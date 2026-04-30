США можуть скоротити свій військовий контингент у Німеччині
Вашингтон розглядає можливість скорочення американського військового контингенту в Німеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Дональд Трамп.
За його словами, остаточне рішення щодо цього питання може бути ухвалене найближчим часом після додаткового аналізу ситуації.
Розгляд зміни військової присутності США в Європі
Трамп зазначив, що Сполучені Штати вивчають варіанти скорочення своїх військ у Німеччині. Водночас він не уточнив можливі обсяги або строки таких змін.
"Сполучені Штати вивчають та розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і протягом наступного короткого періоду часу буде прийнято рішення щодо цього питання", – заявив він.
Політичний контекст заяви
Раніше повідомлялося про політичні суперечки навколо зовнішньої політики США. Зокрема, звучали критичні заяви щодо переговорів із Іраном та оцінки їхньої ефективності.
У цьому контексті також лунали зауваження щодо відсутності чіткої стратегії з боку Вашингтона у переговорах щодо припинення конфліктів.
- До слова, нещодавно Трамп висловив розчарування заявою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані. За словами глави Білого дому, Мерц "не має уявлення, про що говорить". До того ж, за словами очільника США, "не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах".
Підприємства випускали лівак, торгівельна мережа реалізовувала, партсистема прикривала їх від тиску з боку МВС і КДБ, а часто і їх заохочувала. «Рыбное дело», «Хлопковое дело» випливли на поверхню тільки через небажання ділитись.
Велика маса грошей на всіх рівнях і неможливість їх витратити створили центробіжні сили розвалу союзу.
Як це відбувалось, висвітлюється навіть у ******** кацапській художній літературі (вимушено вивчаю).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
А что касается воровства, так и при Сталине воровали, пускай не так нагло и не в таких размерах но все же.
У партноменклатуру входили тільки ті хто мав дуже «чорну пляму» у біографії. Щоб усе було під контролем, щоб у будь-який час з папочки здмухнути пилюку і «по вновь открывшимся обстоятельствам»...
Думаєте керівник Краснодарського краю був не з таких.
Про що хочете взнати? Про мух чи про котлети? Гаразд...
Справжньою причиною падіння Берлінської стіни стало те що концерн «Вісмут» висмоктав весь уран з східної Німеччини і вона стала на)(уй нікому непотрібна.
Вікі вам у поміч.
И мне не нужно читать Вики что бы понимать очевидные вещи. Почему пала Берлинская стена? Естественно, потому что ее поламали. А почему ее поламали ? Потому что тех людей кто пришел ее ломать не расстреляли. Если бы их расстреляли, то пули в их животах и головах помешали бы нервам и мышцам произвести необходимые телодвижения для оперирования кувалдами и тд. Вот и всё. Какой уран, что это за бред вообще.
Можуть під надуманим приводом посратися з німцями і разом з френдом вольдемаром зустрічними ударами порвати що Тузік грілку дойчів разом з данцями і поляками.
Також можуть укомплектувати «Air Force One» парою сорочок з довгими рукавами.
Омарика - наддержава. І може все. А хто не згоден, тому відключать газ/нафту.
Саме тому німецький уряд, і особливо недавно створена Рада національної безпеки, почали оцінювати варіанти для надійного механізму європейського ядерного стримування, доповнюючого ядерний зонтик США, поки він існує. Існують різні канали, через які просувається розмова про ядерну зброю - а саме Франції та Великої Британії.