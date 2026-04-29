США оценивают реакцию Ирана на возможное заявление Трампа о победе

В США анализируют возможные действия Ирана в случае заявления Дональда Трампа о победе в войне. Разведка рассматривает несколько сценариев развития событий в зависимости от дальнейших шагов Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на американских чиновников.

В США прогнозируют реакцию Ирана

По данным источников, в Вашингтоне обсуждают варианты, при которых США могут сократить свое участие в войне или, наоборот, сохранить военное присутствие в регионе.

Часть чиновников считает, что в случае сворачивания участия США Иран может воспринять это как собственную победу, даже если формально о победе заявит американская сторона.

В то же время сценарий, при котором Трамп объявит о победе, но оставит войска в регионе, может рассматриваться Тегераном как тактический шаг для переговоров.

Фактор нефти и внутреннее давление в США

Окончательного решения о дальнейших действиях пока нет. США могут как пойти на деэскалацию, так и вновь активизировать боевые действия.

Отмечается, что быстрое завершение конфликта могло бы снизить политическое давление на Трампа, ведь поддержка войны среди американцев снижается. По опросам, лишь около четверти граждан считают ее оправданной.

Ситуацию осложняет и Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Из-за действий Ирана судоходство там частично нарушено, что уже влияет на цены энергоносителей.

Кроме того, по информации источников, Иран использует паузу в боевых действиях для восстановления своих военных возможностей. В частности, речь идет о возвращении техники и вооружения на позиции.

В то же время масштабные сценарии, такие как полномасштабное вторжение, пока выглядят менее вероятными. Вместо этого США могут рассматривать ограниченные удары или точечные действия.

Ранее мы сообщали, что правительство США 28 апреля ввело новый пакет санкций против лиц и компаний, связанных с теневой банковской системой Ирана. Ограничения направлены на финансовые сети, которые помогают обходить международные санкции.

