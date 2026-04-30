РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4828 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Операция США против Ирана
3 613 41

Трамп: Мерц должен заниматься завершением войны в Украине, а не вмешиваться в дела США

Мерц и Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца и посоветовал ему уделять больше внимания завершению войны России против Украины и ситуации в собственной стране, а не вмешиваться в дела Вашингтона.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа

В заявлении американский лидер указал на "неэффективность" Мерца в завершении российско-украинской войны и в решении проблем с иммиграцией и энергетикой в Германии.

"Канцлер Германии должен уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной (где он оказался абсолютно неэффективным!) и наведению порядка в своей разшатанной стране, особенно в вопросах иммиграции и энергетики, а не вмешиваться в дела тех, кто борется с ядерной угрозой со стороны Ирана, делая тем самым мир, в том числе и Германию, более безопасным местом!", — написал Трамп.

Трамп продолжает критиковать Мерца

Политический контекст заявления

Ранее сообщалось о политических спорах вокруг внешней политики США. В частности, звучали критические заявления относительно переговоров с Ираном и оценки их эффективности.

В этом контексте также звучали замечания об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона в переговорах о прекращении конфликтов.

  • К слову, недавно Трамп выразил разочарование заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о наличии ядерного оружия в Иране. По словам главы Белого дома, Мерц "не имеет представления, о чем говорит". К тому же, по словам главы США, "неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах".

Автор: 

Германия Иран Трамп Дональд война в Украине Фридрих Мерц
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
А хто є підписантом Будапештського меморандуму? Щось Німеччини я там не бачив, а от США - ТАК. Що скажеш? Качур Дональд?
показать весь комментарий
30.04.2026 17:59 Ответить
+26
Як же заколебали ці педофіли що Трамп що Путін - якби їх вчасно посадили за махінації та педофілію - проблем би не було
показать весь комментарий
30.04.2026 17:41 Ответить
+20
А нагадайте, хто обіцяв "завершити війну в Україні за 24h"?
показать весь комментарий
30.04.2026 17:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.04.2026 17:41 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 19:06 Ответить
А чим має займатися трампло? Напевно і саме трампло не уявляє.🥴
показать весь комментарий
30.04.2026 17:41 Ответить
Он заряжает свой гольф кар) Не знаю чем, наверно оптимизмом.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:59 Ответить
Трамп же не лізе у внутрішні справи Данії, Канади, Венесуели, Куби і т.п., ну то й Мерцу немає чого лізти у внутрішні справи Трампонії.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:44 Ответить
Ну Трамп навіть в підметки не годиться для Мерца. І взагалі-то,я думаю,що Німеччина не остання скрипка в цьому оркестрі і дікуючи ТІЛЬКИ їй,Україна ще на плаву і не рудому дебілу вчити Мерца і Німеччину,як в економічних питаннях так і в міграційних,не говорячи вже про стабільність і порядок!!! Король Англії вже поставив на місце цього нарциса коли відповів,що якби не Англія то говорилиб вони французькою,скоро і Мерц пошле його подаллі.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:47 Ответить
>так і в міграційних

то завозити різнокольорових мігрантів, які заміщають місцеве населення - добре?
показать весь комментарий
30.04.2026 17:51 Ответить
То не анжела завозила, а Мерц?
показать весь комментарий
30.04.2026 18:55 Ответить
вони всі завозять, ще з 60х
показать весь комментарий
30.04.2026 19:03 Ответить
Де Ви прочитали,що я сказав-це добре? З особистого досвіду знаю,що таке мігранти неконтрольовані. Наприклад в Бремені інколи думаєш чи не в Сирії ти перебуваєш і німці зовсім не радіють їхній присутності. Здебільшого вони ніде не працюють,а народжують по 6 і більше дітей і прекрасно себе почувають на виплатах дитячих. Але їх не менше аніж у США і на кордоні німці військ поки не ставили як Америка.Тому я і виклав свою думку,що не рудому вчити німців.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:16 Ответить
хто всрався
показать весь комментарий
30.04.2026 17:47 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 17:47 Ответить
Він вже заявляв, що "то був такий жарт".
показать весь комментарий
30.04.2026 19:21 Ответить
На слово "жарт" в нього клепки не вистачило, він сказав "сарказм" і очевидно тупак не розуміє різниці.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:19 Ответить
це руде ***** підживлює цю війну, але про це він чомусь мовчить
показать весь комментарий
30.04.2026 17:50 Ответить
gee zur хєр, herr trump!
показать весь комментарий
30.04.2026 17:51 Ответить
і ще оде додам, шановний пан Мерц, якщо вас критикує руде *****, значить ви все робите правильно.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:51 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 17:59 Ответить
Він мабуть і не знає що то таке - БМ.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:22 Ответить
Вже мабуть знає, - перси на перемовинах в Ісламаді Венса носом в той меморагдум добряче потикали, той там промовчав як всраний, але не поскаржитись Трампу не міг.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:25 Ответить
Ми самі з вусами - Трамп
показать весь комментарий
30.04.2026 18:05 Ответить
Воно,вже,з рахунку збилось,скільки воєн воно завершило.Якби в ясна та в дупу Ху..ла не цілував то можливо і цю б війну завершив,яку обіцяв за день скінчити.Ти або труси вдягни або хрестик зніми.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:05 Ответить
Больше срача. Благодаря Трампу у США останутся в союзниках Израиль и Катар.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:06 Ответить
А хто обіцяв закінчити війну за 24 години? А тепер це відповідальність Мерца? Їбане чмо.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:11 Ответить
Україні не треба "завершення війни".
Україні потрібна перемога і кордони 2013 року!
показать весь комментарий
30.04.2026 18:25 Ответить
трамп це типове бидло, як і пуйло .
показать весь комментарий
30.04.2026 18:26 Ответить
Казав я Мерцу -Тримай дулю в правій кишені... Ех...
показать весь комментарий
30.04.2026 18:31 Ответить
Трамп расхерачил путинских друзей - Иран,Трамп посадил в американскую тюряру друга путина мадурку,Трамп скоро разберётся с комуняцким гнездом Кубою,а что делал и делает фрик фриц,ничееего,просто балаболит.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:45 Ответить
а Мерц підтримує Україну, військово і фінансово, яка тому самому путіну (а не його міфічним друзям) дає по зубам, що трумба безмежно бісить. так-то.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:55 Ответить
А чим ху#лу допомогли Венесуела та Куба? От якби рудий чорт розібрався з П. Кореєю, тоді було б про що говорити.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:25 Ответить
А ще Трампиня скасував військову допомогу Україні і допомагає ******* латати бюджет високими цінами на нафту та скасуванням санкцій.
Трампососи = дегенерати
показать весь комментарий
30.04.2026 20:22 Ответить
Дебілам завжди правда очі коле, а холуї діфірамби співають
показать весь комментарий
30.04.2026 18:45 Ответить
******* дедуган похоже достал уже всех кроме Витька и Зятька, пора ему на отдых...
показать весь комментарий
30.04.2026 18:48 Ответить
Ще трохи і Трампом будуть лякати нечемних дітей.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:51 Ответить
Та Мерц как раз знает и понимает что делает очень даже хорошо )
показать весь комментарий
30.04.2026 18:57 Ответить
Рудий маразматик забув що підпис на меморандумі США а не Німеччини.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:32 Ответить
Написал тампакс страны с 129 местом в рейтинге безопасности Канцлеру страны с 20 местом в рейтинге безопасности. Ахах...
Написал тампакс страны с 129 местом в рейтинге безопасности Канцлеру страны с 20 местом в рейтинге безопасности. Ахах...
показать весь комментарий
30.04.2026 19:56 Ответить
 
 