Трамп обурився через заяву Мерца про Іран: Він не має уявлення, про що говорить
Президент США Дональд Трамп обурений заявою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані.
Про це лідер США написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Трампа
"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Він не має уявлення, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках. Я зараз роблю з Іраном те, що інші країни чи президенти мали б зробити вже давно", - запевнив Трамп.
Окрім того, Трамп переконує, що економічна ситуація в Німеччині викликає в нього запитання.
"Не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах!", - додав він.
Що передувало?
Під час виступу в гімназії імені Карла Великого в Марсберзі Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході. Він заявив, що Вашингтон не демонструє чіткої стратегії щодо Ірану, тоді як іранська влада, на його думку, принижує американську націю.
