко подякувала кожному конгресмену і кожній конгресвумен, хто підтримує Україну та сприяє досягненню справедливого і сталого миру.
"Українські прапори в американських штатах – зворушливий і цінний для нас символ підтримки", - зазначила прем'єрка.
Крім того, очільниця Кабміну висловила вдячність "кожному американському добровольцю, який пліч-о-пліч із нашими військовими захищає найвищу цінність – свободу".
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