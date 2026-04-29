США оценивают реакцию Ирана на возможное заявление Трампа о победе

Вашингтон изучает, как Иран воспримет возможную победу США

В США анализируют возможные действия Ирана в случае заявления Дональда Трампа о победе в войне. Разведка рассматривает несколько сценариев развития событий в зависимости от дальнейших шагов Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на американских чиновников.

В США прогнозируют реакцию Ирана

По данным источников, в Вашингтоне обсуждают варианты, при которых США могут сократить свое участие в войне или, наоборот, сохранить военное присутствие в регионе.

Часть чиновников считает, что в случае сворачивания участия США Иран может воспринять это как собственную победу, даже если формально о победе заявит американская сторона.

В то же время сценарий, при котором Трамп объявит о победе, но оставит войска в регионе, может рассматриваться Тегераном как тактический шаг для переговоров.

Читайте: Россия в ООН поддержала Иран по поводу Ормузского пролива

Фактор нефти и внутреннее давление в США

Окончательного решения о дальнейших действиях пока нет. США могут как пойти на деэскалацию, так и вновь активизировать боевые действия.

Отмечается, что быстрое завершение конфликта могло бы снизить политическое давление на Трампа, ведь поддержка войны среди американцев снижается. По опросам, лишь около четверти граждан считают ее оправданной.

Ситуацию осложняет и Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Из-за действий Ирана судоходство там частично нарушено, что уже влияет на цены энергоносителей.

Читайте также: Трамп скептически относится к новому мирному предложению Ирана, — WSJ

Кроме того, по информации источников, Иран использует паузу в боевых действиях для восстановления своих военных возможностей. В частности, речь идет о возвращении техники и вооружения на позиции.

В то же время масштабные сценарии, такие как полномасштабное вторжение, пока выглядят менее вероятными. Вместо этого США могут рассматривать ограниченные удары или точечные действия.

  • Ранее мы сообщали, что правительство США 28 апреля ввело новый пакет санкций против лиц и компаний, связанных с теневой банковской системой Ирана. Ограничения направлены на финансовые сети, которые помогают обходить международные санкции.

Читайте также: ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и расширенного соглашения ОПЕК+ с Россией (обновлено)

Топ комментарии
та вменяемые люди уже не реагируют на то, что трамп там по десятому кругу рыгает, чтобы его криминальные дружки делали гешефты на бирже.

какое имеет значение заявление в котором трамп и сша в 100500 раз победили в войне?!
29.04.2026 01:22
яка реакція Ірану на заяву трампа про перемогу ?
адекватна, як і у всього світу: КЛОУН !

.
29.04.2026 01:56
Міні-лекція для адміністрації шоу-труппи TACO.
Перемога, це приведення противника до стану коли він не може чинити:
■ військовий,
■ політичний,
■ економічний,
■ ідеологічний опори і тиск на міжнародній арені.
Без доведення противника до такого стану, всі намагання нагодувати плебс цукеркою з обгорткою «Халва», все рівно залишаються зі смаком гівна.
29.04.2026 03:36
квір буде вітати таку заяву, бо тепер зможе брати платню за прохід протокою, і нарешт зможе почати відкопувати свій гексафторид урану.
29.04.2026 01:15
🤣🤣🤣🤣🤣
29.04.2026 01:22
Головне медалькі з рудим як більш накліпати, воно конченне самозакохане лайно яке саме цього і жадає, плювати на все інше, паспорт з рожею Трампа всі вже бачили ні?
29.04.2026 02:09
29.04.2026 03:36
А як будуть бомбити далі ?
Дідо скаже що то не Іран а бін НЕ ладен ?
29.04.2026 04:25
Яка реакція? Гомеричний сміх і пальцем біля скроні покрутять.
29.04.2026 05:46
Всі перемогли- розбігайтесь по своїх кутках. А Бєнє надеріть вуха за підбурювання.
29.04.2026 05:56
Тромб тарганів в голові перемогти не може.Куди там Іран.
29.04.2026 09:32
 
 