"Чарльз III — молодец, а Стармер пусть учится", — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли государственный визит короля Великобритании Чарльза III улучшить его отношения с премьер-министром Киром Стармером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Sky News.

Трамп при этом подчеркнул, что в целом положительно относится к британскому премьеру, но резко раскритиковал его политику в отдельных сферах.

"Нравится, но есть проблемы": Трамп о Стармере

По словам президента США, он симпатизирует Киру Стармеру, однако считает его политические решения ошибочными.

В частности, Трамп заявил, что британский премьер, по его мнению, допустил серьезные просчеты в вопросах миграции и энергетики.

"Я не могу дать вам ответ на этот вопрос", — сказал Трамп, комментируя возможное влияние визита короля на отношения со Стармером.

В то же время он посоветовал британскому премьеру ориентироваться на стиль поведения монарха.

"Учитесь у короля": Трамп дал совет Лондону

Американский президент отдельно отметил речь Чарльза III во время выступления в Конгрессе США, назвав ее одной из лучших.

"Я считаю, что он был фантастическим. Это была блестящая речь. Она была произнесена великолепно…" – заявил Трамп.

Он добавил, что Стармеру стоит "научиться действовать так, как действует король", если тот хочет достичь лучших результатов в политике.

Напряженность в отношениях США и Великобритании

В последнее время между Вашингтоном и Лондоном продолжаются напряженные дискуссии, в частности из-за позиции Великобритании в отношении международных конфликтов и военных операций США.

Трамп ранее критиковал британское правительство за ограничение доступа американских самолетов к базам, которые могли быть задействованы в операциях против Ирана.

Он также намекал на возможность пересмотра торгового соглашения между странами, если позиция Лондона не изменится. В ответ Кир Стармер заявил, что не намерен уступать давлению США в ключевых внешнеполитических вопросах.

Рудий кудлатий діду , лікуйтеся
30.04.2026 22:35
Ліків від дурості ще не придумали...
30.04.2026 22:38
Стармер ще може чомусь навчиться,а руда обізяна ні.
30.04.2026 22:46
обхезался???
показать весь комментарий
30.04.2026 22:38
коли получив від шефа добряче по сраці, але так і не зрозумів за що
показать весь комментарий
30.04.2026 22:41
Трамп, схоже, не второпав натяк з дзвоном...
показать весь комментарий
30.04.2026 22:41
Стармер ще може чомусь навчиться,а руда обізяна ні.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:45
"Руда мавпа" гроші з допомоги та бюджету не краде, золоті унітази купують за свій рахунок, опозицію та иих медиа під шконку не загнав, та й взагалі не боїться спілкуватися з опозиційною пресою - регулярно влаштовує брифінги, коли закінчується його президентський термін, нові причини щоб залишитися не вигадує, двушки аятолам в ирани або путину не надсилае, навпаки припинив це робити, допомогу України з розвідданими із супутников не припинил та санкции з кремля не зняв. Цей перелик можно продовжити...
30.04.2026 23:41
Кончене...
30.04.2026 22:47
Этому идиоту ещё хотят нобелевскую дать... Кошмар ***...
30.04.2026 22:56
перший візит британського монарха був в червні 1939 року як раз перед початком 2-ї Світової, другий візит в жовтні 1957, якраз після запуску совєтами першого супутника балістичною ракетою Р-7, яку створювалась як носій ядерної зброї і ось зараз третій візит - схоже, намічається грандіозний шухер!
30.04.2026 22:58
Стармеру не довго залишилося..
30.04.2026 23:02
Торампуша пішов на чергове коло. Знов згадав про 350 мільярдів, про Нобелівську премію. В голові одна ізвіліна, і та по колу.
30.04.2026 23:12
Трамп навіть не зрозумів, як дипломатичноЧарльз тролив американців. Так тонко, і професійно, що вони йому аплодували.
30.04.2026 23:28
Оно дурко, так ничего и не второпало что ему сказали, и совсем не контролирует свои слова. Америка--- думай скорее.
30.04.2026 23:47
Вполне очевидно,в продолжении войны на Украине виноват от этот урод,принц Чарлз. Этот недоделок и Диану грохнул 30 лет назад...
01.05.2026 00:58
 
 