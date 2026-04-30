Новини
2 285 22

"Чарльз III - молодець, а Стармер нехай вчиться", - Трамп

Трамп про Стармера і Чарльза III

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе державний візит короля Великої Британії Чарльза III покращити його відносини з прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Трамп при цьому наголосив, що має загалом позитивне ставлення до британського прем’єра, але різко розкритикував його політику в окремих сферах.

"Подобається, але є проблеми": Трамп про Стармера

За словами президента США, він симпатизує Кіру Стармеру, однак вважає його політичні рішення помилковими.

Зокрема, Трамп заявив, що британський прем’єр, на його думку, припустився серйозних прорахунків у питаннях міграції та енергетики.

"Я не можу дати вам відповідь на це питання", – сказав Трамп, коментуючи можливий вплив візиту короля на відносини зі Стармером.

Водночас він порадив британському прем’єру орієнтуватися на стиль поведінки монарха.

"Навчіться у короля": Трамп дав пораду Лондону

Американський президент окремо відзначив промову Чарльза III під час виступу в Конгресі США, назвавши її однією з найкращих.

"Я вважаю, що він був фантастичним. Це була блискуча промова. Вона була виголошена чудово…", – заявив Трамп.

Він додав, що Стармеру варто "навчитися діяти так, як діє король", якщо той хоче досягти кращих результатів у політиці.

Напруга у відносинах США та Британії

Останнім часом між Вашингтоном і Лондоном зберігаються напружені дискусії, зокрема через позицію Британії щодо міжнародних конфліктів та військових операцій США.

Трамп раніше критикував британський уряд за обмеження доступу американських літаків до баз, які могли бути задіяні в операціях проти Ірану.

Він також натякав на можливість перегляду торговельної угоди між країнами, якщо позиція Лондона не зміниться. У відповідь Кір Стармер заявив, що не має наміру поступатися тиску США у ключових зовнішньополітичних питаннях.

Автор: 

Трамп Дональд (8774) Чарльз III (39) Стармер Кір (360)
Топ коментарі
Рудий кудлатий діду , лікуйтеся
показати весь коментар
30.04.2026 22:35 Відповісти
Ліків від дурості ще не придумали...
показати весь коментар
30.04.2026 22:38 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 22:46 Відповісти
обхезался???
показати весь коментар
30.04.2026 22:38 Відповісти
коли получив від шефа добряче по сраці, але так і не зрозумів за що
показати весь коментар
30.04.2026 22:41 Відповісти
Трамп, схоже, не второпав натяк з дзвоном...
показати весь коментар
30.04.2026 22:41 Відповісти
Стармер ще може чомусь навчиться,а руда обізяна ні.
показати весь коментар
30.04.2026 22:45 Відповісти
"Руда мавпа" гроші з допомоги та бюджету не краде, золоті унітази купують за свій рахунок, опозицію та иих медиа під шконку не загнав, та й взагалі не боїться спілкуватися з опозиційною пресою - регулярно влаштовує брифінги, коли закінчується його президентський термін, нові причини щоб залишитися не вигадує, двушки аятолам в ирани або путину не надсилае, навпаки припинив це робити, допомогу України з розвідданими із супутников не припинил та санкции з кремля не зняв. Цей перелик можно продовжити...
показати весь коментар
30.04.2026 23:41 Відповісти
Кончене...
показати весь коментар
30.04.2026 22:47 Відповісти
Этому идиоту ещё хотят нобелевскую дать... Кошмар ***...
показати весь коментар
30.04.2026 22:56 Відповісти
перший візит британського монарха був в червні 1939 року як раз перед початком 2-ї Світової, другий візит в жовтні 1957, якраз після запуску совєтами першого супутника балістичною ракетою Р-7, яку створювалась як носій ядерної зброї і ось зараз третій візит - схоже, намічається грандіозний шухер!
показати весь коментар
30.04.2026 22:58 Відповісти
Стармеру не довго залишилося..
показати весь коментар
30.04.2026 23:02 Відповісти
Торампуша пішов на чергове коло. Знов згадав про 350 мільярдів, про Нобелівську премію. В голові одна ізвіліна, і та по колу.
показати весь коментар
30.04.2026 23:12 Відповісти
Трамп навіть не зрозумів, як дипломатичноЧарльз тролив американців. Так тонко, і професійно, що вони йому аплодували.
показати весь коментар
30.04.2026 23:28 Відповісти
Оно дурко, так ничего и не второпало что ему сказали, и совсем не контролирует свои слова. Америка--- думай скорее.
показати весь коментар
30.04.2026 23:47 Відповісти
Вполне очевидно,в продолжении войны на Украине виноват от этот урод,принц Чарлз. Этот недоделок и Диану грохнул 30 лет назад...
показати весь коментар
01.05.2026 00:58 Відповісти
Британия решила не возвращать 10% НДС для США?
показати весь коментар
01.05.2026 05:35 Відповісти
Так, Чарльз111 молодець! А Трампу треба вчитися, так уже ніколи.....
показати весь коментар
01.05.2026 06:32 Відповісти
У Чарльза напевно є свій компромат на Трампа, тому він такий слухняний.
показати весь коментар
01.05.2026 06:53 Відповісти
 
 