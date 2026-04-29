Чарльз III произнес великолепную речь в Конгрессе. Я очень завидовал, - Трамп

Что говорил Трамп королю Чарльзу III во время встречи в США?

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытал "сильную зависть" после выступления британского короля Чарльза III перед Конгрессом США.

Заявление американского президента приводит Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что говорит Трамп о речи короля?

Как отмечается, эта ремарка прозвучала в момент, когда Трамп вместе с женой Меланией встречали Чарльза III и его супругу Камиллу перед входом в Белый дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речь Чарльза об Украине — скрытый сигнал США и Трампу, — Politico

Трамп и Чарльз пожали друг другу руки, а первая леди и королева поцеловались в обе щеки.

Затем Трампы и члены королевской семьи встали для фотографирования, и Трамп быстро вернулся к королю, чтобы тихо поговорить.

Президент указал на него и сказал так, чтобы СМИ могли услышать: "Он произнес замечательную речь. Я очень завидовал".

Они позировали несколько секунд, продолжая разговаривать во время фотосъемки, а затем вошли внутрь.

Читайте также: В Белом доме впервые провели военный парад для короля Великобритании Чарльза III

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Чарльз III в Конгрессе США призвал к поддержке Украины.

можна зробити висновок - трамп тієї промови і не слухав.
Заздрив чудовій промові про необхідність підтримати Україну?
А що тобі заважає, це робити, таргани в голові?
Сморід Анкориджа досі звідти не вивітрився?
Ну, вони ж, в Анкориджі, "чудово домовилися", про поділ України - Путін у військовому аспекті, а Трамп - у економічному... Але "щось пішло не так"...
показать весь комментарий
хорошо излагает, учитесь Киса!(с)
29.04.2026 08:58 Ответить
рудий слухає та чує тільки *****
29.04.2026 09:22 Ответить
Слухав. Просто ніхера не втямив. Як завжди. Це з Донні...
29.04.2026 11:02 Ответить
сморід кдб-шних файлів дужчий за сморід Анкоріджа
29.04.2026 09:25 Ответить
Власника цих файлів вже давно чекають...
29.04.2026 09:28 Ответить
не факт, шо воно вже не там, у чортів
29.04.2026 09:29 Ответить
То ж освічена людина , а не гопнік
29.04.2026 09:11 Ответить
Зависть плохое чувство, особенно когда завидующий кретин...
29.04.2026 09:12 Ответить
Дуже заздрив не промові - заздрив королівському титулу

"якби я був королем ......" і т.д.
29.04.2026 09:12 Ответить
Чубчик 1-король обох Америк (і північної і південної) та володар чудових Тихого,Атлантичного та Північного Льодовитого океанів.
29.04.2026 09:23 Ответить
У Тромба чорна заздрість. Завтра Тромб заявить що це він повинен бути королем Великобританії інакше введе проти всіх 200% мит
29.04.2026 09:21 Ответить
Лиш би не задушив короля від заздрощів.
29.04.2026 09:22 Ответить
Його високість вирішив повторити подвиг Черчіля, котрий буквально тиждень жив у білому домі і переконував Рузвельта відкрити другий фронт.
29.04.2026 09:46 Ответить
Не ображайте Черчіля порівнянням з деменційним.
29.04.2026 09:49 Ответить
Король не деменційний
29.04.2026 11:44 Ответить
Тоді не "Його Високість", а "Його Величність". Бо "Високість" - то таке: герцоги, принци, а король - "Величність".
29.04.2026 12:30 Ответить
король Чарльз, будь обережним бо трумп нарцис і йому конкуренти не потрібні.
29.04.2026 09:47 Ответить
Charles III, King of the United Kingdom шепнув рудому на вушко: "Canada is me".
29.04.2026 11:18 Ответить
А фото яке зробили! Король і моська😂
29.04.2026 14:40 Ответить
 
 