Трампа, ймовірно, номінували на Нобелівську премію миру 2026 року, - Reuters
На Нобелівську премію миру у 2026 році номіновано близько 287 кандидатів. Серед них, імовірно, є президент США Дональд Трамп.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
За словами директора Норвезького Нобелівського інституту Крістіана Берга Гарпвікена, серед номінантів на премію у 2026 році — 208 людей і 79 організацій. Він також сказав, що, порівнюючи з минулим роком, на премію номінували "багато нових персоналій".
Так, лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявляли, що висунули кандидатуру Трампа на цьогорічну премію. Якщо це дійсно так, то їхні пропозиції мали бути подані навесні та влітку 2025 року, а отже, вони є дійсними. Кінцевий термін подачі заявок закінчився 31 січня, пояснює Reuters.
Неможливо перевірити, чи справді лідери зазначених країн висунули на Нобелівську премію кандидатуру американського президента, оскільки номінації залишаються таємницею протягом 50 років.
Проте, як пише агентство, Берг Гарпвікен відмовився повідомити журналістам, чи є серед номінантів президент США.
Фаворити премії
Повідомляється, що букмекери називають серед фаворитів на Нобелівську премію миру вдову російського політика Юлію Навальну, Папу Римського Франциска та волонтерську мережу "Суданські групи екстреного реагування".
- Лауреата Нобелівської премії миру 2026 року оголосять 9 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня.
