"Чарльз III - молодець, а Стармер нехай вчиться", - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе державний візит короля Великої Британії Чарльза III покращити його відносини з прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Трамп при цьому наголосив, що має загалом позитивне ставлення до британського прем’єра, але різко розкритикував його політику в окремих сферах.

"Подобається, але є проблеми": Трамп про Стармера

За словами президента США, він симпатизує Кіру Стармеру, однак вважає його політичні рішення помилковими.

Зокрема, Трамп заявив, що британський прем’єр, на його думку, припустився серйозних прорахунків у питаннях міграції та енергетики.

"Я не можу дати вам відповідь на це питання", – сказав Трамп, коментуючи можливий вплив візиту короля на відносини зі Стармером.

Водночас він порадив британському прем’єру орієнтуватися на стиль поведінки монарха.

"Навчіться у короля": Трамп дав пораду Лондону

Американський президент окремо відзначив промову Чарльза III під час виступу в Конгресі США, назвавши її однією з найкращих.

"Я вважаю, що він був фантастичним. Це була блискуча промова. Вона була виголошена чудово…", – заявив Трамп.

Він додав, що Стармеру варто "навчитися діяти так, як діє король", якщо той хоче досягти кращих результатів у політиці.

Напруга у відносинах США та Британії

Останнім часом між Вашингтоном і Лондоном зберігаються напружені дискусії, зокрема через позицію Британії щодо міжнародних конфліктів та військових операцій США.

Трамп раніше критикував британський уряд за обмеження доступу американських літаків до баз, які могли бути задіяні в операціях проти Ірану.

Він також натякав на можливість перегляду торговельної угоди між країнами, якщо позиція Лондона не зміниться. У відповідь Кір Стармер заявив, що не має наміру поступатися тиску США у ключових зовнішньополітичних питаннях.

До речі, перед цим Трамп також розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Мовляв, той "мав би займатися завершенням війни в Україні, а не втручатися у справи США".

