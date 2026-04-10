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Новини Скасування санкцій проти Росії
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США, імовірно, продовжать пом’якшення санкцій щодо російської нафти, - Reuters

Санкції щодо російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа, імовірно, вже сьогодні продовжить дію винятку, що дозволяє країнам купувати підсанкційну російську нафту та нафтопродукти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Що відомо

Зазначається, що в такий спосіб Білий дім хоче помʼякшити ефект від зростання цін на енергоносії, яке відбулося після початку конфлікту в Ірані.

Повідомляється, що раніше Міністерство фінансів США дозволило купівлю російської нафти та нафтопродуктів із середини березня протягом 30-денного терміну, який закінчується 11 квітня.

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Що передувало?

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Автор: 

нафта (6685) санкції (13301) США (26948)
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Топ коментарі
+12
Пффф, - ну а то...
Шоб п*дар з п*даром недомовились, такого не буває...
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10.04.2026 19:03 Відповісти
+10
Нормальні такі союзники
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10.04.2026 19:02 Відповісти
+8
пдрси це кцапи. а в сша рудий півень
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10.04.2026 19:24 Відповісти

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