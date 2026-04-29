Чарльз III произнес великолепную речь в Конгрессе. Я очень завидовал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытал "сильную зависть" после выступления британского короля Чарльза III перед Конгрессом США.

Заявление американского президента приводит Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что говорит Трамп о речи короля?

Как отмечается, эта ремарка прозвучала в момент, когда Трамп вместе с женой Меланией встречали Чарльза III и его супругу Камиллу перед входом в Белый дом.

Трамп и Чарльз пожали друг другу руки, а первая леди и королева поцеловались в обе щеки.

Затем Трампы и члены королевской семьи встали для фотографирования, и Трамп быстро вернулся к королю, чтобы тихо поговорить.

Президент указал на него и сказал так, чтобы СМИ могли услышать: "Он произнес замечательную речь. Я очень завидовал".

Они позировали несколько секунд, продолжая разговаривать во время фотосъемки, а затем вошли внутрь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Чарльз III в Конгрессе США призвал к поддержке Украины.