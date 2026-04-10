США, імовірно, продовжать пом’якшення санкцій щодо російської нафти, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа, імовірно, вже сьогодні продовжить дію винятку, що дозволяє країнам купувати підсанкційну російську нафту та нафтопродукти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Що відомо
Зазначається, що в такий спосіб Білий дім хоче помʼякшити ефект від зростання цін на енергоносії, яке відбулося після початку конфлікту в Ірані.
Повідомляється, що раніше Міністерство фінансів США дозволило купівлю російської нафти та нафтопродуктів із середини березня протягом 30-денного терміну, який закінчується 11 квітня.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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Шоб п*дар з п*даром недомовились, такого не буває...