РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5055 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
1 771 29

США могут сократить свой военный контингент в Германии

Трамп рассматривает сокращение своих войск в Германии

Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время после дополнительного анализа ситуации.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Рассмотрение изменения военного присутствия США в Европе

Трамп отметил, что Соединенные Штаты изучают варианты сокращения своих войск в Германии. В то же время он не уточнил возможные объемы или сроки таких изменений.

"Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможное сокращение войск в Германии, и в течение ближайшего времени будет принято решение по этому вопросу", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чарльз III произнес великолепную речь в Конгрессе. Я очень завидовал, - Трамп

Политический контекст заявления

Ранее сообщалось о политических спорах вокруг внешней политики США. В частности, звучали критические заявления относительно переговоров с Ираном и оценки их эффективности.

В этом контексте также звучали замечания об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона в переговорах о прекращении конфликтов.

  • К слову, недавно Трамп выразил разочарование заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о наличии ядерного оружия в Иране. По словам главы Белого дома, Мерц "не имеет представления, о чем говорит". К тому же, по словам главы США, "неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах".

Читайте также: Трамп подтвердил разговор с Путиным: предложил ему "небольшое перемирие" с Украиной

Автор: 

Германия (7479) Трамп Дональд (8048) Фридрих Мерц (417)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Політики Трампа та його зневага до НАТО послабили трансатлантичні безпекові зв'язки та підірвали довіру до надійності ядерного зонтика США над Європою.

Саме тому німецький уряд, і особливо недавно створена Рада національної безпеки, почали оцінювати варіанти для надійного механізму європейського ядерного стримування, доповнюючого ядерний зонтик США, поки він існує. Існують різні канали, через які просувається розмова про ядерну зброю - а саме Франції та Великої Британії.
показать весь комментарий
30.04.2026 03:28 Ответить
+2
мабуть перекинуть в Ормузьку протоку.
показать весь комментарий
30.04.2026 01:58 Ответить
+2
Для Німеччини головне не військовий контингент США в Німеччині, а американська ядерна парасолька.
показать весь комментарий
30.04.2026 03:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вопрос в деньгах, кто больше платит за этот контингент. С военной точки зрения, уже понятно его эффективность. Если Германия получает какой-то прибуток от пребывания американцев, это потеря, если платит за них. это экономия.
показать весь комментарий
30.04.2026 01:56 Ответить
Насколько я слышал то что Германия тратит это зарплаты своим чиновникам которые иногда ездят и проверяют сантехнику/электросети и тд.
показать весь комментарий
30.04.2026 02:17 Ответить
В Германии ничего не делается иногда. Там бюрократия возведена в ранг национальной идеи. Если это прописано в регламенте, они будут ездить в назначенное время, если не прописано, хрен на ваши базы забьют!
показать весь комментарий
30.04.2026 03:46 Ответить
Судя по динамики событий скоро Америка дотрендиться, до второй Великой депресии.
показать весь комментарий
30.04.2026 03:50 Ответить
Помню карикатуру из Крокодила 1979 года, лежит зелено-синий человек на больничной койке под кучей капельниц и тд, и врач ему говорит: " у вас здоровье как у доллара ''
показать весь комментарий
30.04.2026 06:22 Ответить
Я читал "Перец" И даже его, в Кацапстан выписывал, в конверте перед развалом СССра присылали! И время не много прошло. А по аналогиям, где сссР? И почему он развалился? только не рассказывайте, что американцы такие умные.
показать весь комментарий
30.04.2026 06:37 Ответить
Ccср развалился потому что не было политической воли жёстко отреагировать на открытие венгерско-пвстрийкой границы летом1989 года. То есть сначала дали полякам поиграться в демократию и популизм. Я так понимаю это дало идеи венграм. Потом немцы говорят зачем нам ехать в Венгрию что бы на Запад перейти если тут ближе. Разрешили и это. Потом немцы ещё немного пофестивалили, увидели что никто ничего не делает и поломали берлинскую стену. Через пару недель " бархатная" революция в Праге. Опять никто ничего не делает. Через месяц не спасли Чаушеску. Потом Литва бунтует. Смысл в чем либо себе отказывать, если нет никаких последствий? Вот поэтому и развалился СССР. Никакой существенной роли ни Афганистан ни Чернобыль ни даже низкие цены на нефть и золото не сыграли. Любителям экономической теории распада напомню что в конце 80х люди жили в 5-10 раз лучше чем при Сталине, и что Европа была напичкана советскими войсками которые служили за 10 р в месяц или сколько там.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:06 Ответить
Это не ссср развалился, а варшавский договор) ИИ, учи мат часть)
показать весь комментарий
30.04.2026 08:11 Ответить
Все европейские соцстраны кроме Югославии и Албании были частью СССР. Ты хочешь сказать я свой комментарий у ИИ списал? Запости его любому ии и спроси.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:16 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 01:52 Ответить
Совок розвалився тому, що партійна верхівка, починаючи з районного рівня, керуючи директорами підприємств і торгівлі, що входили до обойми партноменклатури, накопичила величезні гроші (мільйонами рублів на рило на той час) які не могла використати.
Підприємства випускали лівак, торгівельна мережа реалізовувала, партсистема прикривала їх від тиску з боку МВС і КДБ, а часто і їх заохочувала. «Рыбное дело», «Хлопковое дело» випливли на поверхню тільки через небажання ділитись.
Велика маса грошей на всіх рівнях і неможливість їх витратити створили центробіжні сили розвалу союзу.
Як це відбувалось, висвітлюється навіть у ******** кацапській художній літературі (вимушено вивчаю).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
показать весь комментарий
30.04.2026 08:12 Ответить
Районная и прочая номенклатура не могла отдать приказ отрезать с десяток самых горячих голов в Венгрии, в ГДР, Польше и тд. Ну и расстрелять сотню- другую демонстрантов за компанию. А Горбачев мог.
А что касается воровства, так и при Сталине воровали, пускай не так нагло и не в таких размерах но все же.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:24 Ответить
У Горбі рило у пуху таке саме було.
У партноменклатуру входили тільки ті хто мав дуже «чорну пляму» у біографії. Щоб усе було під контролем, щоб у будь-який час з папочки здмухнути пилюку і «по вновь открывшимся обстоятельствам»...
Думаєте керівник Краснодарського краю був не з таких.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:56 Ответить
То есть если где то у кого то была папочка на Горби, то ни он ни целое политбюро не было в состоянии закрыть пункты пропуска на венгерско-австрийской границе?
показать весь комментарий
01.05.2026 01:13 Ответить
Яким боком внутрішні причини розпаду совка до розвалу Варшавського блока??
Про що хочете взнати? Про мух чи про котлети? Гаразд...
Справжньою причиною падіння Берлінської стіни стало те що концерн «Вісмут» висмоктав весь уран з східної Німеччини і вона стала на)(уй нікому непотрібна.
Вікі вам у поміч.
показать весь комментарий
01.05.2026 01:48 Ответить
А по сути, 70-80 лет которые прожила диктатура в ССре только подтверждает правило. Либо идея, либо бабло.
показать весь комментарий
30.04.2026 06:43 Ответить
Логічніше в калінінградську обл.
показать весь комментарий
30.04.2026 06:46 Ответить
А можуть не скоротити...
Можуть під надуманим приводом посратися з німцями і разом з френдом вольдемаром зустрічними ударами порвати що Тузік грілку дойчів разом з данцями і поляками.
Також можуть укомплектувати «Air Force One» парою сорочок з довгими рукавами.
Омарика - наддержава. І може все. А хто не згоден, тому відключать газ/нафту.
показать весь комментарий
30.04.2026 02:37 Ответить
Польща, а тепер і Німеччина визнали, що вони ведуть переговори з Францією щодо співпраці у сфері ядерного стримування.
показать весь комментарий
30.04.2026 03:34 Ответить
Нет, но старший приказал…(с)
показать весь комментарий
30.04.2026 08:17 Ответить
Всі все зрозуміли про ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США. А зараз США взагалі перетворилися на фашистську клоаку і ворога України та Європи. То нехай виводять бо США може бути союзником росії.
показать весь комментарий
30.04.2026 23:38 Ответить
 
 