Іран заявив про безперервне виробництво зброї попри удари США: Темпи перевищують довоєнні

Іран заявив, що може вийти з режиму припинення вогню

В Ірані спростували заяви США про нібито знищення їхнього військового потенціалу. У Тегерані наголошують, що виробництво озброєння триває безперервно, а запаси регулярно поповнюються.

Про це заявив речник Міністерства оборони Ірану бригадний генерал РезаТалай-Нік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Caspian News.

Виробництво озброєння країні не припинялося

Талай-Нік заявив, що попри удари з боку США виробництво озброєння в країні не припинялося. За його словами, оборонні підприємства працювали безперервно, а твердження Дональда Трампа про нібито вичерпання іранських запасів зброї є "брехнею".

Темпи перевищують довоєнний період

Додаткові подробиці навів командувач Аерокосмічних сил КВІР Маджид Мусаві. Він зазначив, що темпи оновлення та поповнення пускових установок значно зросли й навіть перевищили показники довоєнного періоду під час нинішньої паузи.

У Тегерані також вважають, що США не можуть оперативно відновити власні запаси боєприпасів і змушені доставляти техніку з віддалених регіонів. За словами Мусаві, постачання для супротивників відбувається поступово "з іншого боку світу". Він переконаний, що опоненти Ірану вже "програли цей етап війни" та втратили вплив на Ормузьку протоку, Ліван і регіон загалом.

Радник головнокомандувача КВІР Мохаммед Реза Накді своєю чергою виступив із різким попередженням на адресу США та Ізраїлю.

"Вони думали, що наші ракети закінчаться, і що ми не зможемо виробляти більше. Я обіцяю вам, якщо вони розпочнуть війну, ми використовуватимемо ракети та безпілотники, серійні номери та дати яких показують, що вони були вироблені у травні 2026 року", - запевнив генерал.

Іранцям вірити- себе не поважати.
29.04.2026 06:48 Відповісти
Мене, вже не один рік, цікавить одна річ - США запускають в космос, регулярно, різноманітні апарати - супутники, пілотовані кораблі... Але не мають "Повітряно-космічних військ". РФ - угробила, практично, свою аерокосмічну галузь, але має "Аерокосмічні війська"...
Тепер нова фаза "Сміхопанорами" - авіація Ірану літає на літаках 70-х років ХХ ст., і теж має "Аерокосмічні війська"... Справа за Зімбабве...
А що там з "нарощуванням випуску ***********" - так вони і так повинні були "нарощувать" - бо віддали значну їх частину, кацапам... Та й дивлячись, ЯКІ ********** вони "нарощують"? Бо ракети ППО вони брали у Росії... Морські міни - також... А патронів для стрілецького озброєння, та артснарядів, вони можуть випускать, скільки-завгодно - до літаків, з кораблями, та ракет американських, вони, все одно, не дістануть... З мечем важко йти, проти міномета...
29.04.2026 06:53 Відповісти
Ну що рудовласка знову рушникоголові тобі поводили по губах. Випий пігулку і скажи про перемогу в черговій війні. Позорисько нікчемне.
29.04.2026 06:37 Відповісти
А Аерокосмічні сили Ірану: це як «Армянське радіо», або «Британські вчені».Здатні лише цивільні літаки збивати, як і кацапи.
29.04.2026 06:53 Відповісти
Ми ще багато чого не знаємо...
Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі Джерело: https://censor.net/ua/n3512374
29.04.2026 08:34 Відповісти
https://apostrophe.ua/politics/proryiv-v-diplomatii-rossiya-i-uganda-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-kosmose.html "Прорив в дипломатії": Росія і Уганда підписали угоду про співпрацю в космосі
За повідомленнями російських пропагандистів, " сторони змогли домовитися про партнерство у виробництві космічних супутників, а також обговорили ситуацію в Україні та загальну ситуацію у світі".
Потужно.
29.04.2026 09:09 Відповісти
Наскільки мені відомо, Уганда розташована в екваторіальному поясі. Там ще є ліси, з великими деревами... З них можна буде зробить велику рогатку - супутники на орбіту, запускать...
"2050 год. Рассийская дярьовня.
- Деда! А, деда?!... А чо то за белые полосы па небу чертятся, и гремит сильно? Ада Илья-прарок, на огненнай калеснице, праезжает?
- Нет, внучок... То богопративные гейрапейцы, на жалезных птицах лятають... Савсем разучилися, как прастые люди, на тялегах ездить... ".
29.04.2026 09:21 Відповісти
Французи у "своїй" Екваторіальній Гвіані космодром мають. Але назвати Екваторіальну Гвіану космічною державою - те саме, що назвати БРСР - ядерною державою.
29.04.2026 10:41 Відповісти
Ну - ми теж розробляли "Морський старт" - бо з екваторіальної зони, кажуть, набагато зручніше і дешевше, запускать космічні кораблі... Французи розмістили космодром у Гвіані, і з причин безпеки - бо територія франції густо заселена. А Гвіана сама знаходиться біля океану, і населені пункти розташовані негусто - тому менша небезпека, при катастрофі... А кацапам навіщо? Хіба що, розуміють, що при анексії Сибіру, Китаєм, космодром "Восточний" вони теж заберуть? (Байконур вони, фактично, вже втратили - і старіє він, а на реконструкцію грошей немає, та й казахи можуть, у будь-який момент, їм доступ, туди, перекрить... А "Плєсєцк" теж наполовину зруйнований, після минулорічного "старту"...).
29.04.2026 11:03 Відповісти
Є і фізичні, і політичні причини.
Тільки мова йшла про те, що участь в космічній програмі ще не робить державу космічною.
Можна працювати в Академії наук і всім про це з гордістю розповідати, замовчуючи, що працюєш там прибиральником.
29.04.2026 11:23 Відповісти
Це заразний вірус пропаганди, ланцюжок пожирення якого від агресора до жертви очевидний:
гебельс-Ізраїль-Іран-росія-США-...
29.04.2026 12:04 Відповісти
Два питання:
"Що таке "ланцюжок "пожирення"?", і " Який стосунок Ізраїль , має до "Геббельса", та Ірану?
Тобі не здається, що ти пробуєш "впіхнуть ***********"?...
29.04.2026 12:16 Відповісти
гебельс насилував за допомогою пропаганди євреїв.
Коли євреї отримали свою державу - повністю перейняли технологію пропаганди гебельса. Цю суть можна прочитати в любій радянські газеті чи журналі.
Далі від євреїв пропаганді гебельса навчились в Ірані...
... і так далі.
29.04.2026 12:39 Відповісти
Давай, тепер, детальніше, про "насилування", геббельсом, євреїв...
Потім про "перейняття євреями, пропаганди Геббельса"...
Карикатуру "Кукриніксів", часів Льоньки Брєжнєва, я оцінив - така сама "геббельсовщина"...
29.04.2026 12:49 Відповісти
Ну все просто. На зустрічі з євреями ліліпутін так їм і сказав.
https://www.pravda.com.ua/rus/photo-video/2014/07/10/7031539/ Путин на встрече с евреями Москвы назвал Геббельса талантливым человеком: "Он добивался своего, он был талантливый человек".
Співпадіння?
Ні.
Вони зрозуміли один одного.
29.04.2026 13:21 Відповісти
Ясно... Відповіді, на мої питання, немає... Суцільне "накидання лайна, на вентилятор..."
29.04.2026 13:35 Відповісти
А які відповіді ти бажаєш почитати?
Що на цензорі повно не тільки московитських ботів, а й ізраїльських, що просувають свою пропаганду.
Власне як і всюди - наприклад в тєлєграмі.
Якось мало бажання тобі пояснювати очевидне.
Ізраїльські боти - просто стадом живуть на сторінці того ж Мадяра в тєлєзі.
29.04.2026 13:38 Відповісти
Та вже пиши прямо : що я - "жидяра", " жидьонок", "єврейський бот"... Давно мене так не обзивали...
Я тут не "веду єврейську пропаганду" - лише тебе прошу довести мені свою правоту... А ти лише накидаєш мені пустопорожнє балабольство...
29.04.2026 13:58 Відповісти
Ти сказав не я.
Але після того як ти обізвав козаків "єврейськими вихрестами" - стало все зрозуміло.
29.04.2026 23:38 Відповісти
Я думав - ти розумніший... На жаль, я помилився...
29.04.2026 23:45 Відповісти
Мені що до того?
Я до тебе пишу не для оцінок - а для критики твоєї маячні.
29.04.2026 23:55 Відповісти
"Критикуй"... Я тобі не заважаю... Одним "критиканом" більше, одним менше - мені не звикать... Я не вірив одному висловлюванню, тривалий час... Але потім, нажаль,впевнився, що воно вірне...
"Обмежені люди, на відміну від "обмежено інформованих, не ******* людей, більш інформованіших за них самих... Бо вважають, що вони заважають їм "проявлять себе"...
Я тобі спробував пояснить ситуацію - а ти, замість того, щоб розібраться, поліз у бутилку"... Що це означає? що ти образився...
30.04.2026 00:05 Відповісти
Сліди іранського програмного забезпечення несуть на собі видбиток шкіл технологічних унівеситетів США.
Цікаво, про що там думали, коли 25-30 років тому приймали на навчання студентів з тоталітарної держави і ділились знаннями-технологіями?
29.04.2026 07:12 Відповісти
Ну голова МЗС Ірану чогось їздив до путіна, мабуть щось хотів і це явно були не цукерки. Напевно буде ще одна гаряча фаза протистояння США та Ірану.
29.04.2026 07:14 Відповісти
Хто там ще трампона не обісцяв?
29.04.2026 07:29 Відповісти
Такі заяви повна туфта. Калька з кацапів.
29.04.2026 07:44 Відповісти
Если балабольством это оружие,то Иран вторая по могуществу страна,после шашлыкоминдичляндии.
29.04.2026 08:53 Відповісти
Треба Іран розвалити зсередини! Заслати до них Міндича...Його одразу стратять,шляхом обрізання...голови..а тоді Умеров, як друг, нацькує на Іран Турцію, яка перекриє Босфор...тут і батальйони з Монако підтягнуться....
29.04.2026 09:06 Відповісти
 
 