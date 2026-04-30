"Чарльз III — молодец, а Стармер пусть учится", — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли государственный визит короля Великобритании Чарльза III улучшить его отношения с премьер-министром Киром Стармером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Sky News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп при этом подчеркнул, что в целом положительно относится к британскому премьеру, но резко раскритиковал его политику в отдельных сферах.

"Нравится, но есть проблемы": Трамп о Стармере

По словам президента США, он симпатизирует Киру Стармеру, однако считает его политические решения ошибочными.

В частности, Трамп заявил, что британский премьер, по его мнению, допустил серьезные просчеты в вопросах миграции и энергетики.

"Я не могу дать вам ответ на этот вопрос", — сказал Трамп, комментируя возможное влияние визита короля на отношения со Стармером.

В то же время он посоветовал британскому премьеру ориентироваться на стиль поведения монарха.

"Учитесь у короля": Трамп дал совет Лондону

Американский президент отдельно отметил речь Чарльза III во время выступления в Конгрессе США, назвав ее одной из лучших.

"Я считаю, что он был фантастическим. Это была блестящая речь. Она была произнесена великолепно…" – заявил Трамп.

Он добавил, что Стармеру стоит "научиться действовать так, как действует король", если тот хочет достичь лучших результатов в политике.

Напряженность в отношениях США и Великобритании

В последнее время между Вашингтоном и Лондоном продолжаются напряженные дискуссии, в частности из-за позиции Великобритании в отношении международных конфликтов и военных операций США.

Трамп ранее критиковал британское правительство за ограничение доступа американских самолетов к базам, которые могли быть задействованы в операциях против Ирана.

Он также намекал на возможность пересмотра торгового соглашения между странами, если позиция Лондона не изменится. В ответ Кир Стармер заявил, что не намерен уступать давлению США в ключевых внешнеполитических вопросах.

Кстати, перед этим Трамп также раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. Мол, тот "должен был бы заниматься завершением войны в Украине, а не вмешиваться в дела США".

