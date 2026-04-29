Трамп возмутился из-за заявления Мерца об Иране: Он не имеет представления, о чем говорит

Мерц и Трамп

Президент США Дональд Трамп возмущён заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о наличии ядерного оружия в Иране. 

Об этом лидер США написал в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа 

"Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Он понятия не имеет, о чем говорит! Если бы Иран имел ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я сейчас делаю с Ираном то, что другие страны или президенты должны были бы сделать уже давно", - заверил Трамп.

Кроме того, Трамп утверждает, что экономическая ситуация в Германии вызывает у него вопросы.

"Неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах!", - добавил он.

Что предшествовало?

Во время выступления в гимназии имени Карла Великого в Марсберге Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон не демонстрирует четкой стратегии в отношении Ирана, тогда как иранские власти, по его мнению, унижают американскую нацию.

Иран США Трамп Дональд Фридрих Мерц
Цікаво - а Трамп має уявлення, про що говорить? За період свого правління він довів усьому світу зовсім зворотнє...
29.04.2026 06:58 Ответить
Має але сам категорично з цим не згоден, а до психіатричної лікарні не везуть.
29.04.2026 07:22 Ответить
Уявляюсобі родумовий рівень тіх хто у США обрав оце в презиленти. Хоча про шо це я коли у нас обрали ось таке.
29.04.2026 07:06 Ответить
Як не прикро, але ≈70% будь-якої людської популяції зконцентровано на «стабільності» і не здатна до критичного аналізу навіть на найближчу перспективу. Тобто щоб завтра було як сьогодні ну і трішечки краще. Типова ідеологія суспільства споживання (смачно поісти-попити, красиво вдягнутись, весело відпочити, безпечно потрахатись) яка уперто насаджуеться політиками-популістами вже майже 100 років.
До царювання Ліндона Джонсона негри, щоб мати право голоса, мали складати іспити і платити податок. Джонсон лоханувся, замість того щоб запровадити такі самі вимоги для білих, він просто як Шаріков взяв і поділив порівну.
Результати бачимо.
29.04.2026 07:31 Ответить
Рудий гребінь-не пи₴ди.
29.04.2026 07:28 Ответить
Цей Мерц навіть зеленого поняття не має за Іран - Трамп
29.04.2026 07:33 Ответить
"Він не має уявлення, про що говорить!" Джерело: https://censor.net/ua/n4000492

О, так! Адже навіть досвічені психіатри не можуть осягнути той Всесвіт, що утворився в голові рудої мавпи і в якому вона живе більшу частину свого життя! Навіть викиди з того Всесвіту, які трампон говорить ротом не дають хоч приблизного уявлення про це. А от з об'єктивною реальністю у рудого проблеми...
Хоча мені відомий і інший "лідор" з такими самими проблемами, але в трохи меншому маштабі...
29.04.2026 07:35 Ответить
Довбень донні всіх замирив потім всі війни виграв , а тепер знову всіх замирює .Парадокс .
29.04.2026 07:40 Ответить
готовте там нового вчителя, бо заїбав вже всіх.
29.04.2026 07:41 Ответить
Естественно не имеет. Потому в тот Иран и не влазит, в отличии от Трампа который точно так же нихрена не понимает, но лезет везде где только можно
29.04.2026 08:08 Ответить
"Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках" - а що маємо зараз, дурню?
29.04.2026 08:30 Ответить
Это точно Дональд,фриц просто балаболка,как будто не немец,а какой то гасконец или бельгиец,ляпает языком не вдумываясь в сказанное.
29.04.2026 08:47 Ответить
Вже час Маску виходити з наркотичної коми... Бо доні один не впорається ...два дебіла все ж таки більша сила....
29.04.2026 08:53 Ответить
"Мати ЯЗ" не означає мати власну ЯЗ, зроблену в Ірані і контрольовану Іраном. Допоки існує радянська ЯЗ в путлєра, в Сі та в ИИна Іран може отримати ЯЗ від союзників. Слова Фрідріха Мерца варто почути і врахувати.
29.04.2026 09:56 Ответить
Це ледь не єдине в чому я погоджуюсь з трампаксом. Таким режим як Іран, росія, пн Корея не можна мати ядерну зброю. І шкода, дійсно, що світ не задушив їх в зародку. Якби ***** жорстко в 2008 зламали; чи навіть за війну проти Чечні в 99му, то ядерної загрози б усьому світу не було і бомбили б парашу сьогодні усією коаліцією НАТО не побоюючись ядерної дубини.
29.04.2026 10:00 Ответить
Просто треба мати яйця, щоб пояснити раз і назавжди переліченим Вами країнам-шантажистам різницю між просто військовою поразкою та повним винищенням всіх двоногих створінь на їхній території у разі спроби застосувати ядерну зброю (як в якості помсти, так і в якості перестороги, щоб ця нація не утнула подібне в майбутньому).
29.04.2026 20:59 Ответить
'Німеччина погано справляється...'? Можливо. Але можна подумати, що трампівскі США з чимось справляються добре.
29.04.2026 20:53 Ответить
 
 