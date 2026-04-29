Трамп обурився через заяву Мерца про Іран: Він не має уявлення, про що говорить

Президент США Дональд Трамп обурений заявою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані.

Про це лідер США написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Трампа

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Він не має уявлення, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках. Я зараз роблю з Іраном те, що інші країни чи президенти мали б зробити вже давно", - запевнив Трамп.

Окрім того, Трамп переконує, що економічна ситуація в Німеччині викликає в нього запитання.

"Не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах!", - додав він.

Що передувало?

Під час виступу в гімназії імені Карла Великого в Марсберзі Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході. Він заявив, що Вашингтон не демонструє чіткої стратегії щодо Ірану, тоді як іранська влада, на його думку, принижує американську націю.

