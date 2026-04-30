Трамп: Мерц має займатися завершенням війни в Україні, а не втручатися у справи США

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та порадив йому приділяти більше уваги завершенню війни РФ проти України та ситуації у власній країні, а не втручатися у справи Вашингтона.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Заява Трампа

У заяві американський лідер вказав на "неефективність" Мерца у завершенні російсько-української війни та у розв'язанні проблем з імміграцією та енергетикою в Німеччині.

"Канцлер Німеччини мав би приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та наведенню ладу у своїй розхитаній країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, роблячи тим самим світ, у тому числі й Німеччину, безпечнішим місцем!", - написав Трамп.

Політичний контекст заяви

Раніше повідомлялося про політичні суперечки навколо зовнішньої політики США.

У цьому контексті також лунали зауваження щодо відсутності чіткої стратегії з боку Вашингтона у переговорах щодо припинення конфліктів.

До слова, нещодавно Трамп висловив розчарування заявою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані. За словами глави Білого дому, Мерц "не має уявлення, про що говорить". До того ж, за словами очільника США, "не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах".

