Чарльз III виголосив чудову промову в Конгресі. Я дуже заздрив, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що відчув "сильну заздрість" після виступу британського короля Чарльза III перед Конгресом США.

Заяву американського президента наводить Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Трамп про промову короля?

Як зазначено, ця ремарка пролунала у момент, коли Трамп разом із дружиною Меланією зустрічали Чарльза III і його дружину Каміллу перед входом у Білий дім.

Трамп і Чарльз потиснули один одному руки, а перша леді та королева поцілувалися в обидві щоки.

Потім Трампи та члени королівської родини встали для фотографування, і Трамп швидко повернувся до короля, щоб тихо поговорити.

Президент вказав на нього і сказав так, щоб ЗМІ могли почути: "Він виголосив чудову промову. Я дуже заздрив".

Вони позували кілька секунд, продовжуючи розмовляти під час фотозйомки, а потім увійшли всередину.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Чарльз III у Конгресі США закликав до підтримки України.