УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8567 відвідувачів онлайн
Новини Візит Чарльза III до США
4 144 23

Чарльз III виголосив чудову промову в Конгресі. Я дуже заздрив, - Трамп

Що казав Трамп королю Чарльзу III під час зустрічі у США?

Президент США Дональд Трамп заявив, що відчув "сильну заздрість" після виступу британського короля Чарльза III перед Конгресом США.

Заяву американського президента наводить Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Трамп про промову короля?

Як зазначено, ця ремарка пролунала у момент, коли Трамп разом із дружиною Меланією зустрічали Чарльза III і його дружину Каміллу перед входом у Білий дім.

Трамп і Чарльз потиснули один одному руки, а перша леді та королева поцілувалися в обидві щоки.

Потім Трампи та члени королівської родини встали для фотографування, і Трамп швидко повернувся до короля, щоб тихо поговорити.

Президент вказав на нього і сказав так, щоб ЗМІ могли почути: "Він виголосив чудову промову. Я дуже заздрив".

Вони позували кілька секунд, продовжуючи розмовляти під час фотозйомки, а потім увійшли всередину.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Чарльз III у Конгресі США закликав до підтримки України.

Автор: 

Трамп Дональд (8763) Чарльз III (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
можно зробити висновок - трамп тієї промови і не слухав.
показати весь коментар
29.04.2026 08:59 Відповісти
+14
Заздрив чудовій промові про необхідність підтримати Україну?
А що тобі заважає, це робити, таргани в голові?
Сморід Анкориджа досі звідти не вивітрився?
показати весь коментар
29.04.2026 09:02 Відповісти
+11
Ну, вони ж, в Анкориджі, "чудово домовилися", про поділ України - Путін у військовому аспекті, а Трамп - у економічному... Але "щось пішло не так"...
показати весь коментар
29.04.2026 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хорошо излагает, учитесь Киса!(с)
показати весь коментар
29.04.2026 08:58 Відповісти
показати весь коментар
рудий слухає та чує тільки *****
показати весь коментар
29.04.2026 09:22 Відповісти
Слухав. Просто ніхера не втямив. Як завжди. Це з Донні...
показати весь коментар
29.04.2026 11:02 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
сморід кдб-шних файлів дужчий за сморід Анкоріджа
показати весь коментар
29.04.2026 09:25 Відповісти
Власника цих файлів вже давно чекають...
показати весь коментар
29.04.2026 09:28 Відповісти
не факт, шо воно вже не там, у чортів
показати весь коментар
29.04.2026 09:29 Відповісти
То ж освічена людина , а не гопнік
показати весь коментар
29.04.2026 09:11 Відповісти
Зависть плохое чувство, особенно когда завидующий кретин...
показати весь коментар
29.04.2026 09:12 Відповісти
Дуже заздрив не промові - заздрив королівському титулу

"якби я був королем ......" і т.д.
показати весь коментар
29.04.2026 09:12 Відповісти
Чубчик 1-король обох Америк (і північної і південної) та володар чудових Тихого,Атлантичного та Північного Льодовитого океанів.
показати весь коментар
29.04.2026 09:23 Відповісти
У Тромба чорна заздрість. Завтра Тромб заявить що це він повинен бути королем Великобританії інакше введе проти всіх 200% мит
показати весь коментар
29.04.2026 09:21 Відповісти
Лиш би не задушив короля від заздрощів.
показати весь коментар
29.04.2026 09:22 Відповісти
Його високість вирішив повторити подвиг Черчіля, котрий буквально тиждень жив у білому домі і переконував Рузвельта відкрити другий фронт.
показати весь коментар
29.04.2026 09:46 Відповісти
Не ображайте Черчіля порівнянням з деменційним.
показати весь коментар
29.04.2026 09:49 Відповісти
Король не деменційний
показати весь коментар
29.04.2026 11:44 Відповісти
Тоді не "Його Високість", а "Його Величність". Бо "Високість" - то таке: герцоги, принци, а король - "Величність".
показати весь коментар
29.04.2026 12:30 Відповісти
король Чарльз, будь обережним бо трумп нарцис і йому конкуренти не потрібні.
показати весь коментар
29.04.2026 09:47 Відповісти
Charles III, King of the United Kingdom шепнув рудому на вушко: "Canada is me".
показати весь коментар
29.04.2026 11:18 Відповісти
А фото яке зробили! Король і моська😂
показати весь коментар
29.04.2026 14:40 Відповісти
 
 