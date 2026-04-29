США оцінюють реакцію Ірану на можливу заяву Трампа про перемогу
У США аналізують можливі дії Ірану у разі заяви Дональда Трампа про перемогу у війні. Розвідка розглядає кілька сценаріїв розвитку подій залежно від подальших кроків Вашингтона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters з посиланням на американських чиновників.
У США прогнозують реакцію Ірану
За даними джерел, у Вашингтоні обговорюють варіанти, за яких США можуть скоротити свою участь у війні або, навпаки, зберегти військову присутність у регіоні.
Частина посадовців вважає, що у разі згортання участі США Іран може сприйняти це як власну перемогу, навіть якщо формально про перемогу заявить американська сторона.
Водночас сценарій, коли Трамп оголосить про перемогу, але залишить війська в регіоні, може розглядатися Тегераном як тактичний крок для переговорів.
Фактор нафти та внутрішній тиск у США
Остаточного рішення щодо подальших дій наразі немає. США можуть як піти на деескалацію, так і знову активізувати бойові дії.
Зазначається, що швидке завершення конфлікту могло б знизити політичний тиск на Трампа, адже підтримка війни серед американців знижується. За опитуваннями, лише близько чверті громадян вважають її виправданою.
Ситуацію ускладнює й Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Через дії Ірану судноплавство там частково порушене, що вже впливає на ціни енергоносіїв.
Крім того, за інформацією джерел, Іран використовує паузу в бойових діях для відновлення своїх військових можливостей. Зокрема, йдеться про повернення техніки та озброєння на позиції.
Водночас масштабні сценарії, як-от повномасштабне вторгнення, наразі виглядають менш імовірними. Натомість США можуть розглядати обмежені удари або точкові дії.
- Раніше ми повідомляли, що уряд США 28 квітня запровадив новий пакет санкцій проти осіб і компаній, пов’язаних із тіньовою банківською системою Ірану. Обмеження спрямовані на фінансові мережі, які допомагають обходити міжнародні санкції.
Перемога, це приведення противника до стану коли він не може чинити:
■ військовий,
■ політичний,
■ економічний,
■ ідеологічний опори і тиск на міжнародній арені.
Без доведення противника до такого стану, всі намагання нагодувати плебс цукеркою з обгорткою «Халва», все рівно залишаються зі смаком гівна.
