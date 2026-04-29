Іран заявив про безперервне виробництво зброї попри удари США: Темпи перевищують довоєнні

В Ірані спростували заяви США про нібито знищення їхнього військового потенціалу. У Тегерані наголошують, що виробництво озброєння триває безперервно, а запаси регулярно поповнюються.

Про це заявив речник Міністерства оборони Ірану бригадний генерал РезаТалай-Нік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Caspian News.

Виробництво озброєння країні не припинялося

Талай-Нік заявив, що попри удари з боку США виробництво озброєння в країні не припинялося. За його словами, оборонні підприємства працювали безперервно, а твердження Дональда Трампа про нібито вичерпання іранських запасів зброї є "брехнею".

Темпи перевищують довоєнний період

Додаткові подробиці навів командувач Аерокосмічних сил КВІР Маджид Мусаві. Він зазначив, що темпи оновлення та поповнення пускових установок значно зросли й навіть перевищили показники довоєнного періоду під час нинішньої паузи.

У Тегерані також вважають, що США не можуть оперативно відновити власні запаси боєприпасів і змушені доставляти техніку з віддалених регіонів. За словами Мусаві, постачання для супротивників відбувається поступово "з іншого боку світу". Він переконаний, що опоненти Ірану вже "програли цей етап війни" та втратили вплив на Ормузьку протоку, Ліван і регіон загалом.

Радник головнокомандувача КВІР Мохаммед Реза Накді своєю чергою виступив із різким попередженням на адресу США та Ізраїлю.

"Вони думали, що наші ракети закінчаться, і що ми не зможемо виробляти більше. Я обіцяю вам, якщо вони розпочнуть війну, ми використовуватимемо ракети та безпілотники, серійні номери та дати яких показують, що вони були вироблені у травні 2026 року", - запевнив генерал.