Трампа, вероятно, номинировали на Нобелевскую премию мира 2026 года, - Reuters

На Нобелевскую премию мира в 2026 году номинировано около 287 кандидатов. Среди них, вероятно, есть президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Reuters.

Детали

По словам директора Норвежского Нобелевского института Кристиана Берга Гарпвикена, среди номинантов на премию в 2026 году — 208 человек и 79 организаций. Он также сказал, что, по сравнению с прошлым годом, на премию номинировали "много новых личностей".

В частности, лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявляли, что выдвинули кандидатуру Трампа на премию этого года. Если это действительно так, то их предложения должны были быть поданы весной и летом 2025 года, а значит, они являются действительными. Конечный срок подачи заявок истек 31 января, поясняет Reuters.

Невозможно проверить, действительно ли лидеры указанных стран выдвинули на Нобелевскую премию кандидатуру американского президента, поскольку номинации остаются в тайне в течение 50 лет.

Однако, как пишет агентство, Берг Гарпвикен отказался сообщить журналистам, есть ли среди номинантов президент США.

Фавориты премии

Сообщается, что букмекеры называют среди фаворитов на Нобелевскую премию мира вдову российского политика Юлию Навальную, Папу Римского Франциска и волонтерскую сеть "Суданские группы экстренного реагирования".

Лауреата Нобелевской премии мира 2026 года объявят 9 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря.

