Сенатори США закликали не продовжувати виняток для російської нафти

Група сенаторів-демократів у Конгресі США звернулася до адміністрації Дональда Трампа із закликом не продовжувати санкційний виняток для російської нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив демократ Річард Блюменталь.

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Листа міністру фінансів Скотту Бессенту щодо неприпустимості продовження санкційного винятку для російської нафти через війну на Близькому Сході, який опублікував Блюменталь, підписали шестеро сенаторів-демократів. Крім Блюменталя, це Джин Шахін, Шелдон Вайтхауз, Крістофер Кунс, Джекі Роузен, Марк Келлі.

"Наполегливо закликаємо міністерство не продовжувати даний дозвіл. Ця політика, хоч і тимчасова та обмежена у масштабі, загрожує наданням Росії безперервного потоку прибутків у час, коли вона активно продовжує війну проти України, і продовжує шкодити США… Продовжувати послаблювати санкції проти Росії, коли там надають Ірану цінні розвіддані для ударів по наших військових та об’єктах – це неприйнятно", – наголошують підписанти.

Вони акцентують, що продовження винятку із санкцій підриває усі попередні зусилля США зі створення економічного тиску на РФ і надсилає суперечливі сигнали.

"Понад те, заявлена аргументація цієї політики – стабілізація глобальних енергетичних ринків на тлі війни з Іраном – не виправдалася на практиці. Відчутного зниження цін на нафту не відбулося, і це ставить питання, чи виняток виконав свою мету – тим часом явно допомагаючи нашому супернику", – зазначають сенатори.

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Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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