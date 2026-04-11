Сенаторы США призвали не продлевать исключение для российской нефти
Группа сенаторов-демократов в Конгрессе США обратилась к администрации Дональда Трампа с призывом не продлевать санкционное исключение для российской нефти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил демократ Ричард Блюменталь.
Письмо министру финансов Скотту Бессенту о недопустимости продления санкционного исключения для российской нефти из-за войны на Ближнем Востоке, которое опубликовал Блюменталь, подписали шесть сенаторов-демократов. Помимо Блюменталя, это Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус, Кристофер Кунс, Джеки Роузен, Марк Келли.
"Настоятельно призываем министерство не продлевать данное разрешение. Эта политика, хотя и временная и ограниченная по масштабу, грозит предоставлением России непрерывного потока доходов в то время, когда она активно продолжает войну против Украины и продолжает наносить ущерб США… Продолжать ослаблять санкции против России, когда там предоставляют Ирану ценные разведданные для ударов по нашим военным и объектам – это неприемлемо", – подчеркивают подписанты.
Они подчеркивают, что продление исключения из санкций подрывает все предыдущие усилия США по созданию экономического давления на РФ и посылает противоречивые сигналы.
"Более того, заявленная аргументация этой политики – стабилизация глобальных энергетических рынков на фоне войны с Ираном – не оправдалась на практике. Ощутимого снижения цен на нефть не произошло, и это ставит вопрос, выполнило ли исключение свою цель – при этом явно помогая нашему сопернику", – отмечают сенаторы.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и в настоящее время находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теорії змови як бачимо не лише маячня маргіналів, а реально видно змову. Фото Зе і Тра - бачили? ну отож. Як і Зе і Пу. А потім - Тра і Пу. ну це ж видно що Пу тільки що не помочився на лідорів, один найвеличніший, а інший - найбалаболіший. Реально змова, так що Камчатку ми не звільнимо
Так що "сенат" тепер в кремлі. Яке позорисько!