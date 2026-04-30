США можуть скоротити свій військовий контингент у Німеччині

Вашингтон розглядає можливість скорочення американського військового контингенту в Німеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Дональд Трамп.

За його словами, остаточне рішення щодо цього питання може бути ухвалене найближчим часом після додаткового аналізу ситуації.

Розгляд зміни військової присутності США в Європі

Трамп зазначив, що Сполучені Штати вивчають варіанти скорочення своїх військ у Німеччині. Водночас він не уточнив можливі обсяги або строки таких змін.

"Сполучені Штати вивчають та розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і протягом наступного короткого періоду часу буде прийнято рішення щодо цього питання", – заявив він.

Політичний контекст заяви

Раніше повідомлялося про політичні суперечки навколо зовнішньої політики США. Зокрема, звучали критичні заяви щодо переговорів із Іраном та оцінки їхньої ефективності.

У цьому контексті також лунали зауваження щодо відсутності чіткої стратегії з боку Вашингтона у переговорах щодо припинення конфліктів.

До слова, нещодавно Трамп висловив розчарування заявою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані. За словами глави Білого дому, Мерц "не має уявлення, про що говорить". До того ж, за словами очільника США, "не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах".

