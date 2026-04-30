УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15838 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
1 776 30

США можуть скоротити свій військовий контингент у Німеччині

Трамп розглядає скорочення своїх військ в Німеччині

Вашингтон розглядає можливість скорочення американського військового контингенту в Німеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Дональд Трамп.

За його словами, остаточне рішення щодо цього питання може бути ухвалене найближчим часом після додаткового аналізу ситуації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розгляд зміни військової присутності США в Європі

Трамп зазначив, що Сполучені Штати вивчають варіанти скорочення своїх військ у Німеччині. Водночас він не уточнив можливі обсяги або строки таких змін.

"Сполучені Штати вивчають та розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і протягом наступного короткого періоду часу буде прийнято рішення щодо цього питання", – заявив він.

Політичний контекст заяви

Раніше повідомлялося про політичні суперечки навколо зовнішньої політики США. Зокрема, звучали критичні заяви щодо переговорів із Іраном та оцінки їхньої ефективності.

У цьому контексті також лунали зауваження щодо відсутності чіткої стратегії з боку Вашингтона у переговорах щодо припинення конфліктів.

  • До слова, нещодавно Трамп висловив розчарування заявою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані. За словами глави Білого дому, Мерц "не має уявлення, про що говорить". До того ж, за словами очільника США, "не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах".

Автор: 

Німеччина (7994) Трамп Дональд (8774) Мерц Фрідріх (428)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Політики Трампа та його зневага до НАТО послабили трансатлантичні безпекові зв'язки та підірвали довіру до надійності ядерного зонтика США над Європою.

Саме тому німецький уряд, і особливо недавно створена Рада національної безпеки, почали оцінювати варіанти для надійного механізму європейського ядерного стримування, доповнюючого ядерний зонтик США, поки він існує. Існують різні канали, через які просувається розмова про ядерну зброю - а саме Франції та Великої Британії.
показати весь коментар
30.04.2026 03:28 Відповісти
+2
мабуть перекинуть в Ормузьку протоку.
показати весь коментар
30.04.2026 01:58 Відповісти
+2
Для Німеччини головне не військовий контингент США в Німеччині, а американська ядерна парасолька.
показати весь коментар
30.04.2026 03:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос в деньгах, кто больше платит за этот контингент. С военной точки зрения, уже понятно его эффективность. Если Германия получает какой-то прибуток от пребывания американцев, это потеря, если платит за них. это экономия.
показати весь коментар
30.04.2026 01:56 Відповісти
Насколько я слышал то что Германия тратит это зарплаты своим чиновникам которые иногда ездят и проверяют сантехнику/электросети и тд.
показати весь коментар
30.04.2026 02:17 Відповісти
В Германии ничего не делается иногда. Там бюрократия возведена в ранг национальной идеи. Если это прописано в регламенте, они будут ездить в назначенное время, если не прописано, хрен на ваши базы забьют!
показати весь коментар
30.04.2026 03:46 Відповісти
Судя по динамики событий скоро Америка дотрендиться, до второй Великой депресии.
показати весь коментар
30.04.2026 03:50 Відповісти
Помню карикатуру из Крокодила 1979 года, лежит зелено-синий человек на больничной койке под кучей капельниц и тд, и врач ему говорит: " у вас здоровье как у доллара ''
показати весь коментар
30.04.2026 06:22 Відповісти
Я читал "Перец" И даже его, в Кацапстан выписывал, в конверте перед развалом СССра присылали! И время не много прошло. А по аналогиям, где сссР? И почему он развалился? только не рассказывайте, что американцы такие умные.
показати весь коментар
30.04.2026 06:37 Відповісти
Ccср развалился потому что не было политической воли жёстко отреагировать на открытие венгерско-пвстрийкой границы летом1989 года. То есть сначала дали полякам поиграться в демократию и популизм. Я так понимаю это дало идеи венграм. Потом немцы говорят зачем нам ехать в Венгрию что бы на Запад перейти если тут ближе. Разрешили и это. Потом немцы ещё немного пофестивалили, увидели что никто ничего не делает и поломали берлинскую стену. Через пару недель " бархатная" революция в Праге. Опять никто ничего не делает. Через месяц не спасли Чаушеску. Потом Литва бунтует. Смысл в чем либо себе отказывать, если нет никаких последствий? Вот поэтому и развалился СССР. Никакой существенной роли ни Афганистан ни Чернобыль ни даже низкие цены на нефть и золото не сыграли. Любителям экономической теории распада напомню что в конце 80х люди жили в 5-10 раз лучше чем при Сталине, и что Европа была напичкана советскими войсками которые служили за 10 р в месяц или сколько там.
показати весь коментар
30.04.2026 08:06 Відповісти
Это не ссср развалился, а варшавский договор) ИИ, учи мат часть)
показати весь коментар
30.04.2026 08:11 Відповісти
Все европейские соцстраны кроме Югославии и Албании были частью СССР. Ты хочешь сказать я свой комментарий у ИИ списал? Запости его любому ии и спроси.
показати весь коментар
30.04.2026 08:16 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 01:52 Відповісти
Совок розвалився тому, що партійна верхівка, починаючи з районного рівня, керуючи директорами підприємств і торгівлі, що входили до обойми партноменклатури, накопичила величезні гроші (мільйонами рублів на рило на той час) які не могла використати.
Підприємства випускали лівак, торгівельна мережа реалізовувала, партсистема прикривала їх від тиску з боку МВС і КДБ, а часто і їх заохочувала. «Рыбное дело», «Хлопковое дело» випливли на поверхню тільки через небажання ділитись.
Велика маса грошей на всіх рівнях і неможливість їх витратити створили центробіжні сили розвалу союзу.
Як це відбувалось, висвітлюється навіть у ******** кацапській художній літературі (вимушено вивчаю).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
показати весь коментар
30.04.2026 08:12 Відповісти
Районная и прочая номенклатура не могла отдать приказ отрезать с десяток самых горячих голов в Венгрии, в ГДР, Польше и тд. Ну и расстрелять сотню- другую демонстрантов за компанию. А Горбачев мог.
А что касается воровства, так и при Сталине воровали, пускай не так нагло и не в таких размерах но все же.
показати весь коментар
30.04.2026 08:24 Відповісти
У Горбі рило у пуху таке саме було.
У партноменклатуру входили тільки ті хто мав дуже «чорну пляму» у біографії. Щоб усе було під контролем, щоб у будь-який час з папочки здмухнути пилюку і «по вновь открывшимся обстоятельствам»...
Думаєте керівник Краснодарського краю був не з таких.
показати весь коментар
30.04.2026 08:56 Відповісти
То есть если где то у кого то была папочка на Горби, то ни он ни целое политбюро не было в состоянии закрыть пункты пропуска на венгерско-австрийской границе?
показати весь коментар
01.05.2026 01:13 Відповісти
Яким боком внутрішні причини розпаду совка до розвалу Варшавського блока??
Про що хочете взнати? Про мух чи про котлети? Гаразд...
Справжньою причиною падіння Берлінської стіни стало те що концерн «Вісмут» висмоктав весь уран з східної Німеччини і вона стала на)(уй нікому непотрібна.
Вікі вам у поміч.
показати весь коментар
01.05.2026 01:48 Відповісти
Я задал риторический вопрос, естественно никакой компромат на Горби не помешал бы ему выполнять свои функции.
И мне не нужно читать Вики что бы понимать очевидные вещи. Почему пала Берлинская стена? Естественно, потому что ее поламали. А почему ее поламали ? Потому что тех людей кто пришел ее ломать не расстреляли. Если бы их расстреляли, то пули в их животах и головах помешали бы нервам и мышцам произвести необходимые телодвижения для оперирования кувалдами и тд. Вот и всё. Какой уран, что это за бред вообще.
показати весь коментар
01.05.2026 05:58 Відповісти
А по сути, 70-80 лет которые прожила диктатура в ССре только подтверждает правило. Либо идея, либо бабло.
показати весь коментар
30.04.2026 06:43 Відповісти
мабуть перекинуть в Ормузьку протоку.
показати весь коментар
30.04.2026 01:58 Відповісти
Логічніше в калінінградську обл.
показати весь коментар
30.04.2026 06:46 Відповісти
А можуть не скоротити...
Можуть під надуманим приводом посратися з німцями і разом з френдом вольдемаром зустрічними ударами порвати що Тузік грілку дойчів разом з данцями і поляками.
Також можуть укомплектувати «Air Force One» парою сорочок з довгими рукавами.
Омарика - наддержава. І може все. А хто не згоден, тому відключать газ/нафту.
показати весь коментар
30.04.2026 02:37 Відповісти
Для Німеччини головне не військовий контингент США в Німеччині, а американська ядерна парасолька.
показати весь коментар
30.04.2026 03:27 Відповісти
Політики Трампа та його зневага до НАТО послабили трансатлантичні безпекові зв'язки та підірвали довіру до надійності ядерного зонтика США над Європою.

Саме тому німецький уряд, і особливо недавно створена Рада національної безпеки, почали оцінювати варіанти для надійного механізму європейського ядерного стримування, доповнюючого ядерний зонтик США, поки він існує. Існують різні канали, через які просувається розмова про ядерну зброю - а саме Франції та Великої Британії.
показати весь коментар
30.04.2026 03:28 Відповісти
Польща, а тепер і Німеччина визнали, що вони ведуть переговори з Францією щодо співпраці у сфері ядерного стримування.
показати весь коментар
30.04.2026 03:34 Відповісти
Нет, но старший приказал…(с)
показати весь коментар
30.04.2026 08:17 Відповісти
Всі все зрозуміли про ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США. А зараз США взагалі перетворилися на фашистську клоаку і ворога України та Європи. То нехай виводять бо США може бути союзником росії.
показати весь коментар
30.04.2026 23:38 Відповісти
 
 