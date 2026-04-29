Трамп возмутился из-за заявления Мерца об Иране: Он не имеет представления, о чем говорит
Президент США Дональд Трамп возмущён заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о наличии ядерного оружия в Иране.
Об этом лидер США написал в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Трампа
"Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Он понятия не имеет, о чем говорит! Если бы Иран имел ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я сейчас делаю с Ираном то, что другие страны или президенты должны были бы сделать уже давно", - заверил Трамп.
Кроме того, Трамп утверждает, что экономическая ситуация в Германии вызывает у него вопросы.
"Неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах!", - добавил он.
Что предшествовало?
Во время выступления в гимназии имени Карла Великого в Марсберге Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон не демонстрирует четкой стратегии в отношении Ирана, тогда как иранские власти, по его мнению, унижают американскую нацию.
До царювання Ліндона Джонсона негри, щоб мати право голоса, мали складати іспити і платити податок. Джонсон лоханувся, замість того щоб запровадити такі самі вимоги для білих, він просто як Шаріков взяв і поділив порівну.
Результати бачимо.
О, так! Адже навіть досвічені психіатри не можуть осягнути той Всесвіт, що утворився в голові рудої мавпи і в якому вона живе більшу частину свого життя! Навіть викиди з того Всесвіту, які трампон говорить ротом не дають хоч приблизного уявлення про це. А от з об'єктивною реальністю у рудого проблеми...
Хоча мені відомий і інший "лідор" з такими самими проблемами, але в трохи меншому маштабі...