Трамп возмутился из-за заявления Мерца об Иране: Он не имеет представления, о чем говорит

Президент США Дональд Трамп возмущён заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о наличии ядерного оружия в Иране.

Реакция Трампа

"Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Он понятия не имеет, о чем говорит! Если бы Иран имел ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я сейчас делаю с Ираном то, что другие страны или президенты должны были бы сделать уже давно", - заверил Трамп.

Читайте также: Иран заявил о непрерывном производстве оружия, несмотря на удары США: темпы превышают довоенные

Кроме того, Трамп утверждает, что экономическая ситуация в Германии вызывает у него вопросы.

"Неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах!", - добавил он.

Что предшествовало?

Во время выступления в гимназии имени Карла Великого в Марсберге Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон не демонстрирует четкой стратегии в отношении Ирана, тогда как иранские власти, по его мнению, унижают американскую нацию.

Читайте также: США оценивают реакцию Ирана на возможное заявление Трампа о победе