США могут сократить свой военный контингент в Германии

Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время после дополнительного анализа ситуации.

Рассмотрение изменения военного присутствия США в Европе

Трамп отметил, что Соединенные Штаты изучают варианты сокращения своих войск в Германии. В то же время он не уточнил возможные объемы или сроки таких изменений.

"Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможное сокращение войск в Германии, и в течение ближайшего времени будет принято решение по этому вопросу", - заявил он.

Политический контекст заявления

Ранее сообщалось о политических спорах вокруг внешней политики США. В частности, звучали критические заявления относительно переговоров с Ираном и оценки их эффективности.

В этом контексте также звучали замечания об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона в переговорах о прекращении конфликтов.

К слову, недавно Трамп выразил разочарование заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о наличии ядерного оружия в Иране. По словам главы Белого дома, Мерц "не имеет представления, о чем говорит". К тому же, по словам главы США, "неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах".

