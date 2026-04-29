Иран заявил о непрерывном производстве оружия, несмотря на удары США: темпы превышают довоенные

В Иране опровергли заявления США о якобы уничтожении их военного потенциала. В Тегеране подчеркивают, что производство вооружений продолжается бесперебойно, а запасы регулярно пополняются.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талай-Ник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Caspian News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Производство вооружения в стране не прекращалось

Талай-Ник заявил, что, несмотря на удары со стороны США, производство вооружений в стране не прекращалось. По его словам, оборонные предприятия работали непрерывно, а утверждение Дональда Трампа о якобы исчерпании иранских запасов оружия является "ложью".

Темпы превышают довоенный период

Дополнительные подробности привел командующий Аэрокосмическими силами КСИР Маджид Мусави. Он отметил, что темпы обновления и пополнения пусковых установок значительно выросли и даже превысили показатели довоенного периода во время нынешней паузы.

В Тегеране также считают, что США не могут оперативно восстановить собственные запасы боеприпасов и вынуждены доставлять технику из отдаленных регионов. По словам Мусави, поставки для противников происходят постепенно "с другого конца света". Он убежден, что оппоненты Ирана уже "проиграли этот этап войны" и утратили влияние на Ормузский пролив, Ливан и регион в целом.

Советник главнокомандующего КСИР Мохаммед Реза Накди, в свою очередь, выступил с резким предупреждением в адрес США и Израиля.

"Они думали, что наши ракеты закончатся и что мы не сможем производить больше. Я обещаю вам, если они начнут войну, мы будем использовать ракеты и беспилотники, серийные номера и даты которых показывают, что они были произведены в мае 2026 года", - заверил генерал.