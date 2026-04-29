США оцінюють реакцію Ірану на можливу заяву Трампа про перемогу

У США аналізують можливі дії Ірану у разі заяви Дональда Трампа про перемогу у війні. Розвідка розглядає кілька сценаріїв розвитку подій залежно від подальших кроків Вашингтона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters з посиланням на американських чиновників.

У США прогнозують реакцію Ірану

За даними джерел, у Вашингтоні обговорюють варіанти, за яких США можуть скоротити свою участь у війні або, навпаки, зберегти військову присутність у регіоні.

Частина посадовців вважає, що у разі згортання участі США Іран може сприйняти це як власну перемогу, навіть якщо формально про перемогу заявить американська сторона.

Водночас сценарій, коли Трамп оголосить про перемогу, але залишить війська в регіоні, може розглядатися Тегераном як тактичний крок для переговорів.

Читайте: Росія в ООН підтримала Іран щодо Ормузької протоки

Фактор нафти та внутрішній тиск у США

Остаточного рішення щодо подальших дій наразі немає. США можуть як піти на деескалацію, так і знову активізувати бойові дії.

Зазначається, що швидке завершення конфлікту могло б знизити політичний тиск на Трампа, адже підтримка війни серед американців знижується. За опитуваннями, лише близько чверті громадян вважають її виправданою.

Ситуацію ускладнює й Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Через дії Ірану судноплавство там частково порушене, що вже впливає на ціни енергоносіїв.

Також читайте: Трамп скептично ставиться до нової мирної пропозиції Ірану, - WSJ

Крім того, за інформацією джерел, Іран використовує паузу в бойових діях для відновлення своїх військових можливостей. Зокрема, йдеться про повернення техніки та озброєння на позиції.

Водночас масштабні сценарії, як-от повномасштабне вторгнення, наразі виглядають менш імовірними. Натомість США можуть розглядати обмежені удари або точкові дії.

Раніше ми повідомляли, що уряд США 28 квітня запровадив новий пакет санкцій проти осіб і компаній, пов’язаних із тіньовою банківською системою Ірану. Обмеження спрямовані на фінансові мережі, які допомагають обходити міжнародні санкції.

Також читайте: ОАЕ оголосили про вихід зі складу ОПЕК та розширеної угоди ОПЕК+ з Росією (оновлено)