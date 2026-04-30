Трамп: Мерц должен заниматься завершением войны в Украине, а не вмешиваться в дела США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца и посоветовал ему уделять больше внимания завершению войны России против Украины и ситуации в собственной стране, а не вмешиваться в дела Вашингтона.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Заявление Трампа

В заявлении американский лидер указал на "неэффективность" Мерца в завершении российско-украинской войны и в решении проблем с иммиграцией и энергетикой в Германии.

"Канцлер Германии должен уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной (где он оказался абсолютно неэффективным!) и наведению порядка в своей разшатанной стране, особенно в вопросах иммиграции и энергетики, а не вмешиваться в дела тех, кто борется с ядерной угрозой со стороны Ирана, делая тем самым мир, в том числе и Германию, более безопасным местом!", — написал Трамп.

Политический контекст заявления

Ранее сообщалось о политических спорах вокруг внешней политики США. В частности, звучали критические заявления относительно переговоров с Ираном и оценки их эффективности.

В этом контексте также звучали замечания об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона в переговорах о прекращении конфликтов.

К слову, недавно Трамп выразил разочарование заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о наличии ядерного оружия в Иране. По словам главы Белого дома, Мерц "не имеет представления, о чем говорит". К тому же, по словам главы США, "неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах".

