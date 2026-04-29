Трамп обурився через заяву Мерца про Іран: Він не має уявлення, про що говорить

Мерц та Трамп

Президент США Дональд Трамп обурений заявою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані. 

Реакція Трампа 

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Він не має уявлення, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках. Я зараз роблю з Іраном те, що інші країни чи президенти мали б зробити вже давно", - запевнив Трамп.

Окрім того, Трамп переконує, що економічна ситуація в Німеччині викликає в нього запитання.

"Не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах!", - додав він.

Що передувало?

Під час виступу в гімназії імені Карла Великого в Марсберзі Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході. Він заявив, що Вашингтон не демонструє чіткої стратегії щодо Ірану, тоді як іранська влада, на його думку, принижує американську націю.

Цікаво - а Трамп має уявлення, про що говорить? За період свого правління він довів усьому світу зовсім зворотнє...
29.04.2026 06:58 Відповісти
Має але сам категорично з цим не згоден, а до психіатричної лікарні не везуть.
29.04.2026 07:22 Відповісти
Уявляюсобі родумовий рівень тіх хто у США обрав оце в презиленти. Хоча про шо це я коли у нас обрали ось таке.
29.04.2026 07:06 Відповісти
Як не прикро, але ≈70% будь-якої людської популяції зконцентровано на «стабільності» і не здатна до критичного аналізу навіть на найближчу перспективу. Тобто щоб завтра було як сьогодні ну і трішечки краще. Типова ідеологія суспільства споживання (смачно поісти-попити, красиво вдягнутись, весело відпочити, безпечно потрахатись) яка уперто насаджуеться політиками-популістами вже майже 100 років.
До царювання Ліндона Джонсона негри, щоб мати право голоса, мали складати іспити і платити податок. Джонсон лоханувся, замість того щоб запровадити такі самі вимоги для білих, він просто як Шаріков взяв і поділив порівну.
Результати бачимо.
29.04.2026 07:31 Відповісти
Рудий гребінь-не пи₴ди.
29.04.2026 07:28 Відповісти
Цей Мерц навіть зеленого поняття не має за Іран - Трамп
29.04.2026 07:33 Відповісти
"Він не має уявлення, про що говорить!"

О, так! Адже навіть досвічені психіатри не можуть осягнути той Всесвіт, що утворився в голові рудої мавпи і в якому вона живе більшу частину свого життя! Навіть викиди з того Всесвіту, які трампон говорить ротом не дають хоч приблизного уявлення про це. А от з об'єктивною реальністю у рудого проблеми...
Хоча мені відомий і інший "лідор" з такими самими проблемами, але в трохи меншому маштабі...
29.04.2026 07:35 Відповісти
Довбень донні всіх замирив потім всі війни виграв , а тепер знову всіх замирює .Парадокс .
29.04.2026 07:40 Відповісти
готовте там нового вчителя, бо заїбав вже всіх.
29.04.2026 07:41 Відповісти
Естественно не имеет. Потому в тот Иран и не влазит, в отличии от Трампа который точно так же нихрена не понимает, но лезет везде где только можно
29.04.2026 08:08 Відповісти
"Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках" - а що маємо зараз, дурню?
29.04.2026 08:30 Відповісти
Это точно Дональд,фриц просто балаболка,как будто не немец,а какой то гасконец или бельгиец,ляпает языком не вдумываясь в сказанное.
29.04.2026 08:47 Відповісти
Вже час Маску виходити з наркотичної коми... Бо доні один не впорається ...два дебіла все ж таки більша сила....
29.04.2026 08:53 Відповісти
"Мати ЯЗ" не означає мати власну ЯЗ, зроблену в Ірані і контрольовану Іраном. Допоки існує радянська ЯЗ в путлєра, в Сі та в ИИна Іран може отримати ЯЗ від союзників. Слова Фрідріха Мерца варто почути і врахувати.
29.04.2026 09:56 Відповісти
Це ледь не єдине в чому я погоджуюсь з трампаксом. Таким режим як Іран, росія, пн Корея не можна мати ядерну зброю. І шкода, дійсно, що світ не задушив їх в зародку. Якби ***** жорстко в 2008 зламали; чи навіть за війну проти Чечні в 99му, то ядерної загрози б усьому світу не було і бомбили б парашу сьогодні усією коаліцією НАТО не побоюючись ядерної дубини.
29.04.2026 10:00 Відповісти
Просто треба мати яйця, щоб пояснити раз і назавжди переліченим Вами країнам-шантажистам різницю між просто військовою поразкою та повним винищенням всіх двоногих створінь на їхній території у разі спроби застосувати ядерну зброю (як в якості помсти, так і в якості перестороги, щоб ця нація не утнула подібне в майбутньому).
29.04.2026 20:59 Відповісти
'Німеччина погано справляється...'? Можливо. Але можна подумати, що трампівскі США з чимось справляються добре.
29.04.2026 20:53 Відповісти
 
 