США, вероятно, продолжат смягчение санкций в отношении российской нефти, — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа, по всей видимости, уже сегодня продлит действие исключения, позволяющего странам закупать российскую нефть и нефтепродукты, подпадающие под санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Что известно

Отмечается, что таким образом Белый дом хочет смягчить эффект от роста цен на энергоносители, который произошел после начала конфликта в Иране.

Сообщается, что ранее Министерство финансов США разрешило покупку российской нефти и нефтепродуктов с середины марта в течение 30-дневного срока, который заканчивается 11 апреля.

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

