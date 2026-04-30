Трамп: Мерц має займатися завершенням війни в Україні, а не втручатися у справи США

Мерц та Трамп

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та порадив йому приділяти більше уваги завершенню війни РФ проти України та ситуації у власній країні, а не втручатися у справи Вашингтона.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Заява Трампа

У заяві американський лідер вказав на "неефективність" Мерца у завершенні російсько-української війни та у розв'язанні проблем з імміграцією та енергетикою в Німеччині.

"Канцлер Німеччини мав би приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та наведенню ладу у своїй розхитаній країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, роблячи тим самим світ, у тому числі й Німеччину, безпечнішим місцем!", - написав Трамп.

Трамп продовжує критикувати Мерца

Політичний контекст заяви

Раніше повідомлялося про політичні суперечки навколо зовнішньої політики США. Зокрема, звучали критичні заяви щодо переговорів з Іраном та оцінки їхньої ефективності.

У цьому контексті також лунали зауваження щодо відсутності чіткої стратегії з боку Вашингтона у переговорах щодо припинення конфліктів.

  • До слова, нещодавно Трамп висловив розчарування заявою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані. За словами глави Білого дому, Мерц "не має уявлення, про що говорить". До того ж, за словами очільника США, "не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах".

Топ коментарі
А хто є підписантом Будапештського меморандуму? Щось Німеччини я там не бачив, а от США - ТАК. Що скажеш? Качур Дональд?
30.04.2026 17:59 Відповісти
Як же заколебали ці педофіли що Трамп що Путін - якби їх вчасно посадили за махінації та педофілію - проблем би не було
30.04.2026 17:41 Відповісти
А нагадайте, хто обіцяв "завершити війну в Україні за 24h"?
30.04.2026 17:47 Відповісти
30.04.2026 17:41 Відповісти
30.04.2026 19:06 Відповісти
А чим має займатися трампло? Напевно і саме трампло не уявляє.🥴
30.04.2026 17:41 Відповісти
Он заряжает свой гольф кар) Не знаю чем, наверно оптимизмом.
30.04.2026 18:59 Відповісти
Трамп же не лізе у внутрішні справи Данії, Канади, Венесуели, Куби і т.п., ну то й Мерцу немає чого лізти у внутрішні справи Трампонії.
30.04.2026 17:44 Відповісти
Ну Трамп навіть в підметки не годиться для Мерца. І взагалі-то,я думаю,що Німеччина не остання скрипка в цьому оркестрі і дікуючи ТІЛЬКИ їй,Україна ще на плаву і не рудому дебілу вчити Мерца і Німеччину,як в економічних питаннях так і в міграційних,не говорячи вже про стабільність і порядок!!! Король Англії вже поставив на місце цього нарциса коли відповів,що якби не Англія то говорилиб вони французькою,скоро і Мерц пошле його подаллі.
30.04.2026 17:47 Відповісти
>так і в міграційних

то завозити різнокольорових мігрантів, які заміщають місцеве населення - добре?
30.04.2026 17:51 Відповісти
То не анжела завозила, а Мерц?
30.04.2026 18:55 Відповісти
вони всі завозять, ще з 60х
30.04.2026 19:03 Відповісти
Де Ви прочитали,що я сказав-це добре? З особистого досвіду знаю,що таке мігранти неконтрольовані. Наприклад в Бремені інколи думаєш чи не в Сирії ти перебуваєш і німці зовсім не радіють їхній присутності. Здебільшого вони ніде не працюють,а народжують по 6 і більше дітей і прекрасно себе почувають на виплатах дитячих. Але їх не менше аніж у США і на кордоні німці військ поки не ставили як Америка.Тому я і виклав свою думку,що не рудому вчити німців.
30.04.2026 21:16 Відповісти
хто всрався
30.04.2026 17:47 Відповісти
А нагадайте, хто обіцяв "завершити війну в Україні за 24h"?
30.04.2026 17:47 Відповісти
Він вже заявляв, що "то був такий жарт".
30.04.2026 19:21 Відповісти
На слово "жарт" в нього клепки не вистачило, він сказав "сарказм" і очевидно тупак не розуміє різниці.
30.04.2026 21:19 Відповісти
це руде ***** підживлює цю війну, але про це він чомусь мовчить
30.04.2026 17:50 Відповісти
gee zur хєр, herr trump!
30.04.2026 17:51 Відповісти
і ще оде додам, шановний пан Мерц, якщо вас критикує руде *****, значить ви все робите правильно.
30.04.2026 17:51 Відповісти
А хто є підписантом Будапештського меморандуму? Щось Німеччини я там не бачив, а от США - ТАК. Що скажеш? Качур Дональд?
30.04.2026 17:59 Відповісти
Він мабуть і не знає що то таке - БМ.
30.04.2026 19:22 Відповісти
Вже мабуть знає, - перси на перемовинах в Ісламаді Венса носом в той меморагдум добряче потикали, той там промовчав як всраний, але не поскаржитись Трампу не міг.
30.04.2026 21:25 Відповісти
Ми самі з вусами - Трамп
30.04.2026 18:05 Відповісти
Воно,вже,з рахунку збилось,скільки воєн воно завершило.Якби в ясна та в дупу Ху..ла не цілував то можливо і цю б війну завершив,яку обіцяв за день скінчити.Ти або труси вдягни або хрестик зніми.
30.04.2026 18:05 Відповісти
Больше срача. Благодаря Трампу у США останутся в союзниках Израиль и Катар.
30.04.2026 18:06 Відповісти
А хто обіцяв закінчити війну за 24 години? А тепер це відповідальність Мерца? Їбане чмо.
30.04.2026 18:11 Відповісти
Україні не треба "завершення війни".
Україні потрібна перемога і кордони 2013 року!
30.04.2026 18:25 Відповісти
трамп це типове бидло, як і пуйло .
30.04.2026 18:26 Відповісти
Казав я Мерцу -Тримай дулю в правій кишені... Ех...
30.04.2026 18:31 Відповісти
Трамп расхерачил путинских друзей - Иран,Трамп посадил в американскую тюряру друга путина мадурку,Трамп скоро разберётся с комуняцким гнездом Кубою,а что делал и делает фрик фриц,ничееего,просто балаболит.
30.04.2026 18:45 Відповісти
а Мерц підтримує Україну, військово і фінансово, яка тому самому путіну (а не його міфічним друзям) дає по зубам, що трумба безмежно бісить. так-то.
30.04.2026 18:55 Відповісти
А чим ху#лу допомогли Венесуела та Куба? От якби рудий чорт розібрався з П. Кореєю, тоді було б про що говорити.
30.04.2026 19:25 Відповісти
А ще Трампиня скасував військову допомогу Україні і допомагає ******* латати бюджет високими цінами на нафту та скасуванням санкцій.
Трампососи = дегенерати
30.04.2026 20:22 Відповісти
Дебілам завжди правда очі коле, а холуї діфірамби співають
30.04.2026 18:45 Відповісти
******* дедуган похоже достал уже всех кроме Витька и Зятька, пора ему на отдых...
30.04.2026 18:48 Відповісти
Ще трохи і Трампом будуть лякати нечемних дітей.
30.04.2026 18:51 Відповісти
Та Мерц как раз знает и понимает что делает очень даже хорошо )
30.04.2026 18:57 Відповісти
Рудий маразматик забув що підпис на меморандумі США а не Німеччини.
30.04.2026 19:32 Відповісти
Написал тампакс страны с 129 местом в рейтинге безопасности Канцлеру страны с 20 местом в рейтинге безопасности. Ахах...
Написал тампакс страны с 129 местом в рейтинге безопасности Канцлеру страны с 20 местом в рейтинге безопасности. Ахах...
30.04.2026 19:56 Відповісти
 
 