Трампа номінують на Нобелівську премію Нобелівська премія миру
Трампа, ймовірно, номінували на Нобелівську премію миру 2026 року, - Reuters

На Нобелівську премію миру у 2026 році номіновано близько 287 кандидатів. Серед них, імовірно, є президент США Дональд Трамп.

Деталі

За словами директора Норвезького Нобелівського інституту Крістіана Берга Гарпвікена, серед номінантів на премію у 2026 році — 208 людей і 79 організацій. Він також сказав, що, порівнюючи з минулим роком, на премію номінували "багато нових персоналій".

Так, лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявляли, що висунули кандидатуру Трампа на цьогорічну премію. Якщо це дійсно так, то їхні пропозиції мали бути подані навесні та влітку 2025 року, а отже, вони є дійсними. Кінцевий термін подачі заявок закінчився 31 січня, пояснює Reuters.

Неможливо перевірити, чи справді лідери зазначених країн висунули на Нобелівську премію кандидатуру американського президента, оскільки номінації залишаються таємницею протягом 50 років.

Проте, як пише агентство, Берг Гарпвікен відмовився повідомити журналістам, чи є серед номінантів президент США.

Фаворити премії

Повідомляється, що букмекери називають серед фаворитів на Нобелівську премію миру вдову російського політика Юлію Навальну, Папу Римського Франциска та волонтерську мережу "Суданські групи екстреного реагування".

  • Лауреата Нобелівської премії миру 2026 року оголосять 9 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня.

Топ коментарі
+23
це за вбивство школярок в Ірані? Чи за допомогу русні?
30.04.2026 20:22 Відповісти
+21
30.04.2026 20:19 Відповісти
+16
а )(уйла не встигли висунути? 👀
30.04.2026 20:27 Відповісти
Дайте уже Трампу вожделенную премию. Посмертно.
30.04.2026 20:19 Відповісти
30.04.2026 20:19 Відповісти
30.04.2026 20:19 Відповісти
Дурка.
Асашай перетворили на режим вирожденців. Демократи дуже доклали руку до цього
30.04.2026 20:20 Відповісти
Як i нашi, терени, перетворилися в ясельну групу при дурдомi (мацквабад) "Сонечко".
30.04.2026 20:32 Відповісти
когда сша под фейковым предлогом оккупировали ирак вам ничего не муляло?
или когда уничтожали селян вьетнама многие годы?
01.05.2026 02:44 Відповісти
А натаньяху є в тому списку
30.04.2026 20:22 Відповісти
це за вбивство школярок в Ірані? Чи за допомогу русні?
30.04.2026 20:22 Відповісти
за допомогу в будівництві "династії"
30.04.2026 20:39 Відповісти
Наверное зятек за недра Украины, купит тестю премию.
30.04.2026 20:27 Відповісти
а )(уйла не встигли висунути? 👀
30.04.2026 20:27 Відповісти
Ну - як я вас всіх нахлобучив - Трамп
30.04.2026 20:28 Відповісти
Та номінувати це по типу заявити. Ну як меморандум
30.04.2026 20:29 Відповісти
А на кладовище цю істоту номінувати немає кому?
30.04.2026 20:34 Відповісти
Все-мир епанулся наглухо!Занавес!
30.04.2026 20:35 Відповісти
я номіную цього дебіла на премію Дарвіна!
30.04.2026 20:36 Відповісти
Одразу номінуйте на рекорд в книгу Гінеса , як першого довбо..ба номінованого на Нобелевську премію миру.
30.04.2026 20:37 Відповісти
ну це вже перегнули жополизи, хто там його кандидатуру подав.
30.04.2026 20:40 Відповісти
Камбоджи, Израиля и Пакистана Источник: https://censor.net/ru/n4000874
Лучшие граждане города.
30.04.2026 20:45 Відповісти
Дурні пішли косяком і проникли в усі структури? 😲
30.04.2026 20:47 Відповісти
Кількість відкритих військових конфліктів вистачило для номінації? Чи на Іранські кризу не звернули уваги?
30.04.2026 20:48 Відповісти
В цьому світі керують шизофреніки,особу яка розпочинає та веде війни,й погрожує ще й іншими нападами - номінувати на "премію миру""!Сюрреалізм туди б його.
30.04.2026 20:49 Відповісти
А де мир?
Чи війна це мир?
30.04.2026 20:52 Відповісти
Все по Орвелу.
30.04.2026 22:18 Відповісти
трамп, грета туборг, юлія навальная (ще й навальная - №1 по очікуванням додіків з polymarket)...

Цей світ втратив останні мізки.

****, як так? Грьобаний тік-ток/інстаграм обвалив IQ по всьому світу?
30.04.2026 21:04 Відповісти
Згвалтував таки комітет? Руде ******* опудало.
30.04.2026 21:13 Відповісти
Якщо ще й дадуть - піпець цій земній цивілізації !!!!!!
30.04.2026 21:23 Відповісти
Бо зробить такий мир, де камня на камні не залишиться.
30.04.2026 22:25 Відповісти
В борьбе за мир мы не оставим камня на камне
30.04.2026 23:50 Відповісти
Дайте барсику медальку
30.04.2026 21:37 Відповісти
Ну дадуть йому премію миру і що.. Він заспокоїться на "пару тижнів" а потім почне війну проти Куби, чи Канади, чи Гренландії чи навіть Європи, хтозна що в цього фріка в голові, яка каша вариться.
Скоріш за все "********".
30.04.2026 22:01 Відповісти
Номінувати на Премію двохтижневого миру.
30.04.2026 22:22 Відповісти
Трампа номінувати можна хоч кожного року, як він захоче, і коли захоче. Але він буде знову і знову ображатися на шведів.
30.04.2026 22:13 Відповісти
Голуб миру.
30.04.2026 22:20 Відповісти
Голуб в памперсі.
30.04.2026 22:23 Відповісти
Матимемо надію , що це жарт про Трампа !
30.04.2026 22:44 Відповісти
Педофила на премию Мира …
Ахренеть ….
30.04.2026 23:06 Відповісти
Шнобелівську він отримає,набагато випередивши конкурентів. Та й по Нобелівський буде першим. Якщо рахувати з кінця списку.
30.04.2026 23:40 Відповісти
Шнобелівську
30.04.2026 23:52 Відповісти
Номінував,мабуть, путін...бо теж за мир
01.05.2026 01:03 Відповісти
Купила мама коника,
А коник - без ноги!
Яка чудова пісенька,
Ги-ги, ги-ги, ги-ги!
01.05.2026 04:12 Відповісти
 
 