Сенатори США закликали не продовжувати виняток для російської нафти
Група сенаторів-демократів у Конгресі США звернулася до адміністрації Дональда Трампа із закликом не продовжувати санкційний виняток для російської нафти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив демократ Річард Блюменталь.
Листа міністру фінансів Скотту Бессенту щодо неприпустимості продовження санкційного винятку для російської нафти через війну на Близькому Сході, який опублікував Блюменталь, підписали шестеро сенаторів-демократів. Крім Блюменталя, це Джин Шахін, Шелдон Вайтхауз, Крістофер Кунс, Джекі Роузен, Марк Келлі.
"Наполегливо закликаємо міністерство не продовжувати даний дозвіл. Ця політика, хоч і тимчасова та обмежена у масштабі, загрожує наданням Росії безперервного потоку прибутків у час, коли вона активно продовжує війну проти України, і продовжує шкодити США… Продовжувати послаблювати санкції проти Росії, коли там надають Ірану цінні розвіддані для ударів по наших військових та об’єктах – це неприйнятно", – наголошують підписанти.
Вони акцентують, що продовження винятку із санкцій підриває усі попередні зусилля США зі створення економічного тиску на РФ і надсилає суперечливі сигнали.
"Понад те, заявлена аргументація цієї політики – стабілізація глобальних енергетичних ринків на тлі війни з Іраном – не виправдалася на практиці. Відчутного зниження цін на нафту не відбулося, і це ставить питання, чи виняток виконав свою мету – тим часом явно допомагаючи нашому супернику", – зазначають сенатори.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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