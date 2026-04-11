Сенаторы США призвали не продлевать исключение для российской нефти

США могут отменить исключение для российской нефти

Группа сенаторов-демократов в Конгрессе США обратилась к администрации Дональда Трампа с призывом не продлевать санкционное исключение для российской нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил демократ Ричард Блюменталь.

Письмо министру финансов Скотту Бессенту о недопустимости продления санкционного исключения для российской нефти из-за войны на Ближнем Востоке, которое опубликовал Блюменталь, подписали шесть сенаторов-демократов. Помимо Блюменталя, это Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус, Кристофер Кунс, Джеки Роузен, Марк Келли.

"Настоятельно призываем министерство не продлевать данное разрешение. Эта политика, хотя и временная и ограниченная по масштабу, грозит предоставлением России непрерывного потока доходов в то время, когда она активно продолжает войну против Украины и продолжает наносить ущерб США… Продолжать ослаблять санкции против России, когда там предоставляют Ирану ценные разведданные для ударов по нашим военным и объектам – это неприемлемо", – подчеркивают подписанты.

Они подчеркивают, что продление исключения из санкций подрывает все предыдущие усилия США по созданию экономического давления на РФ и посылает противоречивые сигналы.

"Более того, заявленная аргументация этой политики – стабилизация глобальных энергетических рынков на фоне войны с Ираном – не оправдалась на практике. Ощутимого снижения цен на нефть не произошло, и это ставит вопрос, выполнило ли исключение свою цель – при этом явно помогая нашему сопернику", – отмечают сенаторы.

Что предшествовало?

Здулися піндоси...
11.04.2026 11:34 Ответить
Навпаки, домовились. Бо перед конрударом по ірану, відвели кораблі, що могли протидіяти перекриттю протоки. Щось це нагадує. На аеродромі, аеропорті ж були сили які б захищали його.
Теорії змови як бачимо не лише маячня маргіналів, а реально видно змову. Фото Зе і Тра - бачили? ну отож. Як і Зе і Пу. А потім - Тра і Пу. ну це ж видно що Пу тільки що не помочився на лідорів, один найвеличніший, а інший - найбалаболіший. Реально змова, так що Камчатку ми не звільнимо
11.04.2026 12:02 Ответить
Заклик? - пред"яву потрібно - в Трампа слонова шкіра - його дробиною не візьмеш
11.04.2026 11:38 Ответить
С таким же успехом можно апеллировать к табуретке. Эффект будет одинаков
11.04.2026 11:42 Ответить
подібне звернення сенаторам потрібно передавати "трамблу" особисто в руки і після того ,перетягнути пару раз по рижій макітрі,пятилітровою банкою з водою, а можна і кросовками з піском(щоб не забити засранця.)
11.04.2026 11:47 Ответить
Трамп вже давно поклав на всіх, включно з конгресом.
11.04.2026 11:52 Ответить
Для Трампа росія не суперник, а союзник. І він рятує свого союзника всіма силами і засобами.
11.04.2026 11:57 Ответить
Це залежить виключно від пуйла, що він скаже, те руде чмо і виконає з превеликим усєрдієм. Можна розігнати сенат по домівках
11.04.2026 11:59 Ответить
Я десь тут писала зразу після виборів: рашка завоювала америку без жодного пострілу.
Так що "сенат" тепер в кремлі. Яке позорисько!
11.04.2026 12:03 Ответить
 
 