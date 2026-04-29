РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
20493 посетителя онлайн
Новости Операция США против Ирана
2 173 30

Иран заявил о непрерывном производстве оружия, несмотря на удары США: темпы превышают довоенные

Иран заявил, что может выйти из режима прекращения огня

В Иране опровергли заявления США о якобы уничтожении их военного потенциала. В Тегеране подчеркивают, что производство вооружений продолжается бесперебойно, а запасы регулярно пополняются.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талай-Ник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Caspian News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Производство вооружения в стране не прекращалось

Талай-Ник заявил, что, несмотря на удары со стороны США, производство вооружений в стране не прекращалось. По его словам, оборонные предприятия работали непрерывно, а утверждение Дональда Трампа о якобы исчерпании иранских запасов оружия является "ложью".

Темпы превышают довоенный период

Дополнительные подробности привел командующий Аэрокосмическими силами КСИР Маджид Мусави. Он отметил, что темпы обновления и пополнения пусковых установок значительно выросли и даже превысили показатели довоенного периода во время нынешней паузы.

В Тегеране также считают, что США не могут оперативно восстановить собственные запасы боеприпасов и вынуждены доставлять технику из отдаленных регионов. По словам Мусави, поставки для противников происходят постепенно "с другого конца света". Он убежден, что оппоненты Ирана уже "проиграли этот этап войны" и утратили влияние на Ормузский пролив, Ливан и регион в целом.

Советник главнокомандующего КСИР Мохаммед Реза Накди, в свою очередь, выступил с резким предупреждением в адрес США и Израиля.

"Они думали, что наши ракеты закончатся и что мы не сможем производить больше. Я обещаю вам, если они начнут войну, мы будем использовать ракеты и беспилотники, серийные номера и даты которых показывают, что они были произведены в мае 2026 года", - заверил генерал.

Автор: 

Иран (2863) оружие (10425) США (29300)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Іранцям вірити- себе не поважати.
показать весь комментарий
29.04.2026 06:48 Ответить
+7
Мене, вже не один рік, цікавить одна річ - США запускають в космос, регулярно, різноманітні апарати - супутники, пілотовані кораблі... Але не мають "Повітряно-космічних військ". РФ - угробила, практично, свою аерокосмічну галузь, але має "Аерокосмічні війська"...
Тепер нова фаза "Сміхопанорами" - авіація Ірану літає на літаках 70-х років ХХ ст., і теж має "Аерокосмічні війська"... Справа за Зімбабве...
А що там з "нарощуванням випуску ***********" - так вони і так повинні були "нарощувать" - бо віддали значну їх частину, кацапам... Та й дивлячись, ЯКІ ********** вони "нарощують"? Бо ракети ППО вони брали у Росії... Морські міни - також... А патронів для стрілецького озброєння, та артснарядів, вони можуть випускать, скільки-завгодно - до літаків, з кораблями, та ракет американських, вони, все одно, не дістануть... З мечем важко йти, проти міномета...
показать весь комментарий
29.04.2026 06:53 Ответить
+6
Ну що рудовласка знову рушникоголові тобі поводили по губах. Випий пігулку і скажи про перемогу в черговій війні. Позорисько нікчемне.
показать весь комментарий
29.04.2026 06:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що рудовласка знову рушникоголові тобі поводили по губах. Випий пігулку і скажи про перемогу в черговій війні. Позорисько нікчемне.
показать весь комментарий
29.04.2026 06:37 Ответить
Іранцям вірити- себе не поважати.
показать весь комментарий
29.04.2026 06:48 Ответить
А Аерокосмічні сили Ірану: це як «Армянське радіо», або «Британські вчені».Здатні лише цивільні літаки збивати, як і кацапи.
показать весь комментарий
29.04.2026 06:53 Ответить
Мене, вже не один рік, цікавить одна річ - США запускають в космос, регулярно, різноманітні апарати - супутники, пілотовані кораблі... Але не мають "Повітряно-космічних військ". РФ - угробила, практично, свою аерокосмічну галузь, але має "Аерокосмічні війська"...
Тепер нова фаза "Сміхопанорами" - авіація Ірану літає на літаках 70-х років ХХ ст., і теж має "Аерокосмічні війська"... Справа за Зімбабве...
А що там з "нарощуванням випуску ***********" - так вони і так повинні були "нарощувать" - бо віддали значну їх частину, кацапам... Та й дивлячись, ЯКІ ********** вони "нарощують"? Бо ракети ППО вони брали у Росії... Морські міни - також... А патронів для стрілецького озброєння, та артснарядів, вони можуть випускать, скільки-завгодно - до літаків, з кораблями, та ракет американських, вони, все одно, не дістануть... З мечем важко йти, проти міномета...
показать весь комментарий
29.04.2026 06:53 Ответить
Ми ще багато чого не знаємо...
Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі Джерело: https://censor.net/ua/n3512374
показать весь комментарий
29.04.2026 08:34 Ответить
https://apostrophe.ua/politics/proryiv-v-diplomatii-rossiya-i-uganda-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-kosmose.html "Прорив в дипломатії": Росія і Уганда підписали угоду про співпрацю в космосі
За повідомленнями російських пропагандистів, " сторони змогли домовитися про партнерство у виробництві космічних супутників, а також обговорили ситуацію в Україні та загальну ситуацію у світі".
Потужно.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:09 Ответить
Наскільки мені відомо, Уганда розташована в екваторіальному поясі. Там ще є ліси, з великими деревами... З них можна буде зробить велику рогатку - супутники на орбіту, запускать...
"2050 год. Рассийская дярьовня.
- Деда! А, деда?!... А чо то за белые полосы па небу чертятся, и гремит сильно? Ада Илья-прарок, на огненнай калеснице, праезжает?
- Нет, внучок... То богопративные гейрапейцы, на жалезных птицах лятають... Савсем разучилися, как прастые люди, на тялегах ездить... ".
показать весь комментарий
29.04.2026 09:21 Ответить
Французи у "своїй" Екваторіальній Гвіані космодром мають. Але назвати Екваторіальну Гвіану космічною державою - те саме, що назвати БРСР - ядерною державою.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:41 Ответить
Ну - ми теж розробляли "Морський старт" - бо з екваторіальної зони, кажуть, набагато зручніше і дешевше, запускать космічні кораблі... Французи розмістили космодром у Гвіані, і з причин безпеки - бо територія франції густо заселена. А Гвіана сама знаходиться біля океану, і населені пункти розташовані негусто - тому менша небезпека, при катастрофі... А кацапам навіщо? Хіба що, розуміють, що при анексії Сибіру, Китаєм, космодром "Восточний" вони теж заберуть? (Байконур вони, фактично, вже втратили - і старіє він, а на реконструкцію грошей немає, та й казахи можуть, у будь-який момент, їм доступ, туди, перекрить... А "Плєсєцк" теж наполовину зруйнований, після минулорічного "старту"...).
показать весь комментарий
29.04.2026 11:03 Ответить
Є і фізичні, і політичні причини.
Тільки мова йшла про те, що участь в космічній програмі ще не робить державу космічною.
Можна працювати в Академії наук і всім про це з гордістю розповідати, замовчуючи, що працюєш там прибиральником.
показать весь комментарий
29.04.2026 11:23 Ответить
Це заразний вірус пропаганди, ланцюжок пожирення якого від агресора до жертви очевидний:
гебельс-Ізраїль-Іран-росія-США-...
показать весь комментарий
29.04.2026 12:04 Ответить
Два питання:
"Що таке "ланцюжок "пожирення"?", і " Який стосунок Ізраїль , має до "Геббельса", та Ірану?
Тобі не здається, що ти пробуєш "впіхнуть ***********"?...
показать весь комментарий
29.04.2026 12:16 Ответить
гебельс насилував за допомогою пропаганди євреїв.
Коли євреї отримали свою державу - повністю перейняли технологію пропаганди гебельса. Цю суть можна прочитати в любій радянські газеті чи журналі.
Далі від євреїв пропаганді гебельса навчились в Ірані...
... і так далі.
показать весь комментарий
29.04.2026 12:39 Ответить
Давай, тепер, детальніше, про "насилування", геббельсом, євреїв...
Потім про "перейняття євреями, пропаганди Геббельса"...
Карикатуру "Кукриніксів", часів Льоньки Брєжнєва, я оцінив - така сама "геббельсовщина"...
показать весь комментарий
29.04.2026 12:49 Ответить
Ну все просто. На зустрічі з євреями ліліпутін так їм і сказав.
https://www.pravda.com.ua/rus/photo-video/2014/07/10/7031539/ Путин на встрече с евреями Москвы назвал Геббельса талантливым человеком: "Он добивался своего, он был талантливый человек".
Співпадіння?
Ні.
Вони зрозуміли один одного.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:21 Ответить
Ясно... Відповіді, на мої питання, немає... Суцільне "накидання лайна, на вентилятор..."
показать весь комментарий
29.04.2026 13:35 Ответить
А які відповіді ти бажаєш почитати?
Що на цензорі повно не тільки московитських ботів, а й ізраїльських, що просувають свою пропаганду.
Власне як і всюди - наприклад в тєлєграмі.
Якось мало бажання тобі пояснювати очевидне.
Ізраїльські боти - просто стадом живуть на сторінці того ж Мадяра в тєлєзі.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:38 Ответить
Та вже пиши прямо : що я - "жидяра", " жидьонок", "єврейський бот"... Давно мене так не обзивали...
Я тут не "веду єврейську пропаганду" - лише тебе прошу довести мені свою правоту... А ти лише накидаєш мені пустопорожнє балабольство...
показать весь комментарий
29.04.2026 13:58 Ответить
Ти сказав не я.
Але після того як ти обізвав козаків "єврейськими вихрестами" - стало все зрозуміло.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:38 Ответить
Я думав - ти розумніший... На жаль, я помилився...
показать весь комментарий
29.04.2026 23:45 Ответить
Мені що до того?
Я до тебе пишу не для оцінок - а для критики твоєї маячні.
показать весь комментарий
29.04.2026 23:55 Ответить
"Критикуй"... Я тобі не заважаю... Одним "критиканом" більше, одним менше - мені не звикать... Я не вірив одному висловлюванню, тривалий час... Але потім, нажаль,впевнився, що воно вірне...
"Обмежені люди, на відміну від "обмежено інформованих, не ******* людей, більш інформованіших за них самих... Бо вважають, що вони заважають їм "проявлять себе"...
Я тобі спробував пояснить ситуацію - а ти, замість того, щоб розібраться, поліз у бутилку"... Що це означає? що ти образився...
показать весь комментарий
30.04.2026 00:05 Ответить
Та ну що ти. Хто я такий, і хто ти такий, щоб грати в ображання.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:06 Ответить
Та і я про ЦЕ...
показать весь комментарий
30.04.2026 11:07 Ответить
Сліди іранського програмного забезпечення несуть на собі видбиток шкіл технологічних унівеситетів США.
Цікаво, про що там думали, коли 25-30 років тому приймали на навчання студентів з тоталітарної держави і ділились знаннями-технологіями?
показать весь комментарий
29.04.2026 07:12 Ответить
Ну голова МЗС Ірану чогось їздив до путіна, мабуть щось хотів і це явно були не цукерки. Напевно буде ще одна гаряча фаза протистояння США та Ірану.
показать весь комментарий
29.04.2026 07:14 Ответить
Хто там ще трампона не обісцяв?
показать весь комментарий
29.04.2026 07:29 Ответить
Такі заяви повна туфта. Калька з кацапів.
показать весь комментарий
29.04.2026 07:44 Ответить
Если балабольством это оружие,то Иран вторая по могуществу страна,после шашлыкоминдичляндии.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:53 Ответить
Треба Іран розвалити зсередини! Заслати до них Міндича...Його одразу стратять,шляхом обрізання...голови..а тоді Умеров, як друг, нацькує на Іран Турцію, яка перекриє Босфор...тут і батальйони з Монако підтягнуться....
показать весь комментарий
29.04.2026 09:06 Ответить
 
 