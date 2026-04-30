РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4742 посетителя онлайн
2 548 40

Трампа, вероятно, номинировали на Нобелевскую премию мира 2026 года, - Reuters

трамп

На Нобелевскую премию мира в 2026 году номинировано около 287 кандидатов. Среди них, вероятно, есть президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По словам директора Норвежского Нобелевского института Кристиана Берга Гарпвикена, среди номинантов на премию в 2026 году — 208 человек и 79 организаций. Он также сказал, что, по сравнению с прошлым годом, на премию номинировали "много новых личностей".

В частности, лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявляли, что выдвинули кандидатуру Трампа на премию этого года. Если это действительно так, то их предложения должны были быть поданы весной и летом 2025 года, а значит, они являются действительными. Конечный срок подачи заявок истек 31 января, поясняет Reuters.

Невозможно проверить, действительно ли лидеры указанных стран выдвинули на Нобелевскую премию кандидатуру американского президента, поскольку номинации остаются в тайне в течение 50 лет.

Однако, как пишет агентство, Берг Гарпвикен отказался сообщить журналистам, есть ли среди номинантов президент США.

Фавориты премии

Сообщается, что букмекеры называют среди фаворитов на Нобелевскую премию мира вдову российского политика Юлию Навальную, Папу Римского Франциска и волонтерскую сеть "Суданские группы экстренного реагирования".

  • Лауреата Нобелевской премии мира 2026 года объявят 9 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря.

Автор: 

Нобелевская премия (224) Нобелевский комитет (36) Трамп Дональд (8058)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
це за вбивство школярок в Ірані? Чи за допомогу русні?
показать весь комментарий
30.04.2026 20:22 Ответить
+20
показать весь комментарий
30.04.2026 20:19 Ответить
+14
Дайте уже Трампу вожделенную премию. Посмертно.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.04.2026 20:19 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 20:19 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 20:19 Ответить
Дурка.
Асашай перетворили на режим вирожденців. Демократи дуже доклали руку до цього
показать весь комментарий
30.04.2026 20:20 Ответить
Як i нашi, терени, перетворилися в ясельну групу при дурдомi (мацквабад) "Сонечко".
показать весь комментарий
30.04.2026 20:32 Ответить
когда сша под фейковым предлогом оккупировали ирак вам ничего не муляло?
или когда уничтожали селян вьетнама многие годы?
показать весь комментарий
01.05.2026 02:44 Ответить
А натаньяху є в тому списку
показать весь комментарий
30.04.2026 20:22 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 20:22 Ответить
за допомогу в будівництві "династії"
показать весь комментарий
30.04.2026 20:39 Ответить
Наверное зятек за недра Украины, купит тестю премию.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:27 Ответить
а )(уйла не встигли висунути? 👀
показать весь комментарий
30.04.2026 20:27 Ответить
Ну - як я вас всіх нахлобучив - Трамп
показать весь комментарий
30.04.2026 20:28 Ответить
Та номінувати це по типу заявити. Ну як меморандум
показать весь комментарий
30.04.2026 20:29 Ответить
А на кладовище цю істоту номінувати немає кому?
показать весь комментарий
30.04.2026 20:34 Ответить
Все-мир епанулся наглухо!Занавес!
показать весь комментарий
30.04.2026 20:35 Ответить
я номіную цього дебіла на премію Дарвіна!
показать весь комментарий
30.04.2026 20:36 Ответить
Одразу номінуйте на рекорд в книгу Гінеса , як першого довбо..ба номінованого на Нобелевську премію миру.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:37 Ответить
ну це вже перегнули жополизи, хто там його кандидатуру подав.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:40 Ответить
Камбоджи, Израиля и Пакистана
Лучшие граждане города.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:45 Ответить
Дурні пішли косяком і проникли в усі структури? 😲
показать весь комментарий
30.04.2026 20:47 Ответить
Кількість відкритих військових конфліктів вистачило для номінації? Чи на Іранські кризу не звернули уваги?
показать весь комментарий
30.04.2026 20:48 Ответить
В цьому світі керують шизофреніки,особу яка розпочинає та веде війни,й погрожує ще й іншими нападами - номінувати на "премію миру""!Сюрреалізм туди б його.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:49 Ответить
А де мир?
Чи війна це мир?
показать весь комментарий
30.04.2026 20:52 Ответить
Все по Орвелу.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:18 Ответить
трамп, грета туборг, юлія навальная (ще й навальная - №1 по очікуванням додіків з polymarket)...

Цей світ втратив останні мізки.

****, як так? Грьобаний тік-ток/інстаграм обвалив IQ по всьому світу?
показать весь комментарий
30.04.2026 21:04 Ответить
Згвалтував таки комітет? Руде ******* опудало.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:13 Ответить
Якщо ще й дадуть - піпець цій земній цивілізації !!!!!!
показать весь комментарий
30.04.2026 21:23 Ответить
Бо зробить такий мир, де камня на камні не залишиться.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:25 Ответить
В борьбе за мир мы не оставим камня на камне
показать весь комментарий
30.04.2026 23:50 Ответить
Дайте барсику медальку
показать весь комментарий
30.04.2026 21:37 Ответить
Ну дадуть йому премію миру і що.. Він заспокоїться на "пару тижнів" а потім почне війну проти Куби, чи Канади, чи Гренландії чи навіть Європи, хтозна що в цього фріка в голові, яка каша вариться.
Скоріш за все "********".
показать весь комментарий
30.04.2026 22:01 Ответить
Номінувати на Премію двохтижневого миру.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:22 Ответить
Трампа номінувати можна хоч кожного року, як він захоче, і коли захоче. Але він буде знову і знову ображатися на шведів.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:13 Ответить
Голуб миру.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:20 Ответить
Голуб в памперсі.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:23 Ответить
Матимемо надію , що це жарт про Трампа !
показать весь комментарий
30.04.2026 22:44 Ответить
Педофила на премию Мира …
Ахренеть ….
показать весь комментарий
30.04.2026 23:06 Ответить
Шнобелівську він отримає,набагато випередивши конкурентів. Та й по Нобелівський буде першим. Якщо рахувати з кінця списку.
показать весь комментарий
30.04.2026 23:40 Ответить
Шнобелівську
показать весь комментарий
30.04.2026 23:52 Ответить
Номінував,мабуть, путін...бо теж за мир
показать весь комментарий
01.05.2026 01:03 Ответить
 
 