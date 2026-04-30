США могут сократить свой военный контингент в Германии
Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время после дополнительного анализа ситуации.
Рассмотрение изменения военного присутствия США в Европе
Трамп отметил, что Соединенные Штаты изучают варианты сокращения своих войск в Германии. В то же время он не уточнил возможные объемы или сроки таких изменений.
"Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможное сокращение войск в Германии, и в течение ближайшего времени будет принято решение по этому вопросу", - заявил он.
Политический контекст заявления
Ранее сообщалось о политических спорах вокруг внешней политики США. В частности, звучали критические заявления относительно переговоров с Ираном и оценки их эффективности.
В этом контексте также звучали замечания об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона в переговорах о прекращении конфликтов.
- К слову, недавно Трамп выразил разочарование заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о наличии ядерного оружия в Иране. По словам главы Белого дома, Мерц "не имеет представления, о чем говорит". К тому же, по словам главы США, "неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах".
Підприємства випускали лівак, торгівельна мережа реалізовувала, партсистема прикривала їх від тиску з боку МВС і КДБ, а часто і їх заохочувала. «Рыбное дело», «Хлопковое дело» випливли на поверхню тільки через небажання ділитись.
Велика маса грошей на всіх рівнях і неможливість їх витратити створили центробіжні сили розвалу союзу.
Як це відбувалось, висвітлюється навіть у ******** кацапській художній літературі (вимушено вивчаю).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
А что касается воровства, так и при Сталине воровали, пускай не так нагло и не в таких размерах но все же.
У партноменклатуру входили тільки ті хто мав дуже «чорну пляму» у біографії. Щоб усе було під контролем, щоб у будь-який час з папочки здмухнути пилюку і «по вновь открывшимся обстоятельствам»...
Думаєте керівник Краснодарського краю був не з таких.
Про що хочете взнати? Про мух чи про котлети? Гаразд...
Справжньою причиною падіння Берлінської стіни стало те що концерн «Вісмут» висмоктав весь уран з східної Німеччини і вона стала на)(уй нікому непотрібна.
Вікі вам у поміч.
Можуть під надуманим приводом посратися з німцями і разом з френдом вольдемаром зустрічними ударами порвати що Тузік грілку дойчів разом з данцями і поляками.
Також можуть укомплектувати «Air Force One» парою сорочок з довгими рукавами.
Омарика - наддержава. І може все. А хто не згоден, тому відключать газ/нафту.
Саме тому німецький уряд, і особливо недавно створена Рада національної безпеки, почали оцінювати варіанти для надійного механізму європейського ядерного стримування, доповнюючого ядерний зонтик США, поки він існує. Існують різні канали, через які просувається розмова про ядерну зброю - а саме Франції та Великої Британії.