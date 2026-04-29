Новини Операція США проти Ірану
2 188 10

США оцінюють реакцію Ірану на можливу заяву Трампа про перемогу

Вашингтон вивчає, як Іран сприйме можливу перемогу США

У США аналізують можливі дії Ірану у разі заяви Дональда Трампа про перемогу у війні. Розвідка розглядає кілька сценаріїв розвитку подій залежно від подальших кроків Вашингтона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters з посиланням на американських чиновників.

У США прогнозують реакцію Ірану

За даними джерел, у Вашингтоні обговорюють варіанти, за яких США можуть скоротити свою участь у війні або, навпаки, зберегти військову присутність у регіоні.

Частина посадовців вважає, що у разі згортання участі США Іран може сприйняти це як власну перемогу, навіть якщо формально про перемогу заявить американська сторона.

Водночас сценарій, коли Трамп оголосить про перемогу, але залишить війська в регіоні, може розглядатися Тегераном як тактичний крок для переговорів.

Фактор нафти та внутрішній тиск у США

Остаточного рішення щодо подальших дій наразі немає. США можуть як піти на деескалацію, так і знову активізувати бойові дії.

Зазначається, що швидке завершення конфлікту могло б знизити політичний тиск на Трампа, адже підтримка війни серед американців знижується. За опитуваннями, лише близько чверті громадян вважають її виправданою.

Ситуацію ускладнює й Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Через дії Ірану судноплавство там частково порушене, що вже впливає на ціни енергоносіїв.

Крім того, за інформацією джерел, Іран використовує паузу в бойових діях для відновлення своїх військових можливостей. Зокрема, йдеться про повернення техніки та озброєння на позиції.

Водночас масштабні сценарії, як-от повномасштабне вторгнення, наразі виглядають менш імовірними. Натомість США можуть розглядати обмежені удари або точкові дії.

  • Раніше ми повідомляли, що уряд США 28 квітня запровадив новий пакет санкцій проти осіб і компаній, пов’язаних із тіньовою банківською системою Ірану. Обмеження спрямовані на фінансові мережі, які допомагають обходити міжнародні санкції.

Топ коментарі
+4
та вменяемые люди уже не реагируют на то, что трамп там по десятому кругу рыгает, чтобы его криминальные дружки делали гешефты на бирже.

какое имеет значение заявление в котором трамп и сша в 100500 раз победили в войне?!
показати весь коментар
29.04.2026 01:22 Відповісти
+4
яка реакція Ірану на заяву трампа про перемогу ?
адекватна, як і у всього світу: КЛОУН !

.
показати весь коментар
29.04.2026 01:56 Відповісти
+4
Міні-лекція для адміністрації шоу-труппи TACO.
Перемога, це приведення противника до стану коли він не може чинити:
■ військовий,
■ політичний,
■ економічний,
■ ідеологічний опори і тиск на міжнародній арені.
Без доведення противника до такого стану, всі намагання нагодувати плебс цукеркою з обгорткою «Халва», все рівно залишаються зі смаком гівна.
показати весь коментар
29.04.2026 03:36 Відповісти
квір буде вітати таку заяву, бо тепер зможе брати платню за прохід протокою, і нарешт зможе почати відкопувати свій гексафторид урану.
показати весь коментар
29.04.2026 01:15 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.04.2026 01:22 Відповісти
Головне медалькі з рудим як більш накліпати, воно конченне самозакохане лайно яке саме цього і жадає, плювати на все інше, паспорт з рожею Трампа всі вже бачили ні?
показати весь коментар
29.04.2026 02:09 Відповісти
А як будуть бомбити далі ?
Дідо скаже що то не Іран а бін НЕ ладен ?
показати весь коментар
29.04.2026 04:25 Відповісти
Яка реакція? Гомеричний сміх і пальцем біля скроні покрутять.
показати весь коментар
29.04.2026 05:46 Відповісти
Всі перемогли- розбігайтесь по своїх кутках. А Бєнє надеріть вуха за підбурювання.
показати весь коментар
29.04.2026 05:56 Відповісти
Тромб тарганів в голові перемогти не може.Куди там Іран.
показати весь коментар
29.04.2026 09:32 Відповісти
 
 