Свириденко обсудила с представителями Конгресса США оборонные потребности Украины и усиление давления на РФ

Премьер-министр Юлия Свириденко в рамках визита в Соединенные Штаты провела встречи с представителями Конгресса США. Речь шла о ключевых оборонных потребностях Украины и необходимости усиления давления на РФ.

Об этом глава правительства сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Важность укрепления Украины

"Мы обсудили важность сохранения и усиления поддержки Украины – в частности, в сферах безопасности, финансовой помощи и санкционного давления на Россию. Мы обозначили ключевые оборонные потребности Украины, наш приоритет сейчас – противодействие российским баллистическим ракетам. От этого зависит наша способность пережить следующую зиму, защитить наших людей и нашу энергетику", – отметила Свириденко.

Необходимость давления на РФ

Она подчеркнула, что Украина стремится к справедливому и прочному миру.

"Один из ключевых инструментов достижения мира – усиление давления на Россию. Санкции уже снижают потенциал российской военной машины – и это давление должно только расти. Критически важно ограничить поставки компонентов для производства оружия и последовательно сокращать доходы РФ от экспорта нефти и газа – именно это постепенно ослабляет российскую способность вести войну", – заявила премьер-министр.

Сотрудничество в сфере обороны

В то же время, по словам Свириденко, Украина предлагает партнерам самые современные оборонные решения и уникальный военный опыт их применения.

"Это технологии, созданные для противодействия в современной войне, они проверены в реальных боевых условиях и постоянно совершенствуются. Именно таких украинских решений сегодня нуждается глобальная безопасность", — сказала глава правительства.

Благодарность за поддержку

Также Свириденко поблагодарила каждого конгрессмена и каждую конгрессвумен, кто поддерживает Украину и способствует достижению справедливого и устойчивого мира.

"Украинские флаги в американских штатах – трогательный и ценный для нас символ поддержки", – отметила премьер.

Кроме того, глава Кабмина выразила благодарность "каждому американскому добровольцу, который бок о бок с нашими военными защищает высшую ценность – свободу".

