Іран заявив про безперервне виробництво зброї попри удари США: Темпи перевищують довоєнні
В Ірані спростували заяви США про нібито знищення їхнього військового потенціалу. У Тегерані наголошують, що виробництво озброєння триває безперервно, а запаси регулярно поповнюються.
Про це заявив речник Міністерства оборони Ірану бригадний генерал РезаТалай-Нік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Caspian News.
Виробництво озброєння країні не припинялося
Талай-Нік заявив, що попри удари з боку США виробництво озброєння в країні не припинялося. За його словами, оборонні підприємства працювали безперервно, а твердження Дональда Трампа про нібито вичерпання іранських запасів зброї є "брехнею".
Темпи перевищують довоєнний період
Додаткові подробиці навів командувач Аерокосмічних сил КВІР Маджид Мусаві. Він зазначив, що темпи оновлення та поповнення пускових установок значно зросли й навіть перевищили показники довоєнного періоду під час нинішньої паузи.
У Тегерані також вважають, що США не можуть оперативно відновити власні запаси боєприпасів і змушені доставляти техніку з віддалених регіонів. За словами Мусаві, постачання для супротивників відбувається поступово "з іншого боку світу". Він переконаний, що опоненти Ірану вже "програли цей етап війни" та втратили вплив на Ормузьку протоку, Ліван і регіон загалом.
Радник головнокомандувача КВІР Мохаммед Реза Накді своєю чергою виступив із різким попередженням на адресу США та Ізраїлю.
"Вони думали, що наші ракети закінчаться, і що ми не зможемо виробляти більше. Я обіцяю вам, якщо вони розпочнуть війну, ми використовуватимемо ракети та безпілотники, серійні номери та дати яких показують, що вони були вироблені у травні 2026 року", - запевнив генерал.
Тепер нова фаза "Сміхопанорами" - авіація Ірану літає на літаках 70-х років ХХ ст., і теж має "Аерокосмічні війська"... Справа за Зімбабве...
А що там з "нарощуванням випуску ***********" - так вони і так повинні були "нарощувать" - бо віддали значну їх частину, кацапам... Та й дивлячись, ЯКІ ********** вони "нарощують"? Бо ракети ППО вони брали у Росії... Морські міни - також... А патронів для стрілецького озброєння, та артснарядів, вони можуть випускать, скільки-завгодно - до літаків, з кораблями, та ракет американських, вони, все одно, не дістануть... З мечем важко йти, проти міномета...
Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі Джерело: https://censor.net/ua/n3512374
За повідомленнями російських пропагандистів, " сторони змогли домовитися про партнерство у виробництві космічних супутників, а також обговорили ситуацію в Україні та загальну ситуацію у світі".
Потужно.
"2050 год. Рассийская дярьовня.
- Деда! А, деда?!... А чо то за белые полосы па небу чертятся, и гремит сильно? Ада Илья-прарок, на огненнай калеснице, праезжает?
- Нет, внучок... То богопративные гейрапейцы, на жалезных птицах лятають... Савсем разучилися, как прастые люди, на тялегах ездить... ".
Тільки мова йшла про те, що участь в космічній програмі ще не робить державу космічною.
Можна працювати в Академії наук і всім про це з гордістю розповідати, замовчуючи, що працюєш там прибиральником.
Цікаво, про що там думали, коли 25-30 років тому приймали на навчання студентів з тоталітарної держави і ділились знаннями-технологіями?